https://ukraina.ru/20240222/1053458834.html

Журналист раскрыл, как США тайно перебрасывают оружие на Украину, чтобы не рухнул фронт и рейтинг Байдена

Журналист раскрыл, как США тайно перебрасывают оружие на Украину, чтобы не рухнул фронт и рейтинг Байдена - 22.02.2024 Украина.ру

Журналист раскрыл, как США тайно перебрасывают оружие на Украину, чтобы не рухнул фронт и рейтинг Байдена

Чтобы помочь Киеву укрепить фронт и спасти его от обвала, США найдут полуофициальные схемы, по которым значительная часть оружия будет переброшено на Украину без одобрения Конгресса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-22T03:20

2024-02-22T03:20

2024-02-22T03:20

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Возможно, что армейское руководство США волюнтаристским путем решит вопрос поставки вооружения Киеву. Они найдут полуофициальные схемы, по которым значительная часть оружия будет переброшено на Украину без одобрения Конгресса, рассказал журналист.Это позволит Киеву укрепить фронт и спасет его от обвала. С одной стороны кажется, что США давят на Украину, чтобы принудить ее хотя бы к временной заморозке конфликта, добавил он.Западные партнеры и сама Украина понимает, что весь Донбасс окончательно отходит России. Да, противник будет драться за эту территорию, но ментально он ее уже потерял. И в интересах России занять эти территории как можно быстрее, чтобы сократить количество обстрелов Донецка, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240221/1053455816.html

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новости, джо байден, сша, украина, донбасс, поставки, вооружение, конгресс сша, оружие, война, сво, россия