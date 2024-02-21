https://ukraina.ru/20240221/1053456665.html

Зерновая схватка нанайских девочек

Зерновая схватка нанайских девочек - 21.02.2024 Украина.ру

Зерновая схватка нанайских девочек

О чём свидетельствует длительное и постоянно нарастающее противостояние на польско-украинской границе? Кроме того, разумеется, что польские фермеры заслуженно недовольны украинской аграрной экспансией, а польское правительство не имеет достаточно авторитета, чтобы проигнорировать требования фермеров и подавить их протесты силой.

2024-02-21T19:53

2024-02-21T19:53

2024-02-21T20:00

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Это очень тревожный звонок для США, так как демонстрирует значительную утрату американцами контроля над стратегическими решениями, принимаемыми европейскими правительствами. Не полную, влияние Вашингтона на европейские дела всё ещё очень сильно, но оно перестало быть абсолютным. По принципиальным политическим вопросам идти не в ногу пока себе позволяют только Венгрия и Словакия. Зато в сфере экономики безропотно выполняет американские указания только правительство Шольца в Германии и неясно, как долго это продлится.Как всё это связано с блокадой украинской границы?Начнём с того, что польские фермеры ограничивают не только вывоз с Украины сельскохозяйственных культур, но и серьёзно задерживают (до десяти дней и больше) растаможку возвращающихся на Украину фур, как пустых, так и идущих с грузом, в том числе военным. Помимо того, что это задерживает доставку на Украину вооружения и боеприпасов, которых и так судорожно не хватает украинским войскам, союзники Киева теряют часть возможностей по скрытой доставке особо чувствительных военных грузов, которые раньше заходили на Украину в пустых (по документам) фурах.Таким образом вроде бы частная экономическая проблема начинает бить по стратегическим военно-политическим интересам Вашингтона. Собственно в Киеве именно поэтому рассчитывали, что американцы прикрикнут на поляков и заставят тех снять блокаду границы. Был расчёт также на позицию ЕС, который лоббировал замену правительства ПиС (партию Право и Справедливость), на коалиционное правительство Туска.Но оказалось, что Европейский Союз, сотрясаемый фермерскими выступлениями от кончика носа до кончика хвоста, не нашёл достаточно ресурса для давления на Польшу. Международная солидарность фермеров на данном этапе победила международную солидарность евробюрократов. Более того, со временем, по мере того, как близящееся поражение Киева на фронте СВО стало несомненным, ЕС стал находить в польской блокаде границы даже некоторое удовольствие, причём чем дальше, тем большее.Дело в том, что европейцы подсчитали, что после поражения Украины в ЕС бросится ещё от 10 до 20 миллионов украинских граждан. Неизвестно живут ли ещё на Украине целых двадцать миллионов (а не, скажем 15-18). Неизвестно также наберётся ли после украинской катастрофы 10 миллионов желающих бежать в Европу. Но то, что новая волна миграции составит миллионы сомнений не вызывает. Между тем Европа ещё не переварила прежнюю волну украинского "бегства от братства", с каждым днём у европейцев всё меньше надежд на адекватность украинских беженцев и всё меньше желания иметь с ними дело. Даже новые три-пять миллионов для нынешней Европы – неподъёмный груз. Они могут похоронить остатки европейского благополучия.Но вроде бы как и отказать беженцам от "страшных русских", сказками об изуверской жестокости которых десять лет пугали детей и взрослых по всей Европе и её окрестностям, нельзя. И тут такая оказия – польская граница – главный путь в ЕС (особенно в Германию) заблокирована. Причём это чисто экономический "спор хозяйствующих субъектов", так что Евросоюз может спокойно заявить, что данный случай вне его компетенции – договаривайтесь с польскими фермерами сами.Учитывая, что украинцы уже потеряли надежду на благополучный исход боевых действий, а до того момента как Зеленский потеряет контроль над ситуацией в стране и на границе остались в лучшем случае месяцы, но никак не годы, неурегулированность аграрного вопроса, вызывающая польскую блокаду, европейцам весьма на руку.Возможно киевские власти давно бы уступили и, хоть и с потерями, но пошли на польские условия. Тем более, что лучше вывозить меньше пшеницы, чем вообще не вывозить аграрную продукцию. Но на Киев давят "украинские" зернохолдинги. Украинские они только по названию. Ведущая роль в них давно перешла от украинского капитала (который собственно давно перестал быть украинским, а стал международным) к крупнейшим глобальным транснациональным зерновым холдингам, со штаб-квартирами в США.Они, не менее чем украинские бюрократы, уверены в том, что ради них американское правительство должно сломать Польшу. К тому, что США уже не те – и авторитет подупал и возможности давления снизились, что они не могут в один и тот же момент использовать Польщу для нагнетания напряжённости на границах с Калининградской областью и Белоруссией, для демонстрации Германии "польской альтернативы" (чтобы покладистый Берлин был ещё покладистей), для антироссийской мобилизации Восточной Европы на "после Украины" и давить на Варшаву в пользу своего уже почти исчезнувшего украинского союзника, транснационалы пока не привыкли, или привыкли, но не все, а только самые умные, к каковым аграрные холдинги не относятся – эти скорее самые наглые.К тому же, украинское правительство долго и широковещательно рассказывало всем, что прорубило "зерновой коридор" через Чёрное море, вопреки российской блокаде. Зерновые холдинги, вместе со "всем цивилизованным миром" делали вид, что верят, что те суда, которые прорываются в украинские порты через румынские территориальные воды и загружаются в полуразрушенных бомбардировками терминалах, действительно вывозят заметное количество зерна. Но, чтобы отчёты исправно показывали значительный вывоз, хоть какая-то дорога должна была работать. Работало польское направление. Но его остановили недовольные фермеры. В то, что США и Украина изменят ситуацию на Чёрном море не верят уже даже зерновые холдинги. В то, что Польшу всё же удастся додавить они верить вынуждены, поскольку иначе придётся фиксировать серьёзные убытки. Если украинское государство заявило о недополученных 600 миллионах долларов за время блокады, то холдинги, "делящиеся" с государством по остаточному принципу теряют в два-три раза больше.Итак, при сверхлояльном Туске американские военно-политические, экономические и даже гуманитарные проекты на польско-украинской границе оказались заблокированы. Разблокировать их можно только за счёт украинских уступок полякам. Но эти уступки будут не столько украинскими, сколько американскими. Потому, что и война американская, и зерно американское, и поляки с украинцами тоже американские, как и все европейцы. То есть, американцы в своём собственном хозяйстве не могут навести порядок – полностью утратили контроль над ним.Польские события, конечно, выглядят для американской стабильности не так угрожающе, как военное противостояние 27 штатов и федеральной администрации в Техассе. Но по итогу могут иметь даже более негативные последствия. Дело в том, что в самих США существуют мощные центростремительные силы в виде армии, разведслужб, ФБР, центральной бюрократии, тех же ТНК, которые не настроены на развал страны и являются её достаточно мощной скрепой, чтобы центробежные силы вынуждены были искать компромисс. В то же время, во внешнем мире свой авторитет США удерживали только силой и угрозой применения санкций. Если эта сила исчезает, то испаряется и авторитет, и возможности консолидации проамериканских союзов резко уменьшаются, былые союзники перебегают на сторону врага, а с падением международного авторитета снижается и возможность поддерживать более-менее приемлемый уровень жизни внутри США.И вот это уже значительнее опаснее сепаратизма отдельных штатов. В Америку люди ехали за благополучием, по принципу "где тепло, там и родина". Закончилось благополучие, можно и родину поменять.Так что происходящее на польской границе – очень тревожный звонок для США. Тем более тревожный, что они не могут разорваться, реагируя на все подобные звонки, а их становится всё больше и больше.

https://ukraina.ru/20240221/1053434675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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мнения, ростислав ищенко, украина, польша, россия, сша