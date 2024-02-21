https://ukraina.ru/20240221/1053453257.html

Украинцы устали и начали об этом говорить. Что показала свежая социология

Украинцы устали и начали об этом говорить. Что показала свежая социология - 21.02.2024 Украина.ру

Украинцы устали и начали об этом говорить. Что показала свежая социология

Сразу два крупнейших украинских центра исследования настроений в обществе – КМИС и группа "Рейтинг" - на днях опубликовали результаты своих опросов

2024-02-21T18:02

2024-02-21T18:02

2024-02-21T18:02

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Они, в частности, показали, что доверие к Зеленскому снизилось, авторитетность "единого телемарафона" пошатнулась. Число жителей страны, верящих в безусловную победу Украины, тоже уменьшилось. Эксперты проанализировали результаты замеров общественных настроений на своих страницах в соцсетях.Политолог Александр Носович:Немного новейшей украинской социологии:1. Впервые после введения военного положения большинство украинцев отвечают, что страна движется в неправильном направлении;2. Владимир Зеленский опустился на третье место в рейтинге доверия украинцев, пропустив вперёд не только Залужного, но и Буданова*. Причём Залужному доверяют на 30% больше украинцев, чем Зеленскому.3. Рейтинг Зеленского после отставки Залужного упал сразу на 13%.К этим количественным сигналам можно добавить качественные. Западные СМИ пишут что в Киеве конфликт гражданских (Офиса президента) с военными, беспокоятся из-за непопулярности в армии нового главкома Сырского (он же "генерал 200") и предостерегают ставленника Зеленского от "мясных штурмов" вместо ухода в глубокую оборону. Это не говоря об очевидно начавшем меняться общественном мнении Запада (США во всяком случае), широкий доступ к которому на прошлой неделе получил Путин, ясно сказавший, что не хотел воевать, не хочет воевать, и вовсе не Россия заблокировала возможность мирных переговоров.Общественный деятель Татьяна Поп:В соцсетях встретились две новости, которые, как мне кажется, оптимально дополняют друг друга. Радостные ВСУшники, удачно сдавшиеся в плен под Авдеевкой, и, можно сказать, рекордное прозрение граждан незалежной, зафиксированное даже "самой честной" украинской статистикой накануне падения той самой Авдеевки.Впервые с начала СВО число тех, кто считает, что страна идет не туда, превысило число восторженных идиотов оптимистов. 46% против 36%. Перевес, пусть и не критический, но все же достаточно наглядный, особенно если учесть поправку на "патриотизм" социологов. В реальности, думаю, доля "прозревших" будет более половины, и это многое объясняет в поведении Банковой.Так, в последнее время, напомню, ведет себя как наркоман на грани срыва: истерит, грозит дилерам спонсорам, срывается на гражданах, отбросив даже видимость правопорядка.Один законопроект о моГилизации чего стоит, особенно на фоне того, как Киев бросил своих вояк в Авдеевке. Так что понять разочарование общества и сопутствующую радость пленных, от этого общества в данный момент переставших зависеть, вполне можно.Кстати, заметьте, в числе разочарованных много жителей относительно благополучных и далеких от зоны СВО центра и запада Украины. То есть как раз тех регионов, где в теории может сохраниться украинская государственность в урезанном виде, зато со всеми долгами, обязательствами и невменяемым режимом. Ну что ж, есть очень подходящая украинская поговорка: "бачили очи, шо покупали, теперь ешьте, хоть повылазьте".Народный депутат Макс Бужанский:Вопрос- в правильном ли направлении движется Украина, заданный в опросе Рейтинг, самое странное, что я слышал в жизни. 2 года полномасштабной войны с второй армией мира, в последнее время в одиночку, с очень урезанной помощью партнёров, это как расценивать с точки зрения правильности направления? Учитывая, что эту войну начали не мы. Можно спросить, справляется ли Украина с вызовами. Спросить об эффективности действий власти во внутренней, международной, военной, экономической, информационной повестках. А направление, это нечто эфемерное такое, из прошлой, мирной жизни, где направление определялось количеством дозвонившихся в эфир национального канала в поддержку того или иного политика в вечернем шоуОбщественный деятель Дмитрий Спивак:КМИС впервые зафиксировал негативный баланс доверия-недоверия к телемарафону.Доверяющих стало меньше, чем недоверяющих. Еще в декабре 2023 года 43% доверяли "Единым новостям", а не доверяли 38%. А в начале февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%, а до 47% возросла доля не доверяющих. Причем показатели примерно одинаковые во всех регионах. Но есть выход! Можно закрыть Телеграмм, чтоб ни одна душа не посмела читать новостей, выходящие за рамки марафона. Глядишь, зрителей больше станет и доверие вернется. Хотя нет… Все-таки и закрытие Телеграмма не поможет марафону.Украинский политик Ростислав Павленко:Новое исследование КМИС, Киевский международный институт социологии подтверждает: марафон на ТВ становится контрпродуктивным. Доверие падает, к тому же с ускорением. А когда падает доверие к официальным источникам, люди ищут информацию где-нибудь. К примеру, в "телеграмме"- со всей кучей русских помоек, которые по языку и стилю ничем не отличаются от помоек офисных мудрецов. И поэтому легко насыщают аудиторию месседжами врага. Считается, что нынешние чиновники - умельцы в коммуникации. На самом деле - не совсем так. Умельцы в очернении и обесценивании (собственно, амплуа "95 квартала"). А вести положительную кампанию или отражать чужие атаки – умеют не очень. Что и видим по настроениям и оценкам. Ситуация - очень серьезная, что в реальности, что в его отражении в общественном мнении. И этому все меньше соответствует картинка марафона. Пока не поздно, его пора закрывать.Блогер, врач Андрей Волянский:Большинство украинцев – предатели? Сегодня утром КМИС разместил результаты очередного этапа исследования… Уверенность в безусловной победе Украины упала за два года с 80% до 60% респондентов. В то, что результатом войны будет полный возврат территорий сейчас верят 52% украинцев, в то, что мы вернемся к границам 24.02.22 - 65% В том, что Украина, кроме военного, должна искать и дипломатический путь завершения войны, чтобы минимизировать человеческие потери, уверены 72% (на Востоке 82%). По-моему, это все абсолютно понятно, когда в течение полутора лет после освобождения Харьковщины и возвращения Херсона линия фронта стоит на месте, вопрос "зачем ежедневно умирают люди" становится все более болезненным.Политтехнолог Карл Волох:Судя по последнему опросу КМИС, регенерация мозга, ампутированного у нашего народонаселения в 2019, так и не началась. Подавляющее большинство считают, что выборы в стране (даже президентские, в отношении которых разночтений в конституции нет) проводить нельзя, и Зеленский должен оставаться в должности до окончания военного положения. О том, что состояние (войны) это не приговор небес, а только функция простого голосования в Раде и что на определенный короткий период его можно так же заменить на "особый" (по крайней мере, в тех областях, где нет активных боевых действий), я вам в очередной раз рассказывать не буду. Как и о том, что потребовать сегодня от армии освободить всю оккупированную территорию, прорвав сверхмощные линии обороны московитов, является задачей гораздо менее реальной, чем требовать от исполнительной власти создания условий, позволяющих при всех сложностях войны обеспечить максимально возможные условия для свободного волеизъявления . Но кое-что спрошу. А если война затянется, сколько еще времени вы планируете оставаться под руководством этого наполеончика и его своры – год, два, десять? А понимаете ли, что они сегодня кровно (учитывая неизбежное уголовное преследование после смены власти) заинтересованы в том, чтобы война не заканчивалась никогда? П.С. Петицию о проведении очередных выборов президента, за которую мы проголосовали на Майдане 9 февраля, я размещать, извините, не буду - не собираюсь давать Зеленскому повода в очередной раз продемонстрировать, что он у нас теперь пожизненный вождь.* Внесён в реестр террористов и экстремистов

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эксклюзив, украина, социология, общество, соцсети, владимир зеленский, кмис, опрос, сво, эксперты