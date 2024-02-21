Билеты почти за миллион рублей: в Турции отменены гастроли "Би-2" - 21.02.2024 Украина.ру
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Билеты почти за миллион рублей: в Турции отменены гастроли "Би-2"
Билеты почти за миллион рублей: в Турции отменены гастроли "Би-2" - 21.02.2024 Украина.ру
Билеты почти за миллион рублей: в Турции отменены гастроли "Би-2"
Четырехдневные гастроли российской рок-группы "Би-2", которые были запланированы на конец апреля в турецком Кемере, отменены по неизвестным причинам, написал в своих соцсетях солист группы Лёва Би-2* (Егор Бортник)
2024-02-21T16:01
2024-02-21T16:01
культура
новости
би-2
музыка
турция
отмена
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Мероприятие под названием "Каникулы с "Би-2" должно было пройти в 5-звездочном отеле MARTI Myra, стоимость билетов варьировалась от 289 до 969 тысяч рублей.Вести концерты должны были актеры Алекс Дубас и Максим Виторган.Причины, по которым гастроли были отменены, неизвестны.Ранее, в начале февраля, концерт группы также отменили в Дубае, в январе музыканты были арестованы в Таиланде, где тоже планировали выступить: их обвинили в нарушении миграционного законодательства.В последние месяцы в странах Азии были отменены концеерты многих российских оппозиционных артистов, помимо "Би-2" в этом списке оказались комик Максим Галкин*, рэпер Oxxxymiron* и другие.*Признаны иноагентами в РФ
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новости, би-2, музыка, турция, отмена
Культура, Новости, Би-2, музыка, Турция, отмена

Билеты почти за миллион рублей: в Турции отменены гастроли "Би-2"

16:01 21.02.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФестиваль "Нашествие". День первый
Фестиваль Нашествие. День первый - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Четырехдневные гастроли российской рок-группы "Би-2", которые были запланированы на конец апреля в турецком Кемере, отменены по неизвестным причинам, написал в своих соцсетях солист группы Лёва Би-2* (Егор Бортник)
Мероприятие под названием "Каникулы с "Би-2" должно было пройти в 5-звездочном отеле MARTI Myra, стоимость билетов варьировалась от 289 до 969 тысяч рублей.
Вести концерты должны были актеры Алекс Дубас и Максим Виторган.
Причины, по которым гастроли были отменены, неизвестны.
Ранее, в начале февраля, концерт группы также отменили в Дубае, в январе музыканты были арестованы в Таиланде, где тоже планировали выступить: их обвинили в нарушении миграционного законодательства.
Американская пианистка Валентина Лисица в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
14:56Культура
Охота на Лисицу: Украина толкает Турцию на отмену русской культуры"Высшей мерой цинизма" и "провокацией" назвал генконсул Украины в Турции Роман Недельский запланированный на 24 февраля в Стамбуле концерт российской и американской пианистки Валентины Лисицы. Своей оценкой он поделился с агентством Укринформ
В последние месяцы в странах Азии были отменены концеерты многих российских оппозиционных артистов, помимо "Би-2" в этом списке оказались комик Максим Галкин*, рэпер Oxxxymiron* и другие.
*Признаны иноагентами в РФ
 
КультураНовостиБи-2музыкаТурцияотмена
 
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