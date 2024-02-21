https://ukraina.ru/20240221/1053448272.html

Молодёжь всего мира разделяет идеи РФ: чем обусловлен колоссальный интерес к Всемирному фестивалю в Сочи

Молодёжь всего мира разделяет идеи РФ: чем обусловлен колоссальный интерес к Всемирному фестивалю в Сочи - 21.02.2024 Украина.ру

Молодёжь всего мира разделяет идеи РФ: чем обусловлен колоссальный интерес к Всемирному фестивалю в Сочи

Уже через 9 дней федеральная территория "Сириус" (вблизи Сочи) превратится в Город молодёжи мира, ведь 1 марта стартует Всемирный фестиваль молодёжи

2024-02-21T15:22

2024-02-21T15:22

2024-02-21T15:36

эксклюзив

россия

фестиваль

сочи

молодежь

ценности

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О том насколько велик интерес к мероприятию без лишних слов скажет количество поданных заявок на участие - более 300 000, что в 6 раз больше, чем в 2017 году, когда фестиваль проходил здесь же, в Сочи, увеличилось и число стран, откуда пришли заявки, – со 183 до 188."Это совершенно очевидно говорит об интересе к такому международному событию со стороны молодёжного сообщества мира и, конечно же, разрушает миф о какой-либо изоляции России", - заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".В конечном итоге по результатам многоступенчатого отбора участниками фестиваля стали 20 000 человек – наиболее активные и деятельные, имеющие достижения в тех или иных сферах (общественная деятельность, бизнес, международное сотрудничество, культура, наука, образование, благотворительность, спорт), которые смогут достойно представить свою страну.Общее количество гостей мероприятия, включая экспертов, представителей компаний-партнёров, сотрудников сервисных служб, журналистов, волонтёров, экскурсоводов, превысит 90 000 человек.Как пояснил программный директор Всемирного фестиваля молодёжи-2024 Сергей Першин, основная идея фестиваля заключается в создании площадки для выстраивания связей между молодыми и активными людьми со всех уголков планеты, чтобы они вместе подумали над тем, как строить наше будущее на основе справедливого миропорядка, базирующегося на сотрудничестве, поиске баланса, но не на гегемонии."В этом смысле сам фестиваль – это большое место встречи в Городе молодёжи мира. И мне кажется неудивительным, что этот город в России, потому что наша страна имеет большой исторический опыт по гармонизации поликультурных сообществ, в нашей стране на протяжении всей её истории проживало большое количество совершенно разных народов с разными традициями, культурными особенностями, разным вероисповеданием. И всё это происходит на принципе взаимодополнения, взаимообогащения – не на принципах навязывания единых стандартов", - заявил он.Огромное количество поданных заявок на участие в мероприятии свидетельствует о том, что интерес молодёжи из разных стран вызывают те ценности и идеи, которые сегодня отстаивает Россия, и отстаивает она их не для себя, а для большей части мира, добавил Першин.Участников фестиваля ждёт очень насыщенная, интересная программа, которая позволит им не только совместно разработать проекты, способные сделать лучше жизнь всего международного сообщества, но и узнать Россию с разных сторон.Каждый день будет посвящён определённой теме:"Например, ответственность за судьбы мира. Очень понятный смысл. Вне зависимости от того, где ты живёшь, в Азии, в Африке, в Латинской Америке, арабском мире, России, молодые люди – это те, кто эту ответственность несут. И те, кто приезжает на фестиваль, осознают, что не просто несут, но и разделяют эту ответственность", - пояснил Першин.Федеральный просветительский марафон "Знание", который будет проходит со 2 по 6 марта, объединит 6 площадок: международный аэропорт ВФМ (терминал Z) – зал пленарных заседаний, павильоны "Ямал", "Москва", "Белгород", "Казань" и "Нижний Новгород".Участники получат уникальную возможность пообщаться с известными политиками, деятелями искусства, спортсменами. В числе лекторов марафона глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Владимир Мединский, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман, 3-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне сенатор Александр Карелин, серебряный призёр Олимпийских игр, 2-кратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который после ампутации обеих ступней и кистей обеих рук стал для многих примером абсолютной силы воли.Список зарубежных спикеров не раскрывается, организаторы хотят сделать сюрприз, но несколько имён уже известны: сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица, его соотечественник актёр Милош Бикович, получивший в 2021 году российское гражданство, популярный турецкий актёр Бурак Озчивит, чемпион мира по футболу бразилец Роберто Карлос."Говорю и буду говорить до конца жизни: я люблю Россию. Я люблю русскую литературу. Люблю советские фильмы. Мне хотелось бы стать российским гражданином, так как я чувствую себя частью русской культуры. Она необыкновенно глубокая и богатая, поэтому её невозможно отменить, даже попытки сделать это выглядят смешно", - заявил Кустурица.В рамках культурной программы гостям фестиваля покажут спектакли ("Вера, Надежда, Любовь", "Настоящие", "Жил такой парень", "Принцип слова"), фильмы документальные ("Без срока давности. Жертвоприношение. Дети", "Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски") и художественные ("Нюрнберг", "Вызов", "Чебурашка").Вечерние концерты будут проходить на Медальной площади, где ровно 10 лет назад горел огонь зимних Олимпийских игр-2014, а на время проведения фестиваля площадь получит название "Душа России".Достижения России во всей красе предстанут на кадрах победителей фотоконкурса. 28 снимков с дополненной реальностью будут оснащены аудиосопровождением на русском, английском, испанском и арабском языках.Площадь выставки на Всемирном фестивале молодёжи-2024 составит 25 000 м2 (примерно 3,5 футбольных поля), для сравнения, на фестивале 2017 года было в 8 раз меньше.7 днями это грандиозное мероприятие не ограничится – оно рассчитано на долгосрочную перспективу. Знакомство участников началось ещё до открытия фестиваля, для чего в частности запущена программа культурного шефства, в рамках которой российские делегаты помогают делегациям из других стран погрузиться в культуру России, узнать смыслы фестиваля и даже выучить некоторые русские слова. А после церемонии закрытия 7 марта самые активные участники останутся на 2-недельное обучение в образовательном центре "Сириус", группа иностранных гостей отправится по "Дороге памяти" - с 10 по 17 марта они посетят города-герои Санкт-Петербург, Волгоград, Смоленск, Тулу и города воинской славы Белгород и Курск."В этом году мы отмечаем одну из важнейших дат в истории нашего города. Ровно 80 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Почти 900 дней голода, холода, постоянных бомбёжек и обстрелов. И в таких нечеловеческих условиях люди не просто выживали - трудились, учились, спасали и берегли свой город, его памятники, его шедевры. Мы бережно храним память о тех страшных днях, о подвиге защитников Ленинграда, подлинные свидетельства жизни блокадного города. Нам очень важно рассказать иностранным гостям историческую правду, потому что только так мы сможем не допустить повторения тех страшных событий", - подчёркивает председатель комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт‑Петербурга Богдан Заставный.В Волгограде участники побывают в музее-заповеднике "Сталинградская битва", историческом парке "Россия - моя история" и, конечно же, на Мамаевом кургане.В Курске они встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками СВО.В Туле гостям предложат поиграть в лапту и хоккей в валенках, а также приготовить пряничный арт-объект, посвящённый Всероссийскому фестивалю молодёжи-2024.В Белгородской области, которая станет финальным пунктом маршрута, иностранцы узнают о битве на Курской дуге во время экскурсии по музею-заповеднику "Прохоровское поле" и музея-диораме "Курская битва. Белгородское направление", совместно с российской молодёжью примут участие в церемонии захоронения останков солдат Великой Отечественной войны и высадят деревья на Аллее памяти.Одним из наследий предстоящего фестиваля станет созданная библиотека. Участники от России привезут книги своих самых читаемых авторов, а иностранцы - книги русских классиков, изданные на их родных языках. На каждую из них наклеят карточку с указанием имени участника и страны, которую он представляет. Открытие библиотеки состоится 3 марта, книги на иностранных языках останутся в "Сириусе", а все книги, изданные на русском языке, по решению оргкомитета 11 марта отправят в новые регионы РФ.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, фестиваль, сочи, молодежь, ценности