"Подскочили цены, откололись территории": Азаров рассказал о деградации Украины после переворота - 21.02.2024 Украина.ру
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"Подскочили цены, откололись территории": Азаров рассказал о деградации Украины после переворота
"Подскочили цены, откололись территории": Азаров рассказал о деградации Украины после переворота - 21.02.2024 Украина.ру
"Подскочили цены, откололись территории": Азаров рассказал о деградации Украины после переворота
За 10 лет после государственного переворота Украина деградировала и по сути дела разрушилась. Об этом заявил 21 февраля бывший украинский премьер Николай Азаров, передает РИА Новости
2024-02-21T14:24
2024-02-21T14:24
украина
россия
николай азаров
новости
переворот
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По его словам, по сравнению с 2013 годом цены на продукты питания в стране выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги тоже взвинтили в 10-15 раз."Двадцать с лишним миллионов вообще из страны уехали. Откололся Крым, откололся Донбасс, который составлял значительную часть промышленного потенциала Украины. Если говорить об экспортных доходах, то давал треть всех экспортных доходов страны. Ну что еще приводить? Какие цифры нужны для того, чтобы охарактеризовать отличие того, что на самом деле происходило, тому, что обещали на Майдане?", - возмутился бывший премьер.Он заверил, что Украина не вступит в Евросоюз, так как ЕС - это объединение конкурентных партнеров, которые объединили свой рынок и законодательство, обеспечили свободу передвижения людей, создали единое экономическое пространство, в котором могут нормально функционировать только высоко конкурентные экономики.В то же время он напомнил, каким большим был товарообмен между Украиной и Россией, когда действовал договор о зоне свободной торговли между странами."Он в 2012 году достигал 55 миллиардов долларов, причем экспорт в Россию примерно был 25 миллиардов долларов, а импорт из России был примерно 30 миллиардов долларов. Это огромные объемы. И для нашей промышленности, и для нашего сельского хозяйства в России был огромный рынок сбыта нашей продукции. Россия нам предоставляла возможность производить продукцию, она покупала нашу продукцию, тем самым создавала возможность иметь рабочие места и так далее", - подчеркнул Азаров.Он указал, что российский лидер Владимир Путин абсолютно правильно сказал, что Украина, Россия и Белоруссия — это единый народ. Когда они вместе, то есть не воюют друг с другом, а сотрудничают, то тем самым они умножают и свои силы, и общие силы.
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украина, россия, николай азаров, новости, переворот
Украина, Россия, Николай Азаров, Новости, переворот

"Подскочили цены, откололись территории": Азаров рассказал о деградации Украины после переворота

14:24 21.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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За 10 лет после государственного переворота Украина деградировала и по сути дела разрушилась. Об этом заявил 21 февраля бывший украинский премьер Николай Азаров, передает РИА Новости
По его словам, по сравнению с 2013 годом цены на продукты питания в стране выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги тоже взвинтили в 10-15 раз.
"Двадцать с лишним миллионов вообще из страны уехали. Откололся Крым, откололся Донбасс, который составлял значительную часть промышленного потенциала Украины. Если говорить об экспортных доходах, то давал треть всех экспортных доходов страны. Ну что еще приводить? Какие цифры нужны для того, чтобы охарактеризовать отличие того, что на самом деле происходило, тому, что обещали на Майдане?", - возмутился бывший премьер.
Он заверил, что Украина не вступит в Евросоюз, так как ЕС - это объединение конкурентных партнеров, которые объединили свой рынок и законодательство, обеспечили свободу передвижения людей, создали единое экономическое пространство, в котором могут нормально функционировать только высоко конкурентные экономики.
"Они получили преимущество, все же остальные экономики того же самого ЕС, у которых нет набора вот этих параметров, такие как Болгария, Румыния, Прибалтика и так далее, они, к сожалению большому, получили только одно преимущество – возможность получать субсидии, то есть подачки со стороны Евросоюза", - объяснил Азаров.
В то же время он напомнил, каким большим был товарообмен между Украиной и Россией, когда действовал договор о зоне свободной торговли между странами.
"Он в 2012 году достигал 55 миллиардов долларов, причем экспорт в Россию примерно был 25 миллиардов долларов, а импорт из России был примерно 30 миллиардов долларов. Это огромные объемы. И для нашей промышленности, и для нашего сельского хозяйства в России был огромный рынок сбыта нашей продукции. Россия нам предоставляла возможность производить продукцию, она покупала нашу продукцию, тем самым создавала возможность иметь рабочие места и так далее", - подчеркнул Азаров.
Он указал, что российский лидер Владимир Путин абсолютно правильно сказал, что Украина, Россия и Белоруссия — это единый народ. Когда они вместе, то есть не воюют друг с другом, а сотрудничают, то тем самым они умножают и свои силы, и общие силы.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря 2023, 12:40
Русские и украинцы - единый народ, сейчас происходит подобие гражданской войны - ПутинПрезидент России Владимир Путин назвал русских и украинцев единым народом, а происходящее - подобием Гражданской войны. Об этом он заявил на прямой линии 13 декабря.
 
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