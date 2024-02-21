https://ukraina.ru/20240221/1053443454.html

Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы

Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы - 21.02.2024 Украина.ру

Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы

Украина имеет право мобилизовать своих беженцев из-за границы, заявил журналистам директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе Филипп Леклер

2024-02-21T13:26

2024-02-21T13:26

2024-02-21T13:26

новости

беженцы

украина

европа

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053049327_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1f2fd6288867b5936f95b45e1e51f578.jpg

Украинских беженцев, находящихся за границей, могут вернуть обратно на Украину - воевать. При этом мобилизацию за границей не стоит воспринимать, как преследование. Комиссар не считает это нарушением каких-либо прав. "Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за рубежом беженцев призывного возраста. В этом случае будет открыт вопрос об их статусе и защите", - сказал Леклер.Он также добавил, что украинские беженцы проживающие за границей имеют право на отказ от службы.Напомним, 9 февраля на сайте "Речь Посполита" опубликовали опрос, из которого следует, что граждане Польши хотят помочь Украине, но обеспечивать беженцев больше не желают.

https://ukraina.ru/20240105/1052556133.html

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, беженцы, украина, европа, оон