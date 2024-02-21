Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы - 21.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240221/1053443454.html
Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы
Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы - 21.02.2024 Украина.ру
Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы
Украина имеет право мобилизовать своих беженцев из-за границы, заявил журналистам директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе Филипп Леклер
2024-02-21T13:26
2024-02-21T13:26
новости
беженцы
украина
европа
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053049327_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1f2fd6288867b5936f95b45e1e51f578.jpg
Украинских беженцев, находящихся за границей, могут вернуть обратно на Украину - воевать. При этом мобилизацию за границей не стоит воспринимать, как преследование. Комиссар не считает это нарушением каких-либо прав. "Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за рубежом беженцев призывного возраста. В этом случае будет открыт вопрос об их статусе и защите", - сказал Леклер.Он также добавил, что украинские беженцы проживающие за границей имеют право на отказ от службы.Напомним, 9 февраля на сайте "Речь Посполита" опубликовали опрос, из которого следует, что граждане Польши хотят помочь Украине, но обеспечивать беженцев больше не желают.
https://ukraina.ru/20240105/1052556133.html
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053049327_0:0:1159:869_1920x0_80_0_0_3f8b01994c02af0968298bdc6488edc7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, беженцы, украина, европа, оон
Новости, беженцы, Украина, Европа, ООН

Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы

13:26 21.02.2024
 
© Фото : Міністерство оборони України / Telegramженщины-военнослужащие ВСУ
женщины-военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Міністерство оборони України / Telegram
Читать в
Украина имеет право мобилизовать своих беженцев из-за границы, заявил журналистам директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе Филипп Леклер
Украинских беженцев, находящихся за границей, могут вернуть обратно на Украину - воевать. При этом мобилизацию за границей не стоит воспринимать, как преследование. Комиссар не считает это нарушением каких-либо прав.
"Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за рубежом беженцев призывного возраста. В этом случае будет открыт вопрос об их статусе и защите", - сказал Леклер.
Он также добавил, что украинские беженцы проживающие за границей имеют право на отказ от службы.
Напомним, 9 февраля на сайте "Речь Посполита" опубликовали опрос, из которого следует, что граждане Польши хотят помочь Украине, но обеспечивать беженцев больше не желают.
Эвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
5 января, 11:59
Греция прекратила помощь украинским беженцамС 1 января 2024 года Греция приостановила программу поддержки беженцев с Украины HELIOS, сообщает посольство Украины в Афинах в соцсетях
 
НовостибеженцыУкраинаЕвропаООН
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Михаил Онуфриенко: После Крынок ВСУ закупорили Запорожье, поэтому России придется брать в клещи Угледар
13:48Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ
13:36Отступая бросали технику и раненых. Западные СМИ обсуждают уход ВСУ из Авдеевки
13:26Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы
13:00Идея о ядерном оружии, расправа над террористами, Кузьминов. Главное на Украине на 13:00 21 февраля
12:56Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов
12:54Британский совет шпионов: новые регионы РФ под прицелом "благотворителей" из MI-6
12:44Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороны
12:03ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взрыв в Подмосковье
11:53Украина или будет договариваться, или Польша запретит ввозить зерно - Колодзейчак
11:21Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT
10:43Геополитика украинской войны: Хазин об интригах Лондона, уроках для США и победе России
10:26Авдеевку освободили в короткие сроки - Герасимов
09:00Находки из Авдеевки, облавы военных, отсутствие финансирования. Главное на Украине на утро 21 февраля
08:19Мемуары Виталия Чуркина: украинский кризис. Как это было
08:04Главное за ночь 21 февраля
08:00Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину
07:20Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича
07:18Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть
07:03"Путин, наведи порядок!" Польские фермеры практически полностью перекрыли границу с Украиной
Лента новостейМолния