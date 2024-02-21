https://ukraina.ru/20240221/1053443454.html
Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы
Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы - 21.02.2024 Украина.ру
Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы
Украина имеет право мобилизовать своих беженцев из-за границы, заявил журналистам директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе Филипп Леклер
2024-02-21T13:26
2024-02-21T13:26
2024-02-21T13:26
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Украинских беженцев, находящихся за границей, могут вернуть обратно на Украину - воевать. При этом мобилизацию за границей не стоит воспринимать, как преследование. Комиссар не считает это нарушением каких-либо прав. "Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за рубежом беженцев призывного возраста. В этом случае будет открыт вопрос об их статусе и защите", - сказал Леклер.Он также добавил, что украинские беженцы проживающие за границей имеют право на отказ от службы.Напомним, 9 февраля на сайте "Речь Посполита" опубликовали опрос, из которого следует, что граждане Польши хотят помочь Украине, но обеспечивать беженцев больше не желают.
https://ukraina.ru/20240105/1052556133.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беженцы, украина, европа, оон
Новости, беженцы, Украина, Европа, ООН
Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы
Украина имеет право мобилизовать своих беженцев из-за границы, заявил журналистам директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе Филипп Леклер
Украинских беженцев, находящихся за границей, могут вернуть обратно на Украину - воевать. При этом мобилизацию за границей не стоит воспринимать, как преследование. Комиссар не считает это нарушением каких-либо прав.
"Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за рубежом беженцев призывного возраста. В этом случае будет открыт вопрос об их статусе и защите", - сказал Леклер.
Он также добавил, что украинские беженцы проживающие за границей имеют право на отказ от службы.
Напомним, 9 февраля на сайте "Речь Посполита" опубликовали опрос, из которого следует, что граждане Польши хотят помочь Украине, но обеспечивать беженцев больше не желают.