https://ukraina.ru/20240221/1053442721.html

Отступая бросали технику и раненых. Западные СМИ обсуждают уход ВСУ из Авдеевки

Отступая бросали технику и раненых. Западные СМИ обсуждают уход ВСУ из Авдеевки - 21.02.2024 Украина.ру

Отступая бросали технику и раненых. Западные СМИ обсуждают уход ВСУ из Авдеевки

Мировые СМИ на этой неделе продолжают анализировать освобождение Авдеевки Вооруженными силами России. Для итальянского издания IL Fatto Quotidiano переход Авдеевки под контроль ВС РФ является "подтверждением того, что Украина безнадежно и окончательно проиграла"

2024-02-21T13:36

2024-02-21T13:36

2024-02-21T13:57

эксклюзив

авдеевка

вс рф

всу

снаряды

отступление

сша

европейская комиссия

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"Мало того, что украинское контрнаступление стало колоссальным провалом, [Владимир] Зеленский еще и потерпел поражение в самом важном сражении, заменив командующего армией [Валерия] Залужного на [Александра] Сырского", – отмечает издание в статье, опубликованной 21 февраля.При этом итальянские аналитики подчеркивают, что украинская армия обречена, несмотря на все натовские ракеты (ATACMS, HIMARS, Storm Shadow и SCALP), все натовские танки (Leopard, Abrams, Challenger), на все ракетные комплексы (Samp-T и Patriot), сотни миллиардов долларов и кассетные бомбы.По словам авторов публикации, президент США Джо Байден использовал конфликт на Украине для достижения пяти основных целей – отделить Европу от России, расширить НАТО, подвергнуть Европу риску большой войны с Россией, поставив ее в рабскую зависимость от американской защиты, разрушить "Северный поток" и заставить Европу покупать больше оружия у США.В Европе некому противостоять намерениям США, так как Европейская комиссия – это группа коррумпированных чиновников, которые действуют в интересах Белого дома, констатирует издание.Прикрыли позор приказом об отступленииАмериканский Military Watch Magazine обращает внимание на то, что отступление Вооруженных сил Украины из Авдеевки началось фактически за день до соответствующего приказа. Это вызвало предположения, что приказ был отдан для прикрытия самовольного оставления позиций, отмечает издание.Military Watch Magazine напоминает, что западные СМИ победу России в Авдеевке списали на заморозку американской помощи. Опрошенный вблизи линии фронта личный состав раз за разом сообщал, что позиции могут вот-вот обрушиться, поскольку после года огромных потерь в подразделениях на передовой наблюдается острая нехватка личного состава, усугубляемая снарядным голодом.При этом издание отмечает хаотичность отступления ВСУ из Авдеевки, в ходе которого было оставлено множество раненных, а часть военнослужащих была взята в плен.Всему виной скупость американских конгрессменовДефицит боеприпасов – это то, что вынудило ВСУ вывести войска из Авдеевки, пишет газета Time. Всему виной политический тупик в Конгрессе США по поводу военной помощи Украине, который приводит к критической нехватке артиллерийских боеприпасов. Все это может обернуться катастрофой для военных действий Украины, считают американские журналисты.Критическую нехватку артиллерии ВСУ пытаются восполнить за счет использования новой тактики и FPV-дронов, передающим видео в режиме реального времени на устройство оператора, отмечает издание. Однако эти дроны не могут заменить артиллерию, так как у них целый ряд слабых мест."Если противник создал мощную базу радиоэлектронной борьбы, то FPV летать не смогут. Им сложно находить свои цели в плохую погоду. Поскольку они работают от аккумуляторов, дальность действия значительно сокращается в холодное время года", - констатирует Time.Без достаточного наличия артиллерийских боеприпасов украинцы рискуют оказаться в постоянной обороне, медленно отступая, как это совсем недавно и наблюдалось в Авдеевке, подчеркивают авторы издания.Выход из положения они видят в одобрении финансовой помощи Украине со стороны США. Если Палата представителей одобрит пакет помощи в размере 60 млрд долларов, в 2024 году на Украину можно будет поставить около 1,3 млн снарядов, а этого достаточно для того, чтобы ВСУ удерживали фронт, полагает Time."Благодаря европейским инвестициям в расширение военного производства, в 2025 году можно будет обеспечить значительно больше, достигнув уровня, который позволит Украине осуществить наступательные операции. Но поскольку Европа продолжает еще только наращивать свои производственные мощности, в ближайшие несколько месяцев Украина столкнется с критическим дефицитом снарядов, если только не вмешаются США", - резюмирует американская газета.

https://ukraina.ru/20240221/1053437981.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, авдеевка, вс рф, всу, снаряды, отступление, сша, европейская комиссия