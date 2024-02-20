ВСУ обстреляли центр Донецка, СМИ сообщают о погибших и пострадавших - 20.02.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли центр Донецка, СМИ сообщают о погибших и пострадавших
ВСУ обстреляли центр Донецка, СМИ сообщают о погибших и пострадавших - 20.02.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли центр Донецка, СМИ сообщают о погибших и пострадавших
Во вторник, 20 февраля, украинская армия нанесла удар по центру Донецка реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает телеграм-канал "Донбасс решает"
2024-02-20T12:17
2024-02-20T12:17
новости
донецк
обстрелы
погибшие
всу
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По информации местных журналистов, погибла одна женщина, ранены четыре человека."По предварительным данным, в результате варварского обстрела со стороны укронацистов Киевского района на пересечении пр. Панфилова и ул. Университетской повреждены административные здания. Информация о пострадавших уточняется", - написал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", накануне днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 6; Новая Каховка — 4; Кардашинка — 4; Новая Маячка — 3; Обрывка — 2", – указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Алёшки, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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452
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новости, донецк, обстрелы, погибшие, всу
Новости, Донецк, обстрелы, погибшие, ВСУ

ВСУ обстреляли центр Донецка, СМИ сообщают о погибших и пострадавших

12:17 20.02.2024
 
Горловка
Горловка
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Во вторник, 20 февраля, украинская армия нанесла удар по центру Донецка реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает телеграм-канал "Донбасс решает"
По информации местных журналистов, погибла одна женщина, ранены четыре человека.
"По предварительным данным, в результате варварского обстрела со стороны укронацистов Киевского района на пересечении пр. Панфилова и ул. Университетской повреждены административные здания. Информация о пострадавших уточняется", - написал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", накануне днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 6; Новая Каховка — 4; Кардашинка — 4; Новая Маячка — 3; Обрывка — 2", – указывалось в публикации канала.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
09:00
Обстановка в Авдеевке, атаки и провалы ВСУ, опасность Сырского. Главное на Украине на утро 20 февраля
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Алёшки, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
 
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