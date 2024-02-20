https://ukraina.ru/20240220/1053405201.html

Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ

Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ - 20.02.2024 Украина.ру

Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ

ВСУ нужно было уходить из Авдеевки гораздо раньше. Залужный виноват в том, что ситуацию в Авдеевке довели до катастрофы для ВСУ, а последствия этой катастрофы будет разгребать Сырский. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-02-20T03:30

2024-02-20T03:30

2024-02-20T03:30

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всу

авдеевка

александр сырский

валерий залужный

украинская армия

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сво

днр

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Сейчас начальник штаба 3-й штурмовой бригады ВСУ начал рассказывать, что необходимо было срезать северный выступ российских сил ударом со стороны Новгородского. Но это надо было делать еще как минимум месяц назад, рассказал обозреватель.ВСУ нужно было уходить из Авдеевки также гораздо раньше. Но сейчас можно наблюдать явные признаки распада в цепочке управления ВСУ, и тут не обошлось без политики, добавил он.Сырский очень зол из-за этого, его просто-напросто подставили. Потому что Залужный виноват в том, что ситуацию в Авдеевке довели до катастрофы для ВСУ, а последствия этой катастрофы будет разгребать новый главком украинской армии, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240219/1053393886.html

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новости, всу, авдеевка, александр сырский, валерий залужный, украинская армия, командование, сво, днр