Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
ВСУ нужно было уходить из Авдеевки гораздо раньше. Залужный виноват в том, что ситуацию в Авдеевке довели до катастрофы для ВСУ, а последствия этой катастрофы будет разгребать Сырский. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Сейчас начальник штаба 3-й штурмовой бригады ВСУ начал рассказывать, что необходимо было срезать северный выступ российских сил ударом со стороны Новгородского. Но это надо было делать еще как минимум месяц назад, рассказал обозреватель.
ВСУ нужно было уходить из Авдеевки также гораздо раньше. Но сейчас можно наблюдать явные признаки распада в цепочке управления ВСУ, и тут не обошлось без политики, добавил он.
Снятие [с должности главкома ВСУ Валерия] Залужного в разгар битвы за Авдеевку тоже привело к потере управления. [Александр] Сырский хотя и опытный военный, который всех знает, но прийти на должность главкома в тот момент, когда у тебя трещит один из главных укрепрайонов, мягко говоря, неприятно", - подчеркнул Угольный.
Сырский очень зол из-за этого, его просто-напросто подставили. Потому что Залужный виноват в том, что ситуацию в Авдеевке довели до катастрофы для ВСУ, а последствия этой катастрофы будет разгребать новый главком украинской армии, резюмировал собеседник Украина.ру.
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