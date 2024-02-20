Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ - 20.02.2024 Украина.ру
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Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ
Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ - 20.02.2024 Украина.ру
Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ
ВСУ нужно было уходить из Авдеевки гораздо раньше. Залужный виноват в том, что ситуацию в Авдеевке довели до катастрофы для ВСУ, а последствия этой катастрофы будет разгребать Сырский. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-20T03:30
2024-02-20T03:30
новости
всу
авдеевка
александр сырский
валерий залужный
украинская армия
командование
сво
днр
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Сейчас начальник штаба 3-й штурмовой бригады ВСУ начал рассказывать, что необходимо было срезать северный выступ российских сил ударом со стороны Новгородского. Но это надо было делать еще как минимум месяц назад, рассказал обозреватель.ВСУ нужно было уходить из Авдеевки также гораздо раньше. Но сейчас можно наблюдать явные признаки распада в цепочке управления ВСУ, и тут не обошлось без политики, добавил он.Сырский очень зол из-за этого, его просто-напросто подставили. Потому что Залужный виноват в том, что ситуацию в Авдеевке довели до катастрофы для ВСУ, а последствия этой катастрофы будет разгребать новый главком украинской армии, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240219/1053393886.html
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новости, всу, авдеевка, александр сырский, валерий залужный, украинская армия, командование, сво, днр
Новости, ВСУ, Авдеевка, Александр Сырский, Валерий Залужный, украинская армия, командование, СВО, ДНР

Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ

03:30 20.02.2024
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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ВСУ нужно было уходить из Авдеевки гораздо раньше. Залужный виноват в том, что ситуацию в Авдеевке довели до катастрофы для ВСУ, а последствия этой катастрофы будет разгребать Сырский. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Сейчас начальник штаба 3-й штурмовой бригады ВСУ начал рассказывать, что необходимо было срезать северный выступ российских сил ударом со стороны Новгородского. Но это надо было делать еще как минимум месяц назад, рассказал обозреватель.
ВСУ нужно было уходить из Авдеевки также гораздо раньше. Но сейчас можно наблюдать явные признаки распада в цепочке управления ВСУ, и тут не обошлось без политики, добавил он.
Снятие [с должности главкома ВСУ Валерия] Залужного в разгар битвы за Авдеевку тоже привело к потере управления. [Александр] Сырский хотя и опытный военный, который всех знает, но прийти на должность главкома в тот момент, когда у тебя трещит один из главных укрепрайонов, мягко говоря, неприятно", - подчеркнул Угольный.
Сырский очень зол из-за этого, его просто-напросто подставили. Потому что Залужный виноват в том, что ситуацию в Авдеевке довели до катастрофы для ВСУ, а последствия этой катастрофы будет разгребать новый главком украинской армии, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Вчера, 15:53
Алексей Самойлов: ВСУ даже не успеют удивиться, как Россия перешагнет новый рубеж и дойдет до Павлограда Мы поражаем противника теми средствами, которые наиболее эффективны в конкретной ситуации, а также соответствуют параметру "цена/качество"
 
НовостиВСУАвдеевкаАлександр СырскийВалерий Залужныйукраинская армиякомандованиеСВОДНР
 
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