https://ukraina.ru/20240220/1053391430.html

Кухонная демократия на Украине. Во что не верят, но вынуждены признавать украинские эксперты

Кухонная демократия на Украине. Во что не верят, но вынуждены признавать украинские эксперты - 20.02.2024 Украина.ру

Кухонная демократия на Украине. Во что не верят, но вынуждены признавать украинские эксперты

На Украине обсуждают оставление украинской армией Авдеевки, вероятные последствия этого события и уже задумываются о перспективах Украины (или того, что от нее останется) после войны - с Западом она будет или с Россией.

2024-02-20T04:25

2024-02-20T04:25

2024-02-20T04:25

эксклюзив

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всу

авдеевка

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кость бондаренко

политика

экономика

эксперты

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил в Кремле президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" города Авдеевки в ДНР. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве отметили, что потери противника в боях за Авдеевку составили более 1500 военнослужащих.Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских сил из города. Однако, по данным МО РФ, покинуть Авдеевку удалось только отдельным формированиям украинских боевиков. В ВСУ подтверждают, что при отходе из города "некоторое количество бойцов попали в плен".На Украине пытаются представить этот провал как нечто малозначительное, уже звучат заявления, что город не имеет особой ценности, потеря не столь велика."Но на самом деле Авдеевка - это тот населенный пункт, который позволял на протяжении 10 лет обстреливать Донецк, это очень близко от Донецка, совсем рядом. Из Авдеевки Донецк виден", - сказал известный украинский политолог Кость Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Итак, украинская сторона постоянно использовала этот город для обстрелов Донецка, кроме того, это был такой укрепрайон, что считалось, что взять его практически невозможно. Наконец, для ВС РФ теперь открывается путь на север и северо-запад, как в сторону Славянска-Краматорска, так и в сторону Дружковски-Константиновки. Не говоря уже о том, что Авдеевка потребовала переброски украинских сил с южного направления в попытках удержать город, отметил эксперт.В комментариях к видеозаписи интервью можно видеть такую запись, что Кость Бондаренко - "ЕДИНСТВЕННЫЙ человек у Шелеста, который прямым текстом сказал, что из Авдеевки обстреливали Донецк. Дорогого стоит".В ходе беседы среди вопросов от зрителей был и вопрос о послевоенных перспективах Украины — с Россией или с Западом? Политолог назвал эту тему очень важной, отметил, что она затрагивает экономику, социальную сферу, восстановление хозяйства, рынки сбыта и получения сырья и т.д."Опять же, мы должны понимать, какие в первом и во втором случае локомотивы будут экономики, что будет вытягивать экономику, на что мы будем ориентироваться. И опять же, надо знать, понимать, что останется в составе Украины — или Украина в границах 91-го года, или это будет какой-то обрубок, который потом по согласованию будет закреплен под названием Украина". - сказал Бондаренко, добавив, что "только исходя из этого можно будет говорить о геополитических перспективах Украины: движение на Запад или определенная реставрация отношений с Востоком".Стоит отметить, что тема возможной в будущем "реставрации отношений" с Россией в публичной сфере на Украине по понятным причинам сейчас практически не поднимается, однако на бытовом уровне такие разговоры ведутся - не слишком ли высока оказалась цена этой самой "евроинтеграции", может быть, не нужно было так упорно лезть в НАТО и в ЕС, а надо бы замириться с Россией и жить как жили.Понятно, что говорить об этом и на кухне можно далеко не с каждым, а в нынешних украинских СМИ такая постановка вопроса просто немыслима. О свободе мнений и свободе слова там давно речи нет. По словам Бондаренко, например, сейчас за запрет Telegram на Украине выступают как раз бывшие защитники свободы слова и ревнители журналистской этики (на западные гранты)."Сегодня они превратились в самых ярых держиморд и таких себе именно гонителей свободы слова, которым, наверное, позавидовали бы самые отъявленные цензоры", - сказал он, добавив, что "на наших глазах состоялась деградация, настоящая деградация Ольги Герасимьюк (глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания – Ред.), Натальи Лигачевой (шеф-редактор группы изданий "Детектор медиа" - Ред.) и целого, целого, целого ряда тех лиц, которые еще 20 лет назад были такими "иконами" свободы слова".Можно запретить высказывать свои мысли, но думать не запретишь. И украинцы, конечно, думают о послевоенном будущем.Но когда эта война закончится и чем? Катастрофа ближе, чем кажется, считает украинский политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, ситуация с зависшей американской помощью Киеву стала хуже после интервью Владимира Путина американскому журналисту и ведущему Такеру Карлсону."После этого интервью Дональд Трамп уже абсолютно однозначно высказался против любой помощи другим странам, и после этого интервью Майк Джонсон (спикер Палаты представителей США — Ред.), который был достаточно осторожен в оценке возможности голосования за отдельный законопроект, который предусматривает помощь Украине, перестал быть осторожным и сказал, что он не вынесет этот проект на голосование", - напомнил эксперт в эфире телеканала "Прямой".Портников отметил, что сейчас объективная реальность такова: Киев - с голосованием Сената, но без помощи США. По его мнению, в интервью президента РФ важно то, что Путин снова сказал, что он готов к переговорам на условиях признания российского статуса Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей."Вот такой обмен мира на часть территории Украины и на ее буферный статус окончательный", - сказал политэксперт. Он продолжил: "Может ли Трамп это сделать? Я не знаю. Трамп признал Западную Сахару частью Марокко, что до его президентства считалось абсолютно невозможным...".То есть, невозможное сегодня - завтра может стать вполне возможным. Портников полагает, что в таком случае сила будет "более важна, чем международное право, и все усвоят этот урок". Тем не менее, ничего нельзя исключать, "американская история доказывает это с абсолютной ясностью", заявил эксперт. Он предположил, что Трамп вполне может согласиться на условия России.По словам Портникова, западные партнеры допускают поражение Украины. Например, они изучают возможность того, что в страны ЕС одномоментно прибудут 10 миллионов украинских беженцев, а это значит, что они изучают вариант коллапса украинского государства.

https://ukraina.ru/20240219/1053375549.html

https://ukraina.ru/20240218/1053365991.html

https://ukraina.ru/20240217/1053344252.html

авдеевка

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, всу, авдеевка, сми, портников, кость бондаренко, политика, экономика, эксперты