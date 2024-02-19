https://ukraina.ru/20240219/1053394496.html

Какой он украинец? Режиссера Лозницу объявили "вредителем нации" на Берлинале

Какой он украинец? Режиссера Лозницу объявили "вредителем нации" на Берлинале - 19.02.2024 Украина.ру

Какой он украинец? Режиссера Лозницу объявили "вредителем нации" на Берлинале

Украинская писатель и литературовед Оксана Забужко, которая вошла в состав жюри ежегодного Берлинского международного кинофестиваля, 18 февраля в соцсетях высказалась насчет поведения кинорежиссера Сергея Лозницы

2024-02-19T15:28

2024-02-19T15:28

2024-02-19T15:28

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Европейские кинодеятели якобы активно интересуются отношением Забужко к кинорежиссеру Сергею Лознице. Забужко заявила, что он не украинский режиссер и "вредит нации".Она тут же сама ответила на вопрос. По ее словам, сам Лозница в кулуарах кинофестивалей рассказывает, что его миссия – спасти в родной ему Украине русскую культуру."Потому что украинская культура, мол, слишком "маленькая и провинциальная" для отдельной страны, и без русской Украина вконец одичает", – добавила Забужко.Она подчеркнула, что таким образом режиссер позиционирует себя за границей украинцем, а на деле только "вредит украинскому обществу, культуре и нации в целом".Несколько лет назад Сергея Лозницу исключили из Союза кинематографистов Украины "за выражение поддержки российским кинематографистам". Он публиковал открытое письмо, призывающее к миру и сотрудничеству. В то же время его авторству принадлежит фильм "Донбасс", рассказывающий о "зверствах российских солдат".

https://ukraina.ru/20191001/1025178793.html

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сергей лозница, новости, украина, россия, берлин, режиссер