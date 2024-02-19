Какой он украинец? Режиссера Лозницу объявили "вредителем нации" на Берлинале - 19.02.2024 Украина.ру
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Какой он украинец? Режиссера Лозницу объявили "вредителем нации" на Берлинале
Какой он украинец? Режиссера Лозницу объявили "вредителем нации" на Берлинале - 19.02.2024 Украина.ру
Какой он украинец? Режиссера Лозницу объявили "вредителем нации" на Берлинале
Украинская писатель и литературовед Оксана Забужко, которая вошла в состав жюри ежегодного Берлинского международного кинофестиваля, 18 февраля в соцсетях высказалась насчет поведения кинорежиссера Сергея Лозницы
2024-02-19T15:28
2024-02-19T15:28
сергей лозница
новости
украина
россия
берлин
режиссер
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Европейские кинодеятели якобы активно интересуются отношением Забужко к кинорежиссеру Сергею Лознице. Забужко заявила, что он не украинский режиссер и "вредит нации".Она тут же сама ответила на вопрос. По ее словам, сам Лозница в кулуарах кинофестивалей рассказывает, что его миссия – спасти в родной ему Украине русскую культуру."Потому что украинская культура, мол, слишком "маленькая и провинциальная" для отдельной страны, и без русской Украина вконец одичает", – добавила Забужко.Она подчеркнула, что таким образом режиссер позиционирует себя за границей украинцем, а на деле только "вредит украинскому обществу, культуре и нации в целом".Несколько лет назад Сергея Лозницу исключили из Союза кинематографистов Украины "за выражение поддержки российским кинематографистам". Он публиковал открытое письмо, призывающее к миру и сотрудничеству. В то же время его авторству принадлежит фильм "Донбасс", рассказывающий о "зверствах российских солдат".
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сергей лозница, новости, украина, россия, берлин, режиссер
Сергей Лозница, Новости, Украина, Россия, Берлин, режиссер

Какой он украинец? Режиссера Лозницу объявили "вредителем нации" на Берлинале

15:28 19.02.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанк70-й Каннский международный кинофестиваль. День девятый
70-й Каннский международный кинофестиваль. День девятый
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Украинская писатель и литературовед Оксана Забужко, которая вошла в состав жюри ежегодного Берлинского международного кинофестиваля, 18 февраля в соцсетях высказалась насчет поведения кинорежиссера Сергея Лозницы
Европейские кинодеятели якобы активно интересуются отношением Забужко к кинорежиссеру Сергею Лознице. Забужко заявила, что он не украинский режиссер и "вредит нации".
"На этот вопрос я не первый год стабильно отвечаю, что не понимаю, с какого перепугу он "украинский", если родом белорус, в Украине жил всего несколько лет еще юношей, выехал сразу после развала СССР, учился в Москве, затем эмигрировал в Германию, и причем же здесь Украина, по милости божьей, и почему он к ней так привязался, что везде себя украинцем позиционирует", - возмутилась писатель.
Она тут же сама ответила на вопрос. По ее словам, сам Лозница в кулуарах кинофестивалей рассказывает, что его миссия – спасти в родной ему Украине русскую культуру.
"Потому что украинская культура, мол, слишком "маленькая и провинциальная" для отдельной страны, и без русской Украина вконец одичает", – добавила Забужко.
Она подчеркнула, что таким образом режиссер позиционирует себя за границей украинцем, а на деле только "вредит украинскому обществу, культуре и нации в целом".
Несколько лет назад Сергея Лозницу исключили из Союза кинематографистов Украины "за выражение поддержки российским кинематографистам". Он публиковал открытое письмо, призывающее к миру и сотрудничеству. В то же время его авторству принадлежит фильм "Донбасс", рассказывающий о "зверствах российских солдат".
Оглашение приговора режиссеру Олегу Сенцов у - РИА Новости, 1920, 01.10.2019
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Сенцов украинской пропаганде не нужен. Лозница гораздо талантливее — ХолмогоровОсужденный за терроризм и освобожденный в результате обмена украинский режиссер Олег Сенцов не получит никакую престижную кинопремию, потому что является отработанным материалом. Об этом рассказал обозреватель «Царьград ТВ» Егор Холмогоров в проекте «Пари с Дианой Кади» от издания Украина.ру
 
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