Священная война. Симоньян объяснила Западу, почему России "не надоест" спецоперация - 19.02.2024 Украина.ру
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Священная война. Симоньян объяснила Западу, почему России "не надоест" спецоперация
Священная война. Симоньян объяснила Западу, почему России "не надоест" спецоперация - 19.02.2024 Украина.ру
Священная война. Симоньян объяснила Западу, почему России "не надоест" спецоперация
Спецоперация является для России священной войной. Об этом заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"
2024-02-19T07:59
2024-02-19T10:03
маргарита симоньян
новости
сво
запад
пожар
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"Они (западные страны) не могут понять, что для нас эта специальная военная операция или священная война, которая тоже в аббревиатуре будет СВО, правда же? ... Мы к этому относимся так, как если у тебя дома пожар ... Ты его тушишь, пока он не потушится. И пока ты не восстановишь весь тот ущерб, который он нанес. Они не понимают это про нас. И пока они не поймут... они не смогут с нами воевать так, как требовалось бы для них, если бы они знали, что мы не отступимся", - объяснила Симоньян.По ее словам, такое поведение совершенно не похоже на привычную для Запада "взбучку", которую они пытались дать Ираку, Афганистану или Югославии. При этом Запад ждёт, что России надоест "эта спецоперация"."Они все ждут, что вот России надоест... Россия устанет... истощатся силы... будет какой-то внутренний протест... Они все ждут этого, они надеются: когда же? Сколько еще надо убить детей в колясках, чтобы общество сказало: да зачем нам вообще это все, мы же жили до этой СВО... Мы не можем никуда отойти, уйти, передумать, когда у нас пожар в доме. И хочу сказать, что, слава Богу, что они этого не понимают", - резюмировала она.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
маргарита симоньян, новости, сво, запад, пожар
Маргарита Симоньян, Новости, СВО, Запад, пожар

Священная война. Симоньян объяснила Западу, почему России "не надоест" спецоперация

07:59 19.02.2024 (обновлено: 10:03 19.02.2024)
 
© RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© RT
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Спецоперация является для России священной войной. Об этом заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"
"Они (западные страны) не могут понять, что для нас эта специальная военная операция или священная война, которая тоже в аббревиатуре будет СВО, правда же? ... Мы к этому относимся так, как если у тебя дома пожар ... Ты его тушишь, пока он не потушится. И пока ты не восстановишь весь тот ущерб, который он нанес. Они не понимают это про нас. И пока они не поймут... они не смогут с нами воевать так, как требовалось бы для них, если бы они знали, что мы не отступимся", - объяснила Симоньян.
По ее словам, такое поведение совершенно не похоже на привычную для Запада "взбучку", которую они пытались дать Ираку, Афганистану или Югославии.
При этом Запад ждёт, что России надоест "эта спецоперация".
"Они все ждут, что вот России надоест... Россия устанет... истощатся силы... будет какой-то внутренний протест... Они все ждут этого, они надеются: когда же? Сколько еще надо убить детей в колясках, чтобы общество сказало: да зачем нам вообще это все, мы же жили до этой СВО... Мы не можем никуда отойти, уйти, передумать, когда у нас пожар в доме. И хочу сказать, что, слава Богу, что они этого не понимают", - резюмировала она.
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