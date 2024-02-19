Количество "двухсотых" узнаем по числу некрологов: эксперт о том, почему Киев замалчивает удар в Селидово - 19.02.2024 Украина.ру
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Количество "двухсотых" узнаем по числу некрологов: эксперт о том, почему Киев замалчивает удар в Селидово
Количество "двухсотых" узнаем по числу некрологов: эксперт о том, почему Киев замалчивает удар в Селидово - 19.02.2024 Украина.ру
Количество "двухсотых" узнаем по числу некрологов: эксперт о том, почему Киев замалчивает удар в Селидово
Пока неизвестно, какие конкретно потери получил противник после удара ВС РФ по полигону в Селидово. Но, учитывая, что удар наносился "кассетниками", они могут быть значительными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-19T05:10
2024-02-19T05:10
новости
всу
полигон
алексей анпилогов
потери всу
авдеевка
мобилизация
россия
украина
сво
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Если значительная доля 1500 военнослужащих ВСУ, которые попали под удар в Селидово, либо убита, либо получила тяжелые ранения – это очень серьезно. Это сопоставимо с численностью батальонно-тактической группы, рассказал эксперт.Эти украинские военные должны были вступить в бой, но они перешли в статус "двухсотых" или "трехсотых", которыми линию фронта точно не поддержишь. Пока неизвестно, какие конкретно потери получил противник. Но, учитывая, что удар наносился "кассетниками", они могут быть значительными, добавил он.Если в целом оценивать ситуацию на линии фронта, то украинская армия находится в глубоком оперативном кризисе, который переходит в стратегический. ВСУ пытаются отовсюду стянуть под Авдеевку любые боеспособные резервы, оголяя другие участки фронта, отметил специалист.Таким образом, учитывая отсутствие у противника оперативных резервов, перебрасывание сил между участками фронта, потери после удара в Селидово и тупик киевского руководства в плане мобилизации, – это серьезный удар по ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240216/1053325589.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, полигон, алексей анпилогов, потери всу, авдеевка, мобилизация, россия, украина, сво
Новости, ВСУ, полигон, Алексей Анпилогов, потери ВСУ, Авдеевка, мобилизация, Россия, Украина, СВО

Количество "двухсотых" узнаем по числу некрологов: эксперт о том, почему Киев замалчивает удар в Селидово

05:10 19.02.2024
 
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Пока неизвестно, какие конкретно потери получил противник после удара ВС РФ по полигону в Селидово. Но, учитывая, что удар наносился "кассетниками", они могут быть значительными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Если значительная доля 1500 военнослужащих ВСУ, которые попали под удар в Селидово, либо убита, либо получила тяжелые ранения – это очень серьезно. Это сопоставимо с численностью батальонно-тактической группы, рассказал эксперт.
Эти украинские военные должны были вступить в бой, но они перешли в статус "двухсотых" или "трехсотых", которыми линию фронта точно не поддержишь. Пока неизвестно, какие конкретно потери получил противник. Но, учитывая, что удар наносился "кассетниками", они могут быть значительными, добавил он.
"Украинская пропаганда всячески будет обходить этот момент. Но за одну-две недели мы узнаем число потерь ВСУ по числу некрологов, которые публикуются в прессе и социальных сетях", - отметил Анпилогов.
Если в целом оценивать ситуацию на линии фронта, то украинская армия находится в глубоком оперативном кризисе, который переходит в стратегический. ВСУ пытаются отовсюду стянуть под Авдеевку любые боеспособные резервы, оголяя другие участки фронта, отметил специалист.
Таким образом, учитывая отсутствие у противника оперативных резервов, перебрасывание сил между участками фронта, потери после удара в Селидово и тупик киевского руководства в плане мобилизации, – это серьезный удар по ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Тарик Незалежко интервью
16 февраля, 05:39
Тарик Незалежко: В ВСУ завелся крот, Днепропетровск бунтует, а Россия устраивает ад зажравшимся котамЕсть вирусные видео, как экскаватор сносит дома. Сначала он по чуть-чуть разбирает, а потом происходит один удар ковшом и все складывается. Киевский режим тоже напоминает полуразобранный дом
 
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