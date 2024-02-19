https://ukraina.ru/20240219/1053332279.html

Количество "двухсотых" узнаем по числу некрологов: эксперт о том, почему Киев замалчивает удар в Селидово

Количество "двухсотых" узнаем по числу некрологов: эксперт о том, почему Киев замалчивает удар в Селидово - 19.02.2024 Украина.ру

Количество "двухсотых" узнаем по числу некрологов: эксперт о том, почему Киев замалчивает удар в Селидово

Пока неизвестно, какие конкретно потери получил противник после удара ВС РФ по полигону в Селидово. Но, учитывая, что удар наносился "кассетниками", они могут быть значительными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-02-19T05:10

2024-02-19T05:10

2024-02-19T05:10

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Если значительная доля 1500 военнослужащих ВСУ, которые попали под удар в Селидово, либо убита, либо получила тяжелые ранения – это очень серьезно. Это сопоставимо с численностью батальонно-тактической группы, рассказал эксперт.Эти украинские военные должны были вступить в бой, но они перешли в статус "двухсотых" или "трехсотых", которыми линию фронта точно не поддержишь. Пока неизвестно, какие конкретно потери получил противник. Но, учитывая, что удар наносился "кассетниками", они могут быть значительными, добавил он.Если в целом оценивать ситуацию на линии фронта, то украинская армия находится в глубоком оперативном кризисе, который переходит в стратегический. ВСУ пытаются отовсюду стянуть под Авдеевку любые боеспособные резервы, оголяя другие участки фронта, отметил специалист.Таким образом, учитывая отсутствие у противника оперативных резервов, перебрасывание сил между участками фронта, потери после удара в Селидово и тупик киевского руководства в плане мобилизации, – это серьезный удар по ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240216/1053325589.html

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новости, всу, полигон, алексей анпилогов, потери всу, авдеевка, мобилизация, россия, украина, сво