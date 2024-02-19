https://ukraina.ru/20240219/1053324717.html

"Хорошо знает эти места": Геннадий Алехин раскрыл, успеет ли Сырский выстроить оборону и удержать Купянск

"Хорошо знает эти места": Геннадий Алехин раскрыл, успеет ли Сырский выстроить оборону и удержать Купянск - 19.02.2024 Украина.ру

"Хорошо знает эти места": Геннадий Алехин раскрыл, успеет ли Сырский выстроить оборону и удержать Купянск

Судя по складывающейся ситуации, Купянскую агломерацию на левом берегу ВСУ не удержат. Поэтому противник пытается выстроить эшелонированную оборону на правом берегу реки Оскол. Об это рассказал в интервью изданию Украина.ру родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-02-19T03:30

2024-02-19T03:30

2024-02-19T03:30

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купянское направление

харьков

рсзо

александр сырский

река

резервы

артиллерия

сво

купянск

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На Купянском направлении сейчас идет противостояние на уровне ротного, батальонного или может быть полкового звена. Российские подразделения поддавливают ВСУ с разных сторон, работают штурмовая авиация, РСЗО и артиллерия, рассказал обозреватель.Сейчас противник пытается выстроить эшелонированную оборону на правом берегу реки Оскол. Но судя по ситуации, Купянскую агломерацию на левом берегу ВСУ не удержат. Они подтягивают резервы и хотят биться за правый берег Купянска, добавил он.Сейчас на Харьковском направлении много инженерно-саперных подразделений, инструкторов из стран НАТО, инженеров по фортификационным сооружениям, иностранных наемников. Более того, там увеличилось количество женщин-военнослужащих, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240215/1053318530.html

купянское направление

харьков

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новости, купянское направление, харьков, рсзо, александр сырский, река, резервы, артиллерия, сво, купянск