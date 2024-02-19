"Хорошо знает эти места": Геннадий Алехин раскрыл, успеет ли Сырский выстроить оборону и удержать Купянск
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Судя по складывающейся ситуации, Купянскую агломерацию на левом берегу ВСУ не удержат. Поэтому противник пытается выстроить эшелонированную оборону на правом берегу реки Оскол. Об это рассказал в интервью изданию Украина.ру родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском направлении сейчас идет противостояние на уровне ротного, батальонного или может быть полкового звена. Российские подразделения поддавливают ВСУ с разных сторон, работают штурмовая авиация, РСЗО и артиллерия, рассказал обозреватель.
Сейчас противник пытается выстроить эшелонированную оборону на правом берегу реки Оскол. Но судя по ситуации, Купянскую агломерацию на левом берегу ВСУ не удержат. Они подтягивают резервы и хотят биться за правый берег Купянска, добавил он.
"Судя по всему, Харьковское направление для нового главкома [ВСУ Александра] Сырского является ключевым. Сырский хорошо знает эти места. В свое время он командовал батальоном под Чугуевом и был командиром полка", - сообщил Алехин.
Сейчас на Харьковском направлении много инженерно-саперных подразделений, инструкторов из стран НАТО, инженеров по фортификационным сооружениям, иностранных наемников. Более того, там увеличилось количество женщин-военнослужащих, подытожил собеседник Украина.ру.
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