Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому, и что будет после Авдеевки - Алёхин - 17.02.2024 Украина.ру
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Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому, и что будет после Авдеевки - Алёхин
Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому, и что будет после Авдеевки - Алёхин - 17.02.2024 Украина.ру
Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому, и что будет после Авдеевки - Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру объяснил, какой ущерб ВСУ нанесён в результате удара по полигону в Селидово, а также рассказал о российских подразделениях, которые "ломают" фронт, и о том, что выигрывают ВСУ от бесконечных экспериментов:
2024-02-17T17:54
2024-02-17T17:54
новости
видео
авдеевка
александр сырский
удары
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00:21 – Последние ракетные удары ВС РФ: почему их можно назвать нестандартными?06:35 – Освобождение Авдеевки: о главной сложности;10:35 – Могут ли миномёты заменить FPV-дроны, которых нам не хватает?15:30 – О критике в тылу;20:05 – О том, как Украина вынужденно экспериментирует;24:15 – За что борется Арестович*?32:50 – О том, как сломить украинские установки. *В интервью упоминается Алексей Арестович, включённый в России в перечень террористов и экстремистов.
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новости, видео, авдеевка, александр сырский, удары
Новости, Видео, Авдеевка, Александр Сырский, удары

Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому, и что будет после Авдеевки - Алёхин

17:54 17.02.2024
 
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Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру объяснил, какой ущерб ВСУ нанесён в результате удара по полигону в Селидово, а также рассказал о российских подразделениях, которые "ломают" фронт, и о том, что выигрывают ВСУ от бесконечных экспериментов:
00:21 – Последние ракетные удары ВС РФ: почему их можно назвать нестандартными?
06:35 – Освобождение Авдеевки: о главной сложности;
10:35 – Могут ли миномёты заменить FPV-дроны, которых нам не хватает?
15:30 – О критике в тылу;
20:05 – О том, как Украина вынужденно экспериментирует;
24:15 – За что борется Арестович*?
32:50 – О том, как сломить украинские установки.

*В интервью упоминается Алексей Арестович, включённый в России в перечень террористов и экстремистов.
Бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
17:26
Первые полосы: что написали западные СМИ об АвдеевкеВ ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил об уходе своих войск из Авдеевки. Эту информацию 18 февраля подтвердил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции. А российские военкоры опубликовали видео, как на администрации города меняют украинский флаг на триколор
 
НовостиВидеоАвдеевкаАлександр Сырскийудары
 
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Заголовок открываемого материала
18:00"Планета обезьян": Зеленский в Мюнхене
18:00Пленные в Авдеевке. Итоги 17 февраля на Украине
17:59ВС РФ начали зачистку главного укрепрайона ВСУ под Донецком, пока Умеров объяснялся за Авдеевку
17:54Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому, и что будет после Авдеевки - Алёхин
17:26Первые полосы: что написали западные СМИ об Авдеевке
17:25Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневра
16:42Военкор Коц рассказал о военных, водрузивших флаг России на администрацию Авдеевки
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