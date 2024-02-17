https://ukraina.ru/20240217/1053368004.html

Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому, и что будет после Авдеевки - Алёхин

Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому, и что будет после Авдеевки - Алёхин - 17.02.2024 Украина.ру

Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому, и что будет после Авдеевки - Алёхин

Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру объяснил, какой ущерб ВСУ нанесён в результате удара по полигону в Селидово, а также рассказал о российских подразделениях, которые "ломают" фронт, и о том, что выигрывают ВСУ от бесконечных экспериментов:

2024-02-17T17:54

2024-02-17T17:54

2024-02-17T17:54

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00:21 – Последние ракетные удары ВС РФ: почему их можно назвать нестандартными?06:35 – Освобождение Авдеевки: о главной сложности;10:35 – Могут ли миномёты заменить FPV-дроны, которых нам не хватает?15:30 – О критике в тылу;20:05 – О том, как Украина вынужденно экспериментирует;24:15 – За что борется Арестович*?32:50 – О том, как сломить украинские установки. *В интервью упоминается Алексей Арестович, включённый в России в перечень террористов и экстремистов.

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новости, видео, авдеевка, александр сырский, удары