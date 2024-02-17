Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому, и что будет после Авдеевки - Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру объяснил, какой ущерб ВСУ нанесён в результате удара по полигону в Селидово, а также рассказал о российских подразделениях, которые "ломают" фронт, и о том, что выигрывают ВСУ от бесконечных экспериментов:
00:21 – Последние ракетные удары ВС РФ: почему их можно назвать нестандартными?
06:35 – Освобождение Авдеевки: о главной сложности;
10:35 – Могут ли миномёты заменить FPV-дроны, которых нам не хватает?
15:30 – О критике в тылу;
20:05 – О том, как Украина вынужденно экспериментирует;
24:15 – За что борется Арестович*?
32:50 – О том, как сломить украинские установки.
*В интервью упоминается Алексей Арестович, включённый в России в перечень террористов и экстремистов.
06:35 – Освобождение Авдеевки: о главной сложности;
10:35 – Могут ли миномёты заменить FPV-дроны, которых нам не хватает?
15:30 – О критике в тылу;
20:05 – О том, как Украина вынужденно экспериментирует;
24:15 – За что борется Арестович*?
32:50 – О том, как сломить украинские установки.
*В интервью упоминается Алексей Арестович, включённый в России в перечень террористов и экстремистов.
17:26Первые полосы: что написали западные СМИ об АвдеевкеВ ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил об уходе своих войск из Авдеевки. Эту информацию 18 февраля подтвердил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции. А российские военкоры опубликовали видео, как на администрации города меняют украинский флаг на триколор