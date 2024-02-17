"Это не тупик, это подготовка к краху". Украинские эксперты откровенно и с тревогой о ситуации в стране - 17.02.2024 Украина.ру
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"Это не тупик, это подготовка к краху". Украинские эксперты откровенно и с тревогой о ситуации в стране
"Это не тупик, это подготовка к краху". Украинские эксперты откровенно и с тревогой о ситуации в стране - 17.02.2024 Украина.ру
"Это не тупик, это подготовка к краху". Украинские эксперты откровенно и с тревогой о ситуации в стране
В украинском экспертном сообществе, а оно не ограничено границами контролируемой киевском режимом территории, обсуждают, реально ли в настоящее время проведение переговоров о перемирии, кто мог бы их вести, чего ожидать, если перемирия не будет и вообще — как дошли до жизни такой.
2024-02-17T07:10
2024-02-17T07:10
украина
эксклюзив
политолог
россия
сво
перемирие
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Вынужденный покинуть страну украинский журналист и пацифист Руслан Коцаба отметил, что избрание Зеленского оказалось "кровавым приколом". В интервью израильскому каналу Вальдман-LINE он объяснил, как так вышло, что украинцы выбрали президентом клоуна."Его фишка была в том, что он не имел политического опыта, политического прошлого, бэкграунда. Но оказалось, что это сыграло злую шутку, потому что все-таки этот человек, придя к власти, сделал все наоборот, чем он декларировал, скажем, в своих предвыборных обещаниях", - сказал Коцаба.Он подчеркнул, что большинство славян ощущают свою общность, и небольшие, в сущности, ментальные различия не мешали украинцам и русским, равно как и жителям разных регионов Украины ладить друг с другом до определенного момента."Когда политики бессовестные, я бы сказал даже — политиканы, начали эти ментальные особенности выпячивать, и на этом разругивать людей, делить Украину по сортам… это же безответственно, оно же должно было этим [войной] закончиться", - отметил Коцаба, добавив, что ему "очень прискорбно, что в обществе не было этой здоровой минимальной массы, которая бы воспрепятствовала этому".Вышло так, как вышло. Что дальше? По словам журналиста и пацифиста, он верит, что война все равно когда-то закончится, все войны заканчиваются, но то, что произошло, будет "на целые поколения нас разъединять". Останутся семьи, в которых кто-то погиб, которые будут помнить зло. И будут винить не себя, но кого-то другого, так уж устроен человек.Однако время лечит. Как сказал Владимир Путин в интервью американскому журналисту и ведущему Такеру Карлсону, на Западе считают, что боевые действия в ходе конфликта "навсегда растащили одну часть русского народа от другой", но — нет. Это не так.По словам президента РФ, может быть, в текущей ситуации это прозвучит странно, но отношения между народами все равно восстановятся - "потребуется много времени, но это восстановится". Он также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, хотя после прекращения переговоров в Стамбуле не собирается делать первый шаг.Если бы Украина "пошла на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война полтора года назад уже бы прекратилась", сказал Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Сколько жизней было бы сохранено?Не случилось, западные партнеры тогда велели киевскому режиму воевать "до последнего украинца", и Киев "выбросил все договоренности". Теперь до конца войны еще надо дожить. Бои и обстрелы продолжаются, каждый день гибнут люди. А в кабинетах власти в Киеве не думают о перемирии и о переговорах. Об этом сказал в эфире ютуб-канала Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) украинский политолог Владимир Фесенко."Нет никаких реальных данных, мы видим по позиции Зеленского и по всему контексту, что ни о каких переговорах не идёт речь вообще", - констатировал эксперт. Он добавил, что "некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее согласятся на соглашение о прекращение огня, гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики".Украинский политолог Руслан Бортник считает, что конфликт находится в такой стадии, что в перспективе возможно не столько его замораживание, сколько крах одной из сторон."Поскольку сегодня война находится в стадии войны на истощение, некоторые эту стадию по ошибке называют тупиком – нет, это не тупик, это просто стадия войны на истощение", - сказал политолог в эфире интернет-канала "Да это так".Он продолжил: "И тут огромная разница – после тупика не будет дальше ничего, после тупика это Северная Корея, а после стадии войны на истощение, которую мы наблюдали, например, во Второй мировой войне, в Первой мировой войне в период с 16 по 17 года особенно активно, будет обвал, кто-то проиграет эту войну, если война будет продолжаться. То есть, это не тупик, это подготовка к краху".Бортник об этом говорит не в первый раз, но при этом не уточняет, кто, по его мнению, будет этот "кто-то", кому грозит проигрыш.Он также отметил, что мир привыкает к войне в Украине, "люди возвращаются к шаблонам старого мышления, докризисного, довоенного"."Я по многим направлениям наблюдаю уменьшение категорически внимания к Украине, к украинским политикам, экспертам, темам. По многим направлениям оно буквально обвальное", - сказал эксперт, добавив, что это внимание на какое-то время вернется, "как только в Украине случится какое-то переломное событие".События могут быть разные, но вряд ли все они будут приятны для приверженцев Зеленского и Бандеры. Путин говорил о переговорах, но о каких? В интервью Такеру Карлсону он на аудиторию в сотни миллионов человек впервые рассказал, почему Украина искусственное государство, отметила покинувшая страну украинская журналистка Диана Панченко."А раз искусственное — значит, может прекратить существование. Это главный посыл. Это не иллюстрация причины, почему началось. Это демонстрация намерения — намерения идти дальше", - сказала Панченко в очередном выпуске своего видеоблога.Она продолжила: "Путин не ведет диалог с Зеленским, Путин ведет диалог с элитами США о целесообразности существования Украины. Путин открыт для переговоров с США, если Украина исчезнет как антироссийское государство".
https://ukraina.ru/20240124/1052862272.html
https://ukraina.ru/20240125/1052886268.html
https://ukraina.ru/20240202/1053058708.html
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, эксклюзив, политолог, россия, сво, перемирие
Украина, Эксклюзив, политолог, Россия, СВО, перемирие

"Это не тупик, это подготовка к краху". Украинские эксперты откровенно и с тревогой о ситуации в стране

07:10 17.02.2024
 
© AP / Felipe Dana
- РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP / Felipe Dana
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинском экспертном сообществе, а оно не ограничено границами контролируемой киевском режимом территории, обсуждают, реально ли в настоящее время проведение переговоров о перемирии, кто мог бы их вести, чего ожидать, если перемирия не будет и вообще — как дошли до жизни такой.
Вынужденный покинуть страну украинский журналист и пацифист Руслан Коцаба отметил, что избрание Зеленского оказалось "кровавым приколом". В интервью израильскому каналу Вальдман-LINE он объяснил, как так вышло, что украинцы выбрали президентом клоуна.
"Его фишка была в том, что он не имел политического опыта, политического прошлого, бэкграунда. Но оказалось, что это сыграло злую шутку, потому что все-таки этот человек, придя к власти, сделал все наоборот, чем он декларировал, скажем, в своих предвыборных обещаниях", - сказал Коцаба.
Он подчеркнул, что большинство славян ощущают свою общность, и небольшие, в сущности, ментальные различия не мешали украинцам и русским, равно как и жителям разных регионов Украины ладить друг с другом до определенного момента.
"Когда политики бессовестные, я бы сказал даже — политиканы, начали эти ментальные особенности выпячивать, и на этом разругивать людей, делить Украину по сортам… это же безответственно, оно же должно было этим [войной] закончиться", - отметил Коцаба, добавив, что ему "очень прискорбно, что в обществе не было этой здоровой минимальной массы, которая бы воспрепятствовала этому".
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
24 января, 11:37
"Выйти из мёртвой карусели". Украинские эксперты и политики о ситуации в странеВ украинском экспертном сообществе начинают задумываться, к чему может привести продолжение боевых действий и уже открыто говорят о том, что переговоров с Россией, скорее всего, не избежать
Вышло так, как вышло. Что дальше? По словам журналиста и пацифиста, он верит, что война все равно когда-то закончится, все войны заканчиваются, но то, что произошло, будет "на целые поколения нас разъединять". Останутся семьи, в которых кто-то погиб, которые будут помнить зло. И будут винить не себя, но кого-то другого, так уж устроен человек.
Однако время лечит. Как сказал Владимир Путин в интервью американскому журналисту и ведущему Такеру Карлсону, на Западе считают, что боевые действия в ходе конфликта "навсегда растащили одну часть русского народа от другой", но — нет. Это не так.
По словам президента РФ, может быть, в текущей ситуации это прозвучит странно, но отношения между народами все равно восстановятся - "потребуется много времени, но это восстановится". Он также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, хотя после прекращения переговоров в Стамбуле не собирается делать первый шаг.
Если бы Украина "пошла на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война полтора года назад уже бы прекратилась", сказал Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Сколько жизней было бы сохранено?
Не случилось, западные партнеры тогда велели киевскому режиму воевать "до последнего украинца", и Киев "выбросил все договоренности". Теперь до конца войны еще надо дожить. Бои и обстрелы продолжаются, каждый день гибнут люди. А в кабинетах власти в Киеве не думают о перемирии и о переговорах. Об этом сказал в эфире ютуб-канала Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) украинский политолог Владимир Фесенко.
25 января, 05:40
"Ничто не вечно под Луной". Украинские эксперты и политики о перспективах страныНа Украине эксперты обсуждают гибель украинских военнопленных от рук украинских сил ПВО, указ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ, взвешивают шансы на достижение перемирия и гадают, сколько времени еще Запад намерен помогать киевскому режиму
"Нет никаких реальных данных, мы видим по позиции Зеленского и по всему контексту, что ни о каких переговорах не идёт речь вообще", - констатировал эксперт. Он добавил, что "некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее согласятся на соглашение о прекращение огня, гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики".
Украинский политолог Руслан Бортник считает, что конфликт находится в такой стадии, что в перспективе возможно не столько его замораживание, сколько крах одной из сторон.
"Поскольку сегодня война находится в стадии войны на истощение, некоторые эту стадию по ошибке называют тупиком – нет, это не тупик, это просто стадия войны на истощение", - сказал политолог в эфире интернет-канала "Да это так".
Он продолжил: "И тут огромная разница – после тупика не будет дальше ничего, после тупика это Северная Корея, а после стадии войны на истощение, которую мы наблюдали, например, во Второй мировой войне, в Первой мировой войне в период с 16 по 17 года особенно активно, будет обвал, кто-то проиграет эту войну, если война будет продолжаться. То есть, это не тупик, это подготовка к краху".
Бортник об этом говорит не в первый раз, но при этом не уточняет, кто, по его мнению, будет этот "кто-то", кому грозит проигрыш.
Он также отметил, что мир привыкает к войне в Украине, "люди возвращаются к шаблонам старого мышления, докризисного, довоенного".
"Я по многим направлениям наблюдаю уменьшение категорически внимания к Украине, к украинским политикам, экспертам, темам. По многим направлениям оно буквально обвальное", - сказал эксперт, добавив, что это внимание на какое-то время вернется, "как только в Украине случится какое-то переломное событие".
2 февраля, 17:03
Демилитаризованная зона на Украине, суд ООН и Крым. О чём говорили эксперты 2 февраля
События могут быть разные, но вряд ли все они будут приятны для приверженцев Зеленского и Бандеры. Путин говорил о переговорах, но о каких? В интервью Такеру Карлсону он на аудиторию в сотни миллионов человек впервые рассказал, почему Украина искусственное государство, отметила покинувшая страну украинская журналистка Диана Панченко.
"А раз искусственное — значит, может прекратить существование. Это главный посыл. Это не иллюстрация причины, почему началось. Это демонстрация намерения — намерения идти дальше", - сказала Панченко в очередном выпуске своего видеоблога.
Она продолжила: "Путин не ведет диалог с Зеленским, Путин ведет диалог с элитами США о целесообразности существования Украины. Путин открыт для переговоров с США, если Украина исчезнет как антироссийское государство".
 
УкраинаЭксклюзивполитологРоссияСВОперемирие
 
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