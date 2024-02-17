Новый главком ВСУ бросит бойцов в Авдеевке - военный обозреватель - 17.02.2024 Украина.ру
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Новый главком ВСУ бросит бойцов в Авдеевке - военный обозреватель
Новый главком ВСУ бросит бойцов в Авдеевке - военный обозреватель - 17.02.2024 Украина.ру
Новый главком ВСУ бросит бойцов в Авдеевке - военный обозреватель
Военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру рассказал о ситуации в Авдеевке
2024-02-17T05:45
2024-02-17T05:45
новости
александр сырский
авдеевка
украина
всу
вс рф
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По его словам, новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский — это человек, который не считается ни с какими потерями.Обозреватель отметил, что ВС РФ держат под огневым контролем ротацию и постепенно сдавливают."Подозреваю, что Сырский скорее бросит бойцов обороняться в окружении, чем выведет их", - указал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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новости, александр сырский, авдеевка, украина, всу, вс рф
Новости, Александр Сырский, Авдеевка, Украина, ВСУ, ВС РФ

Новый главком ВСУ бросит бойцов в Авдеевке - военный обозреватель

05:45 17.02.2024
 
© Скриншот видео ZDFАлександр Сырский
Александр Сырский
© Скриншот видео ZDF
Читать в
Военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру рассказал о ситуации в Авдеевке
По его словам, новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский — это человек, который не считается ни с какими потерями.
"По Бахмуту мы это знаем. Он будет пытаться отбиться в Авдеевке. Насколько сейчас его части боеготовы и мотивированы, чтобы сражаться за Авдеевку – большой вопрос. В обозримом будущем Авдеевка будет зачищена. Сейчас там складывается критический перелом. Ключевые линии обороны противника мы уже преодолели", - заверил он.
Обозреватель отметил, что ВС РФ держат под огневым контролем ротацию и постепенно сдавливают.
"Подозреваю, что Сырский скорее бросит бойцов обороняться в окружении, чем выведет их", - указал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАлександр СырскийАвдеевкаУкраинаВСУВС РФ
 
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