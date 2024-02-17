https://ukraina.ru/20240217/1053341362.html

Новый главком ВСУ бросит бойцов в Авдеевке - военный обозреватель

Новый главком ВСУ бросит бойцов в Авдеевке - военный обозреватель - 17.02.2024 Украина.ру

Новый главком ВСУ бросит бойцов в Авдеевке - военный обозреватель

Военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру рассказал о ситуации в Авдеевке

2024-02-17T05:45

2024-02-17T05:45

2024-02-17T05:45

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По его словам, новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский — это человек, который не считается ни с какими потерями.Обозреватель отметил, что ВС РФ держат под огневым контролем ротацию и постепенно сдавливают."Подозреваю, что Сырский скорее бросит бойцов обороняться в окружении, чем выведет их", - указал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр сырский, авдеевка, украина, всу, вс рф