Новый главком ВСУ бросит бойцов в Авдеевке - военный обозреватель
© Скриншот видео ZDFАлександр Сырский
© Скриншот видео ZDF
Военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру рассказал о ситуации в Авдеевке
По его словам, новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский — это человек, который не считается ни с какими потерями.
"По Бахмуту мы это знаем. Он будет пытаться отбиться в Авдеевке. Насколько сейчас его части боеготовы и мотивированы, чтобы сражаться за Авдеевку – большой вопрос. В обозримом будущем Авдеевка будет зачищена. Сейчас там складывается критический перелом. Ключевые линии обороны противника мы уже преодолели", - заверил он.
Обозреватель отметил, что ВС РФ держат под огневым контролем ротацию и постепенно сдавливают.
"Подозреваю, что Сырский скорее бросит бойцов обороняться в окружении, чем выведет их", - указал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.