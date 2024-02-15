https://ukraina.ru/20240215/1053318530.html

Алексей Живов: Сырский топит ВСУ в черноземе под Авдеевкой, пока Россия создает щит и меч на Днепре

Алексей Живов: Сырский топит ВСУ в черноземе под Авдеевкой, пока Россия создает щит и меч на Днепре - 15.02.2024 Украина.ру

Алексей Живов: Сырский топит ВСУ в черноземе под Авдеевкой, пока Россия создает щит и меч на Днепре

Мы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация подразделений ВСУ в Авдеевке. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-02-15T15:43

2024-02-15T15:43

2024-02-15T15:45

интервью

всу

авдеевка

александр сырский

днепр

дроны

артиллерия

танки

бмп

рэб

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По имеющейся информации, бойцам ВСУ в Авдеевке был предъявлен ультиматум с предложением сдаться. Как сообщил спикер направления "Таврия", ВСУ в Авдеевке местами отходят на более "выгодные позиции".В то же время сообщалось о переброске 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке, однако все позиции, которые должна была занять пехота этого подразделения, были разрушены ударами российских войск.- Алексей, как вы полагаете, наступила ли кульминация в боях за город?- Нужно потерпеть до разрешения ситуации. Новый главком ВСУ Сырский — это человек, который не считается ни с какими потерями. По Бахмуту мы это знаем. Он будет пытаться отбиться в Авдеевке. Насколько сейчас его части боеготовы и мотивированы, чтобы сражаться за Авдеевку – большой вопрос. В обозримом будущем Авдеевка будет зачищена. Сейчас там складывается критический перелом. Ключевые линии обороны противника мы уже преодолели.Мы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают. То есть их ротация по полям никакого успеха не принесет, особенно, когда пойдут весенние дожди. Мы сейчас держим под огневым контролем ротацию и постепенно сдавливаем. Подозреваю, что Сырский скорее бросит бойцов обороняться в окружении, чем выведет их.- Недавние сообщения о выводе частей ВСУ с плацдарма в Крынках не подтвердились, однако украинские ресурсы сообщают, что российская армия усилила атаки на левом берегу Днепра. Какая ситуация там сейчас сложилась?- Идут упорные бои, но у них очень необычный характер. Обе стороны активно применяют средства высокоточного дальнобойного поражения. Речь идет об FPV-дронах. Мы держим под огневым контролем русло реки и правый берег. Также и они держат под огневым контролем за счёт FPV-дронов подъездные дороги, по котором осуществляется военная логистика к передовым позициям. Обе стороны наносят огневое поражение по ротации, по автомобилям, подвозу БК.В Крынках - около 200 разрушенных домов. Это подвалы, остовы домов. В своем канале я несколько раз выкладывал видео панорамы Крынок. Это разрушенное поле домов, которое с трех сторон окружает лес. Слева и справа - наши позиции, перед Крынками - тоже наши. В самих Крынках на этом прямоугольнике - частично некоторые подвалы заняты противником, некоторые подвалы заняты нашими бойцами.Солдаты противника из этих подвалов тоже деться никуда не могут. У них только два пути: на тот свет или на лодке обратно на правый берег. Наши парни подвал за подвалом пытаются зачищать. Но зачистка этих подвалов осложнена артиллерийской, минометной и FPV-работой с правого берега. То есть зачистка продолжается, но она сопряжена с серьезными рисками и потерями. Командование сейчас старается за счет артиллерии и минометов уничтожать всушников подвал за подвалом. Естественно, мы работаем и на ротацию лодок через Днепр, которая сохранилась до минимума. Шансы доплыть на лодке – 50 на 50.- Верно ли что бронетехника не может свободно действовать на этом участке фронта из-за засилья FPV-дронов и используется в качестве огневых точек?- Да, бронетехника является приоритетной целью для FPV-дронов противника и для наших дронов. Поэтому близко к Крынкам подъезжать на любой бронетехнике от БТР до танков опасно. Насколько я знаю, командование группировки старается не использовать бронетехнику, не подставлять ее под огонь FPV и, как вы правильно сказали, действует очень точечно с закрытых позиций.Представьте себе, вы выскакиваете на условном БТР к дороге смерти, которая находится перед Крынками. Перед вами 200 разрушенных домов. А у вас 30-мм пушка. Куда и по каким целям из нее стрелять? Бронетехнике там некуда стрелять, нет смысла ее туда подгонять, нет целей ни для танков, ни для БМП и БТР. Все цели там для минометов, артиллерии, снайперского огня и FPV-дронов. Поэтому бронетехнику используют для подвоза БК, эвакуации раненых и погибших.- Анализируя бои в Крынках, что можно сказать о развитии средств РЭБ у нас и у противника?- РЭБ играет ключевую роль. Если у штурмовой группы, которая заходит в Крынки, есть типовой окопный РЭБ, который закрывает базовые частоты, то вероятность их гибели минимальна от FPV-средств противника. Если у штурмовиков нет РЭБ, то шансы 50 на 50. По противнику - такая же ситуация. Надо понимать, что FPV-дроны всегда обгоняют средства РЭБ. То есть сначала создается меч, а потом щит.Сначала выкупается дрон на определённой частоте, через какое-то время после анализа на какой частоте он летает, мы туда привозим окопные РЭБы, которые эту частоту глушат. Если они меняют частоту, появляется момент инерции, который требуется нашим инженерам-разработчикам, чтобы закрыть соответствующие частоты. Все решают эти вопросы в меру своих возможностей. Какие-то решения поставляет армейская группировка, что-то бойцы покупают сами, что-то привозят волонтеры. Все вместе мы насыщаем фронт средствами борьбы с дронами.

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

https://ukraina.ru/20240215/1053315102.html

https://ukraina.ru/20240215/1053300275.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, всу, авдеевка, александр сырский, днепр, дроны, артиллерия, танки, бмп, рэб, мечи