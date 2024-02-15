Алексей Живов: Сырский топит ВСУ в черноземе под Авдеевкой, пока Россия создает щит и меч на Днепре - 15.02.2024 Украина.ру
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Алексей Живов: Сырский топит ВСУ в черноземе под Авдеевкой, пока Россия создает щит и меч на Днепре
Алексей Живов: Сырский топит ВСУ в черноземе под Авдеевкой, пока Россия создает щит и меч на Днепре - 15.02.2024 Украина.ру
Алексей Живов: Сырский топит ВСУ в черноземе под Авдеевкой, пока Россия создает щит и меч на Днепре
Мы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация подразделений ВСУ в Авдеевке. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-02-15T15:43
2024-02-15T15:45
интервью
всу
авдеевка
александр сырский
днепр
дроны
артиллерия
танки
бмп
рэб
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По имеющейся информации, бойцам ВСУ в Авдеевке был предъявлен ультиматум с предложением сдаться. Как сообщил спикер направления "Таврия", ВСУ в Авдеевке местами отходят на более "выгодные позиции".В то же время сообщалось о переброске 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке, однако все позиции, которые должна была занять пехота этого подразделения, были разрушены ударами российских войск.- Алексей, как вы полагаете, наступила ли кульминация в боях за город?- Нужно потерпеть до разрешения ситуации. Новый главком ВСУ Сырский — это человек, который не считается ни с какими потерями. По Бахмуту мы это знаем. Он будет пытаться отбиться в Авдеевке. Насколько сейчас его части боеготовы и мотивированы, чтобы сражаться за Авдеевку – большой вопрос. В обозримом будущем Авдеевка будет зачищена. Сейчас там складывается критический перелом. Ключевые линии обороны противника мы уже преодолели.Мы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают. То есть их ротация по полям никакого успеха не принесет, особенно, когда пойдут весенние дожди. Мы сейчас держим под огневым контролем ротацию и постепенно сдавливаем. Подозреваю, что Сырский скорее бросит бойцов обороняться в окружении, чем выведет их.- Недавние сообщения о выводе частей ВСУ с плацдарма в Крынках не подтвердились, однако украинские ресурсы сообщают, что российская армия усилила атаки на левом берегу Днепра. Какая ситуация там сейчас сложилась?- Идут упорные бои, но у них очень необычный характер. Обе стороны активно применяют средства высокоточного дальнобойного поражения. Речь идет об FPV-дронах. Мы держим под огневым контролем русло реки и правый берег. Также и они держат под огневым контролем за счёт FPV-дронов подъездные дороги, по котором осуществляется военная логистика к передовым позициям. Обе стороны наносят огневое поражение по ротации, по автомобилям, подвозу БК.В Крынках - около 200 разрушенных домов. Это подвалы, остовы домов. В своем канале я несколько раз выкладывал видео панорамы Крынок. Это разрушенное поле домов, которое с трех сторон окружает лес. Слева и справа - наши позиции, перед Крынками - тоже наши. В самих Крынках на этом прямоугольнике - частично некоторые подвалы заняты противником, некоторые подвалы заняты нашими бойцами.Солдаты противника из этих подвалов тоже деться никуда не могут. У них только два пути: на тот свет или на лодке обратно на правый берег. Наши парни подвал за подвалом пытаются зачищать. Но зачистка этих подвалов осложнена артиллерийской, минометной и FPV-работой с правого берега. То есть зачистка продолжается, но она сопряжена с серьезными рисками и потерями. Командование сейчас старается за счет артиллерии и минометов уничтожать всушников подвал за подвалом. Естественно, мы работаем и на ротацию лодок через Днепр, которая сохранилась до минимума. Шансы доплыть на лодке – 50 на 50.- Верно ли что бронетехника не может свободно действовать на этом участке фронта из-за засилья FPV-дронов и используется в качестве огневых точек?- Да, бронетехника является приоритетной целью для FPV-дронов противника и для наших дронов. Поэтому близко к Крынкам подъезжать на любой бронетехнике от БТР до танков опасно. Насколько я знаю, командование группировки старается не использовать бронетехнику, не подставлять ее под огонь FPV и, как вы правильно сказали, действует очень точечно с закрытых позиций.Представьте себе, вы выскакиваете на условном БТР к дороге смерти, которая находится перед Крынками. Перед вами 200 разрушенных домов. А у вас 30-мм пушка. Куда и по каким целям из нее стрелять? Бронетехнике там некуда стрелять, нет смысла ее туда подгонять, нет целей ни для танков, ни для БМП и БТР. Все цели там для минометов, артиллерии, снайперского огня и FPV-дронов. Поэтому бронетехнику используют для подвоза БК, эвакуации раненых и погибших.- Анализируя бои в Крынках, что можно сказать о развитии средств РЭБ у нас и у противника?- РЭБ играет ключевую роль. Если у штурмовой группы, которая заходит в Крынки, есть типовой окопный РЭБ, который закрывает базовые частоты, то вероятность их гибели минимальна от FPV-средств противника. Если у штурмовиков нет РЭБ, то шансы 50 на 50. По противнику - такая же ситуация. Надо понимать, что FPV-дроны всегда обгоняют средства РЭБ. То есть сначала создается меч, а потом щит.Сначала выкупается дрон на определённой частоте, через какое-то время после анализа на какой частоте он летает, мы туда привозим окопные РЭБы, которые эту частоту глушат. Если они меняют частоту, появляется момент инерции, который требуется нашим инженерам-разработчикам, чтобы закрыть соответствующие частоты. Все решают эти вопросы в меру своих возможностей. Какие-то решения поставляет армейская группировка, что-то бойцы покупают сами, что-то привозят волонтеры. Все вместе мы насыщаем фронт средствами борьбы с дронами.
https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html
https://ukraina.ru/20240215/1053315102.html
https://ukraina.ru/20240215/1053300275.html
авдеевка
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, авдеевка, александр сырский, днепр, дроны, артиллерия, танки, бмп, рэб, мечи
Интервью, ВСУ, Авдеевка, Александр Сырский, Днепр, дроны, артиллерия, танки, БМП, РЭБ, мечи

Алексей Живов: Сырский топит ВСУ в черноземе под Авдеевкой, пока Россия создает щит и меч на Днепре

15:43 15.02.2024 (обновлено: 15:45 15.02.2024)
 
© vk.com / Алексей ЖивовАлексей Живов интервью
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© vk.com / Алексей Живов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация подразделений ВСУ в Авдеевке. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По имеющейся информации, бойцам ВСУ в Авдеевке был предъявлен ультиматум с предложением сдаться. Как сообщил спикер направления "Таврия", ВСУ в Авдеевке местами отходят на более "выгодные позиции".
В то же время сообщалось о переброске 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке, однако все позиции, которые должна была занять пехота этого подразделения, были разрушены ударами российских войск.
- Алексей, как вы полагаете, наступила ли кульминация в боях за город?
- Нужно потерпеть до разрешения ситуации.
Новый главком ВСУ Сырский — это человек, который не считается ни с какими потерями. По Бахмуту мы это знаем. Он будет пытаться отбиться в Авдеевке.
Насколько сейчас его части боеготовы и мотивированы, чтобы сражаться за Авдеевку – большой вопрос. В обозримом будущем Авдеевка будет зачищена. Сейчас там складывается критический перелом. Ключевые линии обороны противника мы уже преодолели.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля 2023, 17:40
Алексей Живов: кто онВладелец телеграм-канала ЖИВОВ Z
Мы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают. То есть их ротация по полям никакого успеха не принесет, особенно, когда пойдут весенние дожди.
Мы сейчас держим под огневым контролем ротацию и постепенно сдавливаем. Подозреваю, что Сырский скорее бросит бойцов обороняться в окружении, чем выведет их.
- Недавние сообщения о выводе частей ВСУ с плацдарма в Крынках не подтвердились, однако украинские ресурсы сообщают, что российская армия усилила атаки на левом берегу Днепра. Какая ситуация там сейчас сложилась?
- Идут упорные бои, но у них очень необычный характер. Обе стороны активно применяют средства высокоточного дальнобойного поражения. Речь идет об FPV-дронах.
Мы держим под огневым контролем русло реки и правый берег. Также и они держат под огневым контролем за счёт FPV-дронов подъездные дороги, по котором осуществляется военная логистика к передовым позициям. Обе стороны наносят огневое поражение по ротации, по автомобилям, подвозу БК.
В Крынках - около 200 разрушенных домов. Это подвалы, остовы домов. В своем канале я несколько раз выкладывал видео панорамы Крынок. Это разрушенное поле домов, которое с трех сторон окружает лес.
Слева и справа - наши позиции, перед Крынками - тоже наши. В самих Крынках на этом прямоугольнике - частично некоторые подвалы заняты противником, некоторые подвалы заняты нашими бойцами.
13:26
Сырский может провалить экзамен в Авдеевке: западные СМИ о переходе ВСУ к тактике "активной обороны"Пытаясь "обновить" управление ослабленной, недоукомплектованной и плохо снабжаемой армии президент Украины Владимир Зеленский на днях отправил в отставку большинство своих высших генералов, пишет 15 февраля сайт канала Al Jazeera
Солдаты противника из этих подвалов тоже деться никуда не могут. У них только два пути: на тот свет или на лодке обратно на правый берег.
Наши парни подвал за подвалом пытаются зачищать. Но зачистка этих подвалов осложнена артиллерийской, минометной и FPV-работой с правого берега. То есть зачистка продолжается, но она сопряжена с серьезными рисками и потерями.
Командование сейчас старается за счет артиллерии и минометов уничтожать всушников подвал за подвалом. Естественно, мы работаем и на ротацию лодок через Днепр, которая сохранилась до минимума. Шансы доплыть на лодке – 50 на 50.
- Верно ли что бронетехника не может свободно действовать на этом участке фронта из-за засилья FPV-дронов и используется в качестве огневых точек?
- Да, бронетехника является приоритетной целью для FPV-дронов противника и для наших дронов. Поэтому близко к Крынкам подъезжать на любой бронетехнике от БТР до танков опасно.
Насколько я знаю, командование группировки старается не использовать бронетехнику, не подставлять ее под огонь FPV и, как вы правильно сказали, действует очень точечно с закрытых позиций.
Представьте себе, вы выскакиваете на условном БТР к дороге смерти, которая находится перед Крынками. Перед вами 200 разрушенных домов. А у вас 30-мм пушка. Куда и по каким целям из нее стрелять?
Бронетехнике там некуда стрелять, нет смысла ее туда подгонять, нет целей ни для танков, ни для БМП и БТР. Все цели там для минометов, артиллерии, снайперского огня и FPV-дронов. Поэтому бронетехнику используют для подвоза БК, эвакуации раненых и погибших.
Александр Полищук интервью
04:57
Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев Авдеевка – не самоцель. Никому не нужен флаг над Коксохимом. Это точка притяжения, которая позволяет перебить как можно больше ВСУ. Основная цель – не квадратные километры. Наша цель – чтобы противник потерял под Авдеевкой 80-100 тысяч человек.
- Анализируя бои в Крынках, что можно сказать о развитии средств РЭБ у нас и у противника?
- РЭБ играет ключевую роль. Если у штурмовой группы, которая заходит в Крынки, есть типовой окопный РЭБ, который закрывает базовые частоты, то вероятность их гибели минимальна от FPV-средств противника. Если у штурмовиков нет РЭБ, то шансы 50 на 50.
По противнику - такая же ситуация. Надо понимать, что FPV-дроны всегда обгоняют средства РЭБ. То есть сначала создается меч, а потом щит.
Сначала выкупается дрон на определённой частоте, через какое-то время после анализа на какой частоте он летает, мы туда привозим окопные РЭБы, которые эту частоту глушат. Если они меняют частоту, появляется момент инерции, который требуется нашим инженерам-разработчикам, чтобы закрыть соответствующие частоты.
Все решают эти вопросы в меру своих возможностей. Какие-то решения поставляет армейская группировка, что-то бойцы покупают сами, что-то привозят волонтеры. Все вместе мы насыщаем фронт средствами борьбы с дронами.
 
ИнтервьюВСУАвдеевкаАлександр СырскийДнепрдроныартиллериятанкиБМПРЭБмечи
 
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