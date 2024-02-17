https://ukraina.ru/20240217/1053340551.html

Исторический миф: подводные лодки в степях Украины

Исторический миф: подводные лодки в степях Украины - 17.02.2024 Украина.ру

Исторический миф: подводные лодки в степях Украины

Ровно 160 лет назад, 17 февраля 1864 года, по время гражданской войны в США, состоялась первая в мире успешная атака подводной лодки: судно конфедератов "H.L. Hunley" шестовой миной потопило шлюп северян "Housatonic". Сама она при этом погибла. Но, естественно, у неё были предшественники

2024-02-17T16:00

2024-02-17T16:00

2024-02-17T16:00

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Собственно, попытки погружаться под воду и, тем более, наносить из-под воды удары по противнику, предпринимались неоднократно. Надо отметить, что самыми результативными тут тоже были американцы – 7 сентября 1776 года в Нью-Йоркской бухте небольшая подводная лодка "Turtle" под управлением сержанта Ли попыталась подорвать британский линкор "Eagle". Правда безуспешно, но "Turtle" по крайней мере доплыл, в отличие от "потаённого судна", строившегося в России по приказу Петра I.Но украинцы не были бы украинцами, если бы не успели раньше. И они успели – в украинской версии истории первое успешное применение подводных лодок относится к штурму Синопа в 1595 году.В соответствии с легендой подводные лодки создавались на базе казацких "чаек"."Чайка" – походная лодка запорожцев, которая использовалась не только на реках, но и на Чёрном море. Причём эскадры таких судов могли быть довольно большими – до нескольких сот и даже более тысячи (хотя последнее представляется типичным для средневековых источников преувеличением). Итальянский посол в Блистательной Порте д’Асколи писал: "казаки так отважны, что не только при равных силах, но и 20 “чаек” не боятся 30 галер падишаха, как видно это ежегодно на деле". По источникам морские походы запорожских и донских казаков прослеживаются с конца XV до конца XVII века.Длина такой лодки составляла в среднем около 18 метров, ширина и высота до 4 метров. У "чайки" не было киля, днище делалось плоское с круглыми выгнутыми сторонами; дно, нижняя часть бортов и палуба обычно изготавливалась из ели, шпангоуты из дуба. Вся обшивка крепилась деревянными и железными гвоздями. По бокам прикрепляли связки камыша, которые увеличивали устойчивость и плавучесть, а также служили буфером для швартовки. Зачастую чайка имели два руля сзади и спереди, что увеличивало скорость и манёвренность. Чайка имела парус, от 10 до 15 пар весел и вмещала до 70 человек. Собственного оружия не имела, но казаки брали с собой "гакивницы" – мелкокалиберные пушки, которые упирались в борт крюком ("гаком") и передавали таким образом отдачу на корпус.Подводная лодка изготавливалась из двух таких чаек, одну накрывали другой и герметично скрепляли. В бортах отверстие для вёсел уплотняли кожаными манжетами. Воздух в погружённом состоянии поступал по шахте, которая выходила на поверхность в маленькую лодку, где сидел один казак и управлял всей конструкцией, движение обеспечивали гребцы в подводной части лодки вёслами.Отметим, что вообще весло работает за счёт разницы плотности сред. Погружённое в воду оно будет толкать лодку назад в той же степени, что и вперёд. Для того, чтобы двигаться при помощи вёсел под водой необходимо полностью изменить технику гребка – весло должно двигаться в горизонтальной плоскости с поворотом вокруг продольной оси. При этом усилия гребца будут очень большими, скорость – ничтожной, а сохранение герметичности прокладок вокруг вёсел – проблематичным. В общем, как представляется, это всё выдумка. Реальные подводные лодки появились только после изобретения гребного винта.Источник информации, которая позволила изобрести казацкую "подводную лодку", один единственный статья Жак-Филипп де Монжери, опубликованная в 1823 году в журнале "Annales maritimes et coloniales". Известный французский морской офицер-артиллерист писал, что "запорожские казаки пользовались гребными судами, способными погружаться под воду, преодолевая большие расстояния, а затем, поднявшись на поверхность моря, уходили в обратном направлении под парусами".Опирался он при этом на сообщение иезуита Жозефа Фурнье в книге "Гидрография", первое издание которой вышло в 1643 году. Выглядело оно так: казаки "являлись неожиданно, они поднимались прямо со дна моря и повергали в ужас всех береговых жителей и воинов". Это, однако, было не его наблюдение, а пересказ доклада дипломата Луи Дейе о путешествии в восточные страны в 1621 году, впервые изданного в Париже в 1624 году. Именно в нём содержится информация о запорожских казаках и использовании ими "чаек", называемых "caycs" или "caics". Что характерно, сам Дейе в Речи Посполитой не был и казаков не видел – информация была им получена от высокопоставленного турецкого офицера, который пояснял неспособность турецкого флота отразить набеги казаков на побережье Малой Азии именно тем, что казаки подбирались к турецким берегам незаметно.В оригинальном же сообщении Дейе речь шла о том, что при опасности казаки топят свои лодки, а сами прячутся под водой, дыша через стебли тростника. Об этом он или его источник мог прочитать в византийском сочинении VI-VII веков – "Стратегиконе" Псевдо-Маврикия. Там рассказывалось о такой же тактике славян.Основания этой легенды тоже не совсем понятны – сколько-нибудь длительное время так дышать нельзя – вода давит на грудную клетку. Скорее всего описание такого рода засад, предпринимаемых славянами и казаками, призвано было объяснить как-то внезапность нападения.Более реально было бы укрываться перевёрнутой лодкой, создавая подобие водолазного колокола. Последние использовались ещё в древнем мире, в частности, в колоколе якобы опускался на морское дно Александр Македонский.Само собой разумеется, что о подводных лодках не упоминают не только казацкие летописи (Величко, Самовидца, Драбянки) и книга де Боплана, но даже Грушевский, Аркас и Драгоманов, которые о существовании подводных лодок знали, были преисполнены украинского патриотизма и обязательно бы о них написали, если бы в принципе было что писать.А вот уже современные ненаучные фантазеры развернули описание военной хитрости в полноценные подводные суда, подозрительно напоминающие современные подводные лодки. Их можно если не извинить, то понять – единственная украинская подводная лодка "Запорожье" за время пребывания в составе ВМСУ ни одного погружения не осуществила…В общем, казачьи "подводные лодки" – результат фантастической трактовки совершенно недостоверных источников откровенными фантазёрами.Однако, как иногда бывает, фолк-история пересеклась с историей реальной – спустя более чем 400 лет после использования "подводных лодок" казаками Украина оказалась первенцем в достаточно массированном использовании полуподводных дронов. Разумеется, дроны собираются из иностранных комплектующих (основной MAGURA V5 является японский гидроцикл Jet Ski), а на цели их наводят американские самолёты-разведчики, но факт использования – налицо.Впрочем, прорывы в применении новых технологий обычно происходят в ходе именно региональных конфликтов. Например, предыдущий научно-технический прорыв в боевых действиях на море произошёл 21 октября 1967 года, когда египетские ракетные катера советского производства потопили израильский эсминец "Эйлат", внезапно сделав доступной для небогатых стран полноценную борьбу с морским противником.

https://ukraina.ru/20230814/1048660095.html

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черное море

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история, история украины, исторические мифы, украинские мифы, казаки, черное море, субмарины, дроны, беспилотники