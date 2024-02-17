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Ростислав Ищенко: Россия на Украине исправила парочку ошибок, которые СССР и США допустили в Афганистане

Ростислав Ищенко: Россия на Украине исправила парочку ошибок, которые СССР и США допустили в Афганистане - 17.02.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия на Украине исправила парочку ошибок, которые СССР и США допустили в Афганистане

Советский Союз потерпел поражение на идейном фронте. Он не сумел отрешиться от идей прыжка в социализм. Когда стало понятно, что эта идея недостижима, можно было сказать: "ну, ошиблись, будем действовать по-другому".

2024-02-17T05:30

2024-02-17T05:30

2024-02-17T05:30

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сша

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Но СССР пытался изменить внутреннее содержание, не меняя своей идейной сущности. В результате общество вступило в когнитивный диссонанс само с собой. Потому что нельзя декларировать строительство коммунизма, а строить при этом капитализм. Это послужило причиной развала Советского Союза, а не ввод или вывод войск из Афганистана, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, недавно исполнилось 35 лет со дня полного вывода советских войск из Афганистана. Был ли у нашей страны другой путь, кроме ввода войск? С чем мы вышли оттуда в 1989?– Другой путь есть всегда. Вопрос в том, насколько он мог быть эффективным.Советские войска там появились не в декабре 1979 года, а значительно раньше. В декабре 1979 года Советский Союз произвел в Афганистане переворот, забрал власть у фракции "Хальке" и передал ее фракции "Парчам", убил Хафизуллу Амина и назначил правительством Афганистана Бабрака Кармаля.Дальше некоторое время ситуация была стабильной. Но были допущены ошибки руководством Афганистана, которые привели к гражданской войне, а Советский Союз не сумел удержать это руководство от ошибок.Другой путь всегда есть. Можно было не вводить войска, ограничившись советниками. Можно было спокойно посмотреть, как афганским революционерам свернут шею.У Советского Союза были прекрасные отношения с Кабулом были и без афганской революции. Наоборот, для Советского Союза это несколько осложнило ситуацию в Афганистане.Можно было ввести войска в меньшем количестве, но значительно сильнее и эффективнее воздействовать на самих афганских руководителей. Если можно было свернуть шею одному, значит, другой был совершенно несамостоятельный в своих решениях. Он принимал решения настолько, насколько ему разрешал Советский Союз.Вариантов разных действий было много. Но Афганистан – страна сложная, она сложная для своих собственных политиков. Мало кто мог надолго удержаться.Даже потомки великого Бабура, создателя государства Великих Моголов, который пришел в Индию из Афганистана (Афганистан был его родиной и базой), утратили Афганистан и так и не смогли его вернуть. Им не помогла даже вся мощь своего государства, которое было в состоянии выставлять многосотысячные армииТам всегда идет глухая, тяжелая внутренняя борьба. В религиозном плане Афганистан тоже не един. Плюс, когда появляется какая-то внешняя сила, начинается еще борьба против этой внешней силы. Поэтому с Афганистаном всегда и всем было трудно.Американцы пришли, они 20 лет сидели, но все равно ушли. И Афганистан вернулся в состояние, в котором он был до американцев, даже, наверное, в худшее. Так как Советский Союз оттуда ушел – Афганистан вернулся в состояние худшее, чем было до советского прихода.Есть определенные национальные особенности, которые делают трудной работу с этой страной, можно вводить войска, можно не вводить, но работать все равно будет трудно с ним.И любой результат, буквально через какое-то количество лет или месяцев, просто перечеркнут, вне зависимости от затраченных вами усилий. Просто в силу изменения внутренней ситуации в Афганистане, в силу изменений предпочтений местного населения.Этому на проблему Афганистана нет однозначного ответа. Если мы находимся в идеальном мире и предполагаем идеальные решения. Другое дело, что учитывая способности советских руководителей того времени и догматический подход к международным отношениям, реальный мир превращал советские действия в Афганистане в авантюру.Советский Союз отправил туда войска не просто для стабилизации ситуации. Он отправил туда войска, чтобы помочь революционерам-авантюристам, которые решили прыгнуть из еще частично феодального и родоплеменного строя сразу в коммунизм. Но если в СССР не получилось прыгнуть из раннего капитализма в коммунизм, перепрыгнув всю капиталистическую формацию, а уж куда там Афганистану.Но Советский Союз эту авантюру поддержал.Москва попыталась залить авантюру деньгами и материальной помощью. Совершенно справедливо говорят, что Советский Союз построил огромное количество и школ, и больниц, привнес туда огромный кусок цивилизации, и попытался это залить войсками. Мы действовали кнутом и пряником. Но все равно это не получилось, потому что невозможно перепрыгнуть через формацию.Вся концепция социалистического лагеря, которая продвигалась Советским Союзом, предполагала, что социализм и коммунизм побеждает не в промышленно развитых странах, которые оказывается к нему еще долго не были готовы, а побеждает наоборот – в странах третьего мира.Специально была придумана целая идея слабого звена в мировой системе капитализма, в котором должна побеждать революция. Но такие идеи оказались ошибочными, эти постулаты оказались авантюрными. Именно поэтому афганская кампания оказалась авантюрой. Невозможно, неправильно пытаться материальными средствами решить идеологическую проблему.Мы видим, что сколько в Афганистан ни приходит культуртрегеров, после советских пришли американские, с тем же самым – "мы принесем много денег, у нас много оружия", тоже ничего не построили.Единственное преимущество, что последний просоветский лидер Афганистана был повешен "талибами"*, а последний проамериканский прихватил побольше денег, и бежал от "талибов"*. Во всем остальном разница существенной нет.Если рассматривать идеальный вариант – есть Афганистан, есть некий Советский Союз рядом, и выбирается механизм воздействия на Афганистан, при правильной постановке задач, при правильной оценке обстановки, воздействие может быть любым. Иногда бывает необходимо военное воздействие. Можно вооруженным путем добиться нужного эффекта. Вопрос в том, какой путь будет эффективнее и чем вы быстрее добьетесь нужного эффекта, с меньшими затратами. Здесь проблема выбора.Поскольку мы говорим о реальном мире, то в нем это изначально было авантюрой, потому что цели, которые ставились перед армией вторжения – армия не могла в принципе реализовывать.Это не военные цели. Армия не может построить коммунизм. Армия может занять территории. Армия может уничтожить армию противника, а построить коммунизм армия не может.А задача была именно такая – Афганистан должен был стать социалистической страной, потому что там победили коммунисты.– Советский Союз образца 1979 года, во время ввода войск, и Советский Союз при выводе войск в феврале 1989 – это разные Союзы. С чем мы вышли из этой войны? Было ли это предвестником развала самого Союза?– В обществе часто любое исходит из того, что если произошло после, то оно произошло вследствие. Если развал Советского Союза произошел после ввода и вывода войск из Афганистана, то значит, он произошел вследствие? Я так не думаю.Многие государства терпели значительно более сокрушительное поражение. Советский Союз в принципе военное поражение не потерпел. Он мог как американцы оставаться там 20, 30 или 40 лет. Советский Союз потерпел политическое поражение. Стало понятно, что он не сможет реализовать свою политическую цель в Афганистане – добиться внутренних преобразований, какие он видел.Когда Советский Союз выводил войска из Афганистана, он сам отказывался уже от построения коммунизма. Де-юре коммунистическая партия еще вроде бы как выступала как идейный вдохновитель построения коммунистического общества, а фактически смутные идеи Горбачева перекликались с значительно более четкими идеями Ден Сяопина, который совершенно правильно оценил ситуацию.Если нельзя перепрыгнуть и попасть сразу в социализм или коммунизм, значит, надо вернуться в капитализм и строить там материально-техническую базу коммунизма, которая должна зародиться внутри капиталистического общества. При этом неважно, какая партия будет у власти – почему не коммунистическая, если она адекватно реагирует на вызовы времени?Горбачев должен был сделать нечто похожее, но он и его команды, которые прорывались к власти, пребывали в состоянии абсолютно идеального отрешенного взгляда на мир.Они вдруг решили, что если Советский Союз откажется от построения коммунизма, то тем самым исчезнуть межгосударственные противоречия, которые существовали веками, и во всем мире наступит мир.Они фактически приняли западную концепцию, которая утверждала, что если бы не Советский Союз, то везде был бы мир. Они попробовали эту концепцию реализовать.Естественно, они столкнулись с тем (причем они этого даже не успели понять), что никто не собирался отказываться от своих долгосрочных политических и экономических интересов в мире, и что каждая уступка Советского Союза прибиралась к рукам иногда за "спасибо", иногда даже без этого.Именно этот непрофессиональный подход к реформам команды, которая была у власти, привет к развалу Советского Союза. А вывод и ввод войск в Афганистан – это чисто технические процессы. Вошли – вышли. Никаких особых изменений от этого не произошло. Они происходили помимо, независимо от того, была советская армия в Афганистане или не была.Это параллельные процессы. Из-за того, что куда-то отправили армию – развала страны не происходит, тем более, что армия не потерпела поражения. Армия не понесла катастрофические потери. 13 тысяч человек убитыми за десять лет – это очень небольшие потери.Советская армия в мирное время на учениях теряла и в ходе несчастных случаев теряла больше, чем потери советских войск в общей сложности понесенные в Афганистане. Такое происходит с любой масштабной армией.Это не было серьёзным фактором, который давил бы Советский Союз. До этого входили в Чехословакию, готовились войти в Польшу в 1980 году, входили в Венгрию.Для Советского Союза отправить куда-то войска было делом значительно более естественным, чем для современной России, которая к этому относится с куда большей осторожностью, но тоже отправляла войска и в Грузию, и Украину, наверное, еще потом куда-нибудь отправит.Это нормальный процесс реализации политики. Армия для того и существует, чтобы обеспечивать политические интересы страны военным путем. Это не самый лучший путь, но иногда он остается последним из возможных.Советский Союз потерпел поражение на идейном фронте. Он не сумел отрешиться от идей прыжка в социализм. Когда стало понятно, что эта идея недостижима, можно было сказать: "ну, ошиблись, будем действовать по-другому". Но СССР пытался изменить внутреннее содержание, не меняя своей идейной сущности. В результате общество вступило в когнитивный диссонанс само с собой. Потому что нельзя декларировать строительство коммунизма, а строить при этом капитализм. Это послужило причиной развала Советского Союза – прогрессирующий маразм руководящих структур, а не ввод или вывод войск из Афганистана.* Движение Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ukraina.ru/20231125/1051327703.html

https://ukraina.ru/20240216/1053325589.html

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интервью, россия, украина, ссср, сша, афганистан, ростислав ищенко