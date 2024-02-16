"Утратила самостоятельность": Медведев рассказал о трагедии Украины
12:15 16.02.2024 (обновлено: 12:27 16.02.2024)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов
Украина полностью утратила политическую самостоятельность. На это указал 16 февраля председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на форуме "За свободу наций!"
"Трагическим примером безответственного поведения является ситуация на Украине, которая полностью, к сожалению, утратила свою политическую самостоятельность. Сегодня она служит слепым орудием в руках коллективного Запада против России", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что именно поэтому Россия и проводит специальную военную операцию: защищая национальные интересы и граждан страны.
"Так поступает любое суверенное самостоятельное и уважающее себя государство", - указал политик.
В конце прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу также подчеркивал, что западные государства используют Украину в качестве тарана для нанесения Российской Федерации стратегического поражения после того, как Москва решила принять контрмеры на экспансию блока НАТО во главе с Соединенными Штатами на восток.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также высказывал уверенность в использовании Западом Украины и ее населения для достижения собственных геополитических целей. Направленные против России силы стремятся ослабить Москву. Причем для достижения своих целей они готовы воевать до последнего украинца.
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