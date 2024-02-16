https://ukraina.ru/20240216/1053333208.html

"Утратила самостоятельность": Медведев рассказал о трагедии Украины

"Утратила самостоятельность": Медведев рассказал о трагедии Украины - 16.02.2024 Украина.ру

"Утратила самостоятельность": Медведев рассказал о трагедии Украины

Украина полностью утратила политическую самостоятельность. На это указал 16 февраля председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на форуме "За свободу наций!"

2024-02-16T12:15

2024-02-16T12:15

2024-02-16T12:27

украина

россия

дмитрий медведев

новости

спецоперация

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"Трагическим примером безответственного поведения является ситуация на Украине, которая полностью, к сожалению, утратила свою политическую самостоятельность. Сегодня она служит слепым орудием в руках коллективного Запада против России", - сказал Медведев.Он подчеркнул, что именно поэтому Россия и проводит специальную военную операцию: защищая национальные интересы и граждан страны.В конце прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу также подчеркивал, что западные государства используют Украину в качестве тарана для нанесения Российской Федерации стратегического поражения после того, как Москва решила принять контрмеры на экспансию блока НАТО во главе с Соединенными Штатами на восток.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также высказывал уверенность в использовании Западом Украины и ее населения для достижения собственных геополитических целей. Направленные против России силы стремятся ослабить Москву. Причем для достижения своих целей они готовы воевать до последнего украинца.

https://ukraina.ru/20240131/1052990441.html

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украина, россия, дмитрий медведев, новости, спецоперация