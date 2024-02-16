https://ukraina.ru/20240216/1053333100.html
Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ
Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ
Те, кто финансируют ВСУ должны знать, что их деньги идут на убийства мирных жителей, написала 16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
2024-02-16T12:17
2024-02-16T12:17
2024-02-16T12:17
новости
россия
белгородская область
белгород
мария захарова
всу
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053320076_0:541:2679:2048_1920x0_80_0_0_ab7e1548b8e6387810dba7d102bb0c2a.jpg.webp
Вооруженные силы Украины 15 февраля обстреляли Белгород и Белгородскую область. По данным регионального Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения.В Минобороны России заявили, что удалось сбить 14 выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire ракет. Обломки упали на магазин "Магнит" на улице Лермонтова и территорию школы №42.
https://ukraina.ru/20240216/1053331348.html
россия
белгородская область
белгород
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053320076_0:39:2679:2048_1920x0_80_0_0_9113baf98666c9e616fc6ff6945766bf.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгородская область, белгород, мария захарова, всу, финансирование
Новости, Россия, Белгородская область, Белгород, Мария Захарова, ВСУ, финансирование
Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ
Те, кто финансируют ВСУ должны знать, что их деньги идут на убийства мирных жителей, написала 16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале