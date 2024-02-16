Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
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Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ
Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ
Те, кто финансируют ВСУ должны знать, что их деньги идут на убийства мирных жителей, написала 16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
2024-02-16T12:17
2024-02-16T12:17
новости
россия
белгородская область
белгород
мария захарова
всу
финансирование
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Вооруженные силы Украины 15 февраля обстреляли Белгород и Белгородскую область. По данным регионального Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения.В Минобороны России заявили, что удалось сбить 14 выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire ракет. Обломки упали на магазин "Магнит" на улице Лермонтова и территорию школы №42.
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новости, россия, белгородская область, белгород, мария захарова, всу, финансирование
Новости, Россия, Белгородская область, Белгород, Мария Захарова, ВСУ, финансирование

Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ

12:17 16.02.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Белгород
ВСУ обстреляли Белгород - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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Те, кто финансируют ВСУ должны знать, что их деньги идут на убийства мирных жителей, написала 16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
"Все, кто переводил и переводит деньги "на ВСУ" и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут. А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически", - написала Захарова.
Вооруженные силы Украины 15 февраля обстреляли Белгород и Белгородскую область. По данным регионального Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения.
В Минобороны России заявили, что удалось сбить 14 выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire ракет. Обломки упали на магазин "Магнит" на улице Лермонтова и территорию школы №42.
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