https://ukraina.ru/20240216/1053333100.html

Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ

Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру

Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ

Те, кто финансируют ВСУ должны знать, что их деньги идут на убийства мирных жителей, написала 16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале

2024-02-16T12:17

2024-02-16T12:17

2024-02-16T12:17

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Вооруженные силы Украины 15 февраля обстреляли Белгород и Белгородскую область. По данным регионального Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения.В Минобороны России заявили, что удалось сбить 14 выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire ракет. Обломки упали на магазин "Магнит" на улице Лермонтова и территорию школы №42.

https://ukraina.ru/20240216/1053331348.html

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новости, россия, белгородская область, белгород, мария захарова, всу, финансирование