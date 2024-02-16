https://ukraina.ru/20240216/1053330928.html

Британия готовится к битве за Украину, Мюнхенская конференция станет разминкой - Politico

Британия готовится к битве за Украину, Мюнхенская конференция станет разминкой - Politico - 16.02.2024 Украина.ру

Британия готовится к битве за Украину, Мюнхенская конференция станет разминкой - Politico

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон при помощи дипломатии собирается сражаться за Киев, передает 16 февраля Politico

2024-02-16T10:54

2024-02-16T10:54

2024-02-16T10:54

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Журналисты издания рассказали о возможной встрече Кэмерона с главой МИД России Сергеем Лавровым. В пятницу, 16 февраля мировые лидеры соберутся в баварском отеле Bayerischer Hof, где откроется юбилейная, 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров. Они собираются обсудить поддержку Киева.Российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 и 2024 годах официальные российские представители не были приглашены на мероприятие."Судя по драматургии, Мюнхенская конференция по безопасности может оказаться лишь разминкой. <...> министр иностранных дел Москвы Сергей Лавров должен присутствовать на встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" в следующий вторник в Рио-де-Жанейро", - говорится в материале издания.Эту информацию на днях подтверждала и Захарова. Она указывала, что Лавров 21-22 февраля действительно посетит Бразилию для участия во встрече глав МИД стран G20. Встреча будет посвящена актуальным проблемам международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов", отмечала Захарова. В рамках мероприятия запланировано выступление Лаврова. На полях совета министров иностранных дел G20 у главы российского МИДа также запланирован ряд двусторонних встреч. Кроме того, прорабатываются контакты с коллегами из числа стран с формирующимися рынками, добавила Захарова.Кэмерон также планирует присутствовать на G20.Как высказался на условиях анонимности один из высокопоставленных чиновников правительства Британии, "это будет кричащая битва".На днях Кэмерон в попытке агитировать американских политиков помочь Киеву написал статью для интернет-издания The Hill, где призвал Палату представителей США вслед за сенатом утвердить выделение Украине миллиардов долларов и не проявлять ту "слабость", которая была выказана перед лицом гитлеровской угрозы в 1930-х годах.В ответ представительница республиканского большинства в палате представителей Марджори Тэйлор-Грин заявила, что никому не удастся угрозами заставить ее проголосовать за "финансирование войны на Украине"."Мне действительно безразлично, что говорит Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление. Я не ценитель такого рода выражений. Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране. Откровенно говоря, он может поцеловать меня в задницу", - сказала политик.Она добавила, что Кэмерону следовало бы побеспокоиться о нацистах в украинской армии – батальоне "Азов"*.В посольстве России в Лондоне указали, что Кэмерон, настаивая на оказании военной помощи Украине, потворствует нацизму, как и его предшественники 90 лет назад."В свете очередного террористического ракетного удара ВСУ по мирному Белгороду, приведшего к многочисленным жертвам и раненым, призываем главу Форин-офиса называть вещи своими именами: ратуя за военную помощь режиму [украинского президента] Владимира Зеленского, он так же потворствует нацизму, как и его предшественники в высших эшелонах британской власти почти 90 лет назад", — сказано в комментарии.Кроме того, российские дипломаты указали на циничность аргументов Кэмерона, который называл военную поддержку Киева инвестицией в безопасность Запада.*Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

https://ukraina.ru/20240215/1053307238.html

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кэмерон, британия, сергей лавров, новости, украина