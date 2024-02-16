Тюменцы отправили 16 УАЗов землякам-участникам спецоперации
09:56 16.02.2024 (обновлено: 10:28 16.02.2024)
© Информационный центр Правительства Тюменской области телеграм-канал
© Информационный центр Правительства Тюменской области телеграм-канал
Жители Тюмени отправили в зону спецоперации 16 автомобилей УАЗ и другие предметы необходимости, сообщили 15 февраля в Информационном центре Правительства Тюменской области
"В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества жители Тюмени отправили в зону СВО 16 автомобилей УАЗ, аккумуляторные батареи, печи-буржуйки, генераторы, ноутбуки, теплые вещи, адресные посылки", - говорится в сообщении.
На встрече присутствовали участники специальной военной операции, воины-афганцы. Ветеранам вручили дипломы, подарки и медали, приуроченные к 35-летию вывода советских войск из Афганистана.
© Информационный центр Правительства Тюменской области телеграм-канал
© Информационный центр Правительства Тюменской области телеграм-канал
В мероприятии приняли участие, в частности, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, председатель правления общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.