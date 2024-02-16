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Тюменцы отправили 16 УАЗов землякам-участникам спецоперации

Тюменцы отправили 16 УАЗов землякам-участникам спецоперации - 16.02.2024 Украина.ру

Тюменцы отправили 16 УАЗов землякам-участникам спецоперации

Жители Тюмени отправили в зону спецоперации 16 автомобилей УАЗ и другие предметы необходимости, сообщили 15 февраля в Информационном центре Правительства Тюменской области

2024-02-16T09:56

2024-02-16T09:56

2024-02-16T10:28

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На встрече присутствовали участники специальной военной операции, воины-афганцы. Ветеранам вручили дипломы, подарки и медали, приуроченные к 35-летию вывода советских войск из Афганистана.В мероприятии приняли участие, в частности, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, председатель правления общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

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новости, россия, тюменская область, тюмень, сво, спецоперация, автомобиль