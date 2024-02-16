Тюменцы отправили 16 УАЗов землякам-участникам спецоперации - 16.02.2024 Украина.ру
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Тюменцы отправили 16 УАЗов землякам-участникам спецоперации
Тюменцы отправили 16 УАЗов землякам-участникам спецоперации - 16.02.2024 Украина.ру
Тюменцы отправили 16 УАЗов землякам-участникам спецоперации
Жители Тюмени отправили в зону спецоперации 16 автомобилей УАЗ и другие предметы необходимости, сообщили 15 февраля в Информационном центре Правительства Тюменской области
2024-02-16T09:56
2024-02-16T10:28
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На встрече присутствовали участники специальной военной операции, воины-афганцы. Ветеранам вручили дипломы, подарки и медали, приуроченные к 35-летию вывода советских войск из Афганистана.В мероприятии приняли участие, в частности, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, председатель правления общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.
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Новости, Россия, Тюменская область, Тюмень, СВО, Спецоперация, автомобиль

Тюменцы отправили 16 УАЗов землякам-участникам спецоперации

09:56 16.02.2024 (обновлено: 10:28 16.02.2024)
 
© Информационный центр Правительства Тюменской области телеграм-канал
© Информационный центр Правительства Тюменской области телеграм-канал
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Жители Тюмени отправили в зону спецоперации 16 автомобилей УАЗ и другие предметы необходимости, сообщили 15 февраля в Информационном центре Правительства Тюменской области
"В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества жители Тюмени отправили в зону СВО 16 автомобилей УАЗ, аккумуляторные батареи, печи-буржуйки, генераторы, ноутбуки, теплые вещи, адресные посылки", - говорится в сообщении.
На встрече присутствовали участники специальной военной операции, воины-афганцы. Ветеранам вручили дипломы, подарки и медали, приуроченные к 35-летию вывода советских войск из Афганистана.
© Информационный центр Правительства Тюменской области телеграм-канал
© Информационный центр Правительства Тюменской области телеграм-канал
В мероприятии приняли участие, в частности, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, председатель правления общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.
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