"Перешли в статус двухсотых": эксперт рассказал, как в Авдеевке нарастает кризис после удара в Селидово - 16.02.2024 Украина.ру
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"Перешли в статус двухсотых": эксперт рассказал, как в Авдеевке нарастает кризис после удара в Селидово
"Перешли в статус двухсотых": эксперт рассказал, как в Авдеевке нарастает кризис после удара в Селидово - 16.02.2024 Украина.ру
"Перешли в статус двухсотых": эксперт рассказал, как в Авдеевке нарастает кризис после удара в Селидово
ВС РФ наносят противнику серьезные потери в оперативном тылу. Если значительная доля 1500 военнослужащих, которые попали под удар в Селидово, либо убита, либо получила тяжелые ранения – это очень серьезно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-16T04:40
2024-02-16T04:40
новости
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Возле Авдеевки для ВСУ не только нарастает, но и развивается оперативный кризис, связанный с перехватом коммуникаций этого укрепрайона. При этом ВС РФ нанесли противнику серьезный урон, ударив по ВСУ в Селидово, рассказал эксперт.Если значительная доля 1500 военнослужащих, которые попали под удар в Селидово, либо убита, либо получила тяжелые ранения – это очень серьезно. Это сопоставимо с численностью батальонно-тактической группы, отметил специалист.Если в целом оценивать ситуацию на линии фронта, то украинская армия находится в глубоком оперативном кризисе, который превращается в стратегический. Противник пытается отовсюду стянуть под Авдеевку все боеспособные резервы, оголяя другие участки фронта, где ВС РФ продолжают активные действия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240214/1053284944.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, авдеевка, днр, всу, потери всу, военные, вс рф, россия, украина, сво, резервы
Новости, Авдеевка, ДНР, ВСУ, потери ВСУ, военные, ВС РФ, Россия, Украина, СВО, резервы

"Перешли в статус двухсотых": эксперт рассказал, как в Авдеевке нарастает кризис после удара в Селидово

04:40 16.02.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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ВС РФ наносят противнику серьезные потери в оперативном тылу. Если значительная доля 1500 военнослужащих, которые попали под удар в Селидово, либо убита, либо получила тяжелые ранения – это очень серьезно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Возле Авдеевки для ВСУ не только нарастает, но и развивается оперативный кризис, связанный с перехватом коммуникаций этого укрепрайона. При этом ВС РФ нанесли противнику серьезный урон, ударив по ВСУ в Селидово, рассказал эксперт.
Если значительная доля 1500 военнослужащих, которые попали под удар в Селидово, либо убита, либо получила тяжелые ранения – это очень серьезно. Это сопоставимо с численностью батальонно-тактической группы, отметил специалист.
"А мы наносим противнику такие серьезные потери в оперативном тылу. Эти солдаты и офицеры должны были вступить в бой, но они перешли в статус двухсотых или трехсотых, которыми линию фронта точно не поддержишь", - подчеркнул Анпилогов.
Если в целом оценивать ситуацию на линии фронта, то украинская армия находится в глубоком оперативном кризисе, который превращается в стратегический. Противник пытается отовсюду стянуть под Авдеевку все боеспособные резервы, оголяя другие участки фронта, где ВС РФ продолжают активные действия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Игорь Кимаковский о переговорах с Украиной и о том, как изменилось отношение к русским пленным у ВСУ Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский ничего не изменит в украинской армии. Нацисты подвыбиты, а мобилизованные солдаты не заряжены на успех
 
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