https://ukraina.ru/20240215/1053310325.html

Быстрее надо делать! Шойгу потребовал ускорить производство комплексов защиты от БПЛА

Быстрее надо делать! Шойгу потребовал ускорить производство комплексов защиты от БПЛА - 15.02.2024 Украина.ру

Быстрее надо делать! Шойгу потребовал ускорить производство комплексов защиты от БПЛА

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов. Он посетил научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ

2024-02-15T12:06

2024-02-15T12:06

2024-02-15T12:06

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сергей шойгу

бпла

минобороны

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Министру обороны показали готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с обновленными управляемыми ракетами, боевую машину переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М".Комплекс защиты танков "Арена-М" представлен на квалификационные испытания. Одновременно на "КБМ" работают над усовершенствованием комплекса для защиты от барражирующих дронов, сообщил генеральный конструктор "КБМ" Валерий Кашин."Быстрее надо делать", – потребовал Сергей Шойгу.Шойгу также потребовал быстрее вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия."Это касается и систем ПЗРК, и ракет "Искандер" и "Кинжал", и всего, что нам нужно для борьбы с БПЛА", - добавил глава российского военного ведомства.Напомним, 10 февраля Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии.

https://ukraina.ru/20240210/1053213151.html

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новости, сергей шойгу, бпла, минобороны