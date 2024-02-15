Быстрее надо делать! Шойгу потребовал ускорить производство комплексов защиты от БПЛА - 15.02.2024 Украина.ру
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Быстрее надо делать! Шойгу потребовал ускорить производство комплексов защиты от БПЛА
Быстрее надо делать! Шойгу потребовал ускорить производство комплексов защиты от БПЛА - 15.02.2024 Украина.ру
Быстрее надо делать! Шойгу потребовал ускорить производство комплексов защиты от БПЛА
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов. Он посетил научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ
2024-02-15T12:06
2024-02-15T12:06
новости
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Министру обороны показали готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с обновленными управляемыми ракетами, боевую машину переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М".Комплекс защиты танков "Арена-М" представлен на квалификационные испытания. Одновременно на "КБМ" работают над усовершенствованием комплекса для защиты от барражирующих дронов, сообщил генеральный конструктор "КБМ" Валерий Кашин."Быстрее надо делать", – потребовал Сергей Шойгу.Шойгу также потребовал быстрее вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия."Это касается и систем ПЗРК, и ракет "Искандер" и "Кинжал", и всего, что нам нужно для борьбы с БПЛА", - добавил глава российского военного ведомства.Напомним, 10 февраля Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии.
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новости, сергей шойгу, бпла, минобороны
Новости, Сергей Шойгу, БПЛА, Минобороны

Быстрее надо делать! Шойгу потребовал ускорить производство комплексов защиты от БПЛА

12:06 15.02.2024
 
© пресс-служба Минобороны РоссииСергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Конструкторском бюро машиностроения в Московской области
Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Конструкторском бюро машиностроения в Московской области
© пресс-служба Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов. Он посетил научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ
Министру обороны показали готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с обновленными управляемыми ракетами, боевую машину переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М".
Комплекс защиты танков "Арена-М" представлен на квалификационные испытания. Одновременно на "КБМ" работают над усовершенствованием комплекса для защиты от барражирующих дронов, сообщил генеральный конструктор "КБМ" Валерий Кашин.
"Быстрее надо делать", – потребовал Сергей Шойгу.
Шойгу также потребовал быстрее вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия.
"Это касается и систем ПЗРК, и ракет "Искандер" и "Кинжал", и всего, что нам нужно для борьбы с БПЛА", - добавил глава российского военного ведомства.
Напомним, 10 февраля Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
10 февраля, 09:41
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ 10 февраля
 
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