Власти рассказали о взрывах и повреждениях в городах Украины - 15.02.2024 Украина.ру
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Власти рассказали о взрывах и повреждениях в городах Украины
Власти рассказали о взрывах и повреждениях в городах Украины - 15.02.2024 Украина.ру
Власти рассказали о взрывах и повреждениях в городах Украины
На всей территории Украины с утра в четверг объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-02-15T08:50
2024-02-15T09:12
взрыв
новости
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины."Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий", - написал Кличко в своем телеграм-канале.Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин указал, что в результате взрыва были повреждены складские помещения в Миргородском районе области.Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что этот город на западе Украины подвергся ударам, в результате чего есть повреждения на улице Научной.По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, во Львове раздалась серия взрывов."Львов. Очень громко. Работает ПВО", - написал он в телеграм-канале.Также, по данным корреспондентов украинского телеканала "Общественное", звуки взрывов были слышны в Ивано-Франковской области на западе страны и в Харьковской области.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале указал, что взрывом в Запорожье повредило объект инфраструктуры.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что утро в регионе также началось со взрывов. По его словам, под удар попали город Марганец и Мировская община в Никопольском районе области.
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взрыв, Новости, Киев, Львов, Украина

Власти рассказали о взрывах и повреждениях в городах Украины

08:50 15.02.2024 (обновлено: 09:12 15.02.2024)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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На всей территории Украины с утра в четверг объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины.
"Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий", - написал Кличко в своем телеграм-канале.
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин указал, что в результате взрыва были повреждены складские помещения в Миргородском районе области.
"Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 квадратных метров", - написал Пронин в своем телеграм-канале.
Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что этот город на западе Украины подвергся ударам, в результате чего есть повреждения на улице Научной.
По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, во Львове раздалась серия взрывов.
"Львов. Очень громко. Работает ПВО", - написал он в телеграм-канале.
Также, по данным корреспондентов украинского телеканала "Общественное", звуки взрывов были слышны в Ивано-Франковской области на западе страны и в Харьковской области.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале указал, что взрывом в Запорожье повредило объект инфраструктуры.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что утро в регионе также началось со взрывов. По его словам, под удар попали город Марганец и Мировская община в Никопольском районе области.
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