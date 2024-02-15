https://ukraina.ru/20240215/1053305168.html

Власти рассказали о взрывах и повреждениях в городах Украины

Власти рассказали о взрывах и повреждениях в городах Украины - 15.02.2024 Украина.ру

Власти рассказали о взрывах и повреждениях в городах Украины

На всей территории Украины с утра в четверг объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-02-15T08:50

2024-02-15T08:50

2024-02-15T09:12

взрыв

новости

киев

львов

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:280:2641:1766_1920x0_80_0_0_c0bc8b15800728cd2f80da7e1d85e725.jpg

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины."Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий", - написал Кличко в своем телеграм-канале.Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин указал, что в результате взрыва были повреждены складские помещения в Миргородском районе области.Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что этот город на западе Украины подвергся ударам, в результате чего есть повреждения на улице Научной.По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, во Львове раздалась серия взрывов."Львов. Очень громко. Работает ПВО", - написал он в телеграм-канале.Также, по данным корреспондентов украинского телеканала "Общественное", звуки взрывов были слышны в Ивано-Франковской области на западе страны и в Харьковской области.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале указал, что взрывом в Запорожье повредило объект инфраструктуры.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что утро в регионе также началось со взрывов. По его словам, под удар попали город Марганец и Мировская община в Никопольском районе области.

https://ukraina.ru/20240213/1053257714.html

киев

львов

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, новости, киев, львов, украина