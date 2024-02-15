Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку - 15.02.2024 Украина.ру
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Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку
Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку - 15.02.2024 Украина.ру
Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку
Главком ВСУ Александр Сырский еще пытается набить окопы в Авдеевке новым "пушечным мясом". Он понимает, что сдача Авдеевки откроет ВС РФ стратегический простор для продвижения на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-15T04:30
2024-02-15T04:30
новости
авдеевка
днр
александр сырский
владимир зеленский
лнр
наступление
славянск
краматорск
оборона
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Насколько удержание Авдеевки может помочь ВСУ подготовиться к новому наступлению зависит от того, сумеют ли они удержать её до мая. Если не сумеют, то еще на стадии подготовки к контрнаступу 2.0 у президента Украины Владимира Зеленского может случиться облом, рассказал обозреватель.Пока новой главком ВСУ Александр Сырский пытается сделать только одно – набить окопы в Авдеевке новым "пушечным мясом". Он понимает, что сдача Авдеевки откроет ВС РФ стратегический простор для продвижения на Славянск и Краматорск, добавил военный.Да, один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – удержать Авдеевку. Он подбросил туда свежие резервы. Можно сколько угодно говорить, что мы "топчемся два года" в Авдеевке, но теперь ВС РФ не только берут ее в клещи, но и "распиливают пополам", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240213/1053266844.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, днр, александр сырский, владимир зеленский, лнр, наступление, славянск, краматорск, оборона
Новости, Авдеевка, ДНР, Александр Сырский, Владимир Зеленский, ЛНР, наступление, Славянск, Краматорск, оборона

Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку

04:30 15.02.2024
 
© Фото : Zelenskiy / Officia / TelegramЗеленский и силовики
Зеленский и силовики - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Zelenskiy / Officia / Telegram
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Главком ВСУ Александр Сырский еще пытается набить окопы в Авдеевке новым "пушечным мясом". Он понимает, что сдача Авдеевки откроет ВС РФ стратегический простор для продвижения на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Насколько удержание Авдеевки может помочь ВСУ подготовиться к новому наступлению зависит от того, сумеют ли они удержать её до мая. Если не сумеют, то еще на стадии подготовки к контрнаступу 2.0 у президента Украины Владимира Зеленского может случиться облом, рассказал обозреватель.
Пока новой главком ВСУ Александр Сырский пытается сделать только одно – набить окопы в Авдеевке новым "пушечным мясом". Он понимает, что сдача Авдеевки откроет ВС РФ стратегический простор для продвижения на Славянск и Краматорск, добавил военный.
"Может быть, я нахальный человек. Но я считаю, что это наша стратегическая задача на 2024 год – выйти на административные границы ДНР и ЛНР", - подчеркнул Баранец.
Да, один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – удержать Авдеевку. Он подбросил туда свежие резервы. Можно сколько угодно говорить, что мы "топчемся два года" в Авдеевке, но теперь ВС РФ не только берут ее в клещи, но и "распиливают пополам", резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
13 февраля, 14:02
Геннадий Алёхин: ВСУ будут биться за Купянск, но Россия решит проблему Харькова, расстроив "экспертов"Харьковское направление ключевое для нового главкома ВСУ Сырского, который в свое время командовал батальном под Чугуевом, считает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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Заголовок открываемого материала
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05:13Василий Прозоров: Пока США убивают ЦАХАЛ с помощью ВСУ, армия РФ под покровом тумана войны берет Авдеевку
05:10Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного
05:00"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский
04:57Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев
04:50"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский
04:44Дмитрий Краснов: Пока Россия покончит с "Локотками", Запад подготовит им на смену новые "ВСУ"
04:40"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов
04:30Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку
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