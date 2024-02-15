https://ukraina.ru/20240215/1053300815.html

Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку

Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку - 15.02.2024 Украина.ру

Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку

Главком ВСУ Александр Сырский еще пытается набить окопы в Авдеевке новым "пушечным мясом". Он понимает, что сдача Авдеевки откроет ВС РФ стратегический простор для продвижения на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-02-15T04:30

2024-02-15T04:30

2024-02-15T04:30

новости

авдеевка

днр

александр сырский

владимир зеленский

лнр

наступление

славянск

краматорск

оборона

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Насколько удержание Авдеевки может помочь ВСУ подготовиться к новому наступлению зависит от того, сумеют ли они удержать её до мая. Если не сумеют, то еще на стадии подготовки к контрнаступу 2.0 у президента Украины Владимира Зеленского может случиться облом, рассказал обозреватель.Пока новой главком ВСУ Александр Сырский пытается сделать только одно – набить окопы в Авдеевке новым "пушечным мясом". Он понимает, что сдача Авдеевки откроет ВС РФ стратегический простор для продвижения на Славянск и Краматорск, добавил военный.Да, один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – удержать Авдеевку. Он подбросил туда свежие резервы. Можно сколько угодно говорить, что мы "топчемся два года" в Авдеевке, но теперь ВС РФ не только берут ее в клещи, но и "распиливают пополам", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240213/1053266844.html

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новости, авдеевка, днр, александр сырский, владимир зеленский, лнр, наступление, славянск, краматорск, оборона