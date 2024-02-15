Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку
© Фото : Zelenskiy / Officia / TelegramЗеленский и силовики
© Фото : Zelenskiy / Officia / Telegram
Главком ВСУ Александр Сырский еще пытается набить окопы в Авдеевке новым "пушечным мясом". Он понимает, что сдача Авдеевки откроет ВС РФ стратегический простор для продвижения на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Насколько удержание Авдеевки может помочь ВСУ подготовиться к новому наступлению зависит от того, сумеют ли они удержать её до мая. Если не сумеют, то еще на стадии подготовки к контрнаступу 2.0 у президента Украины Владимира Зеленского может случиться облом, рассказал обозреватель.
Пока новой главком ВСУ Александр Сырский пытается сделать только одно – набить окопы в Авдеевке новым "пушечным мясом". Он понимает, что сдача Авдеевки откроет ВС РФ стратегический простор для продвижения на Славянск и Краматорск, добавил военный.
"Может быть, я нахальный человек. Но я считаю, что это наша стратегическая задача на 2024 год – выйти на административные границы ДНР и ЛНР", - подчеркнул Баранец.
Да, один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – удержать Авдеевку. Он подбросил туда свежие резервы. Можно сколько угодно говорить, что мы "топчемся два года" в Авдеевке, но теперь ВС РФ не только берут ее в клещи, но и "распиливают пополам", резюмировал собеседник Украина.ру.
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