"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский - 15.02.2024 Украина.ру
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"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский
"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский - 15.02.2024 Украина.ру
"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский
Зеленский публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка нового контрнаступа. Авдеевка – это лишь фон и новый главком ВСУ сейчас проводит инвентаризацию украинской армии. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-15T05:00
2024-02-15T05:00
новости
всу
россия
украина
александр сырский
владимир зеленский
авдеевка
командование
наступление
валерий залужный
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Если Валерий Залужный как военный профессионал позволял себе некую независимость в отношении планирования операций, мобилизации и поставок вооружений, то новый главком ВСУ Александр Сырский всегда демонстрировал фанатичную послушность президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказал обозреватель.Так что Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ дождутся, когда подсохнет земля после весенней распутицы, а потом пойдут вперед добавил он.Да, один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – удержать Авдеевку. Он подбросил туда свежие резервы. Можно сколько угодно говорить, что мы "топчемся два года" в Авдеевке, но теперь ВС РФ не только берут ее в клещи, но и "распиливают пополам", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240214/1053293164.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, россия, украина, александр сырский, владимир зеленский, авдеевка, командование, наступление, валерий залужный
Новости, ВСУ, Россия, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Авдеевка, командование, наступление, Валерий Залужный

"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский

05:00 15.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Зеленский публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка нового контрнаступа. Авдеевка – это лишь фон и новый главком ВСУ сейчас проводит инвентаризацию украинской армии. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Если Валерий Залужный как военный профессионал позволял себе некую независимость в отношении планирования операций, мобилизации и поставок вооружений, то новый главком ВСУ Александр Сырский всегда демонстрировал фанатичную послушность президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказал обозреватель.
"А теперь внимание. Зеленский публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка нового контрнаступа. Авдеевка – это лишь фон. Сырский сейчас проводит инвентаризацию армии, которую он получил", - подчеркнул Баранец.
Так что Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ дождутся, когда подсохнет земля после весенней распутицы, а потом пойдут вперед добавил он.
Да, один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – удержать Авдеевку. Он подбросил туда свежие резервы. Можно сколько угодно говорить, что мы "топчемся два года" в Авдеевке, но теперь ВС РФ не только берут ее в клещи, но и "распиливают пополам", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Пинчук интервью
Вчера, 17:01
Андрей Пинчук: Россия взяла паузу, чтобы добить ВСУ новым порохом по принципу "много, дешево и сердито"Я не могу сказать, что ВСУ выходились. Мне очень не нравится это шапкозакидательство и ура-подвывание. Если противник выдохся, где наша победа? Надо относиться к происходящему со всей ответственностью. Да, мы сбили наступательный потенциал Киева. Но это не значит, что он находится в сломленном состоянии.
 
НовостиВСУРоссияУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийАвдеевкакомандованиенаступлениеВалерий Залужный
 
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Заголовок открываемого материала
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05:13Василий Прозоров: Пока США убивают ЦАХАЛ с помощью ВСУ, армия РФ под покровом тумана войны берет Авдеевку
05:10Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного
05:00"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский
04:57Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев
04:50"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский
04:44Дмитрий Краснов: Пока Россия покончит с "Локотками", Запад подготовит им на смену новые "ВСУ"
04:40"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов
04:30Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку
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