"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Зеленский публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка нового контрнаступа. Авдеевка – это лишь фон и новый главком ВСУ сейчас проводит инвентаризацию украинской армии. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Если Валерий Залужный как военный профессионал позволял себе некую независимость в отношении планирования операций, мобилизации и поставок вооружений, то новый главком ВСУ Александр Сырский всегда демонстрировал фанатичную послушность президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказал обозреватель.
"А теперь внимание. Зеленский публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка нового контрнаступа. Авдеевка – это лишь фон. Сырский сейчас проводит инвентаризацию армии, которую он получил", - подчеркнул Баранец.
Так что Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ дождутся, когда подсохнет земля после весенней распутицы, а потом пойдут вперед добавил он.
Да, один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – удержать Авдеевку. Он подбросил туда свежие резервы. Можно сколько угодно говорить, что мы "топчемся два года" в Авдеевке, но теперь ВС РФ не только берут ее в клещи, но и "распиливают пополам", заключил собеседник издания.
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Вчера, 17:01Андрей Пинчук: Россия взяла паузу, чтобы добить ВСУ новым порохом по принципу "много, дешево и сердито"Я не могу сказать, что ВСУ выходились. Мне очень не нравится это шапкозакидательство и ура-подвывание. Если противник выдохся, где наша победа? Надо относиться к происходящему со всей ответственностью. Да, мы сбили наступательный потенциал Киева. Но это не значит, что он находится в сломленном состоянии.