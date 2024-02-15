https://ukraina.ru/20240215/1053297251.html

"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский

"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский - 15.02.2024 Украина.ру

"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский

Зеленский публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка нового контрнаступа. Авдеевка – это лишь фон и новый главком ВСУ сейчас проводит инвентаризацию украинской армии. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-02-15T05:00

2024-02-15T05:00

2024-02-15T05:00

новости

всу

россия

украина

александр сырский

владимир зеленский

авдеевка

командование

наступление

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460557_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a760a133d32bf773bd11632c28b6ce10.jpg.webp

Если Валерий Залужный как военный профессионал позволял себе некую независимость в отношении планирования операций, мобилизации и поставок вооружений, то новый главком ВСУ Александр Сырский всегда демонстрировал фанатичную послушность президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказал обозреватель.Так что Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ дождутся, когда подсохнет земля после весенней распутицы, а потом пойдут вперед добавил он.Да, один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – удержать Авдеевку. Он подбросил туда свежие резервы. Можно сколько угодно говорить, что мы "топчемся два года" в Авдеевке, но теперь ВС РФ не только берут ее в клещи, но и "распиливают пополам", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240214/1053293164.html

россия

украина

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, украина, александр сырский, владимир зеленский, авдеевка, командование, наступление, валерий залужный