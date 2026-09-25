https://ukraina.ru/20260925/polskaya-prokuratura-podozrevaet-rossiyskie-spetssluzhby-v-podzhoge-stantsii-starlink-1083436039.html

Польская прокуратура подозревает "российские спецслужбы" в поджоге станции Starlink

Польская прокуратура подозревает "российские спецслужбы" в поджоге станции Starlink - 25.09.2026 Украина.ру

Польская прокуратура подозревает "российские спецслужбы" в поджоге станции Starlink

Польские следователи отрабатывают версию поджога наземной станции Starlink в населенном пункте Воля-Кробовская и причастность к этому российских спецслужб. Об этом 25 сентября сообщило издание rmf24.pl

2026-09-25T18:00

2026-09-25T18:00

2026-09-25T18:00

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расследование

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Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 сентября Мазовии и стал поводом для расследования."Следователи предполагают поджог и рассматривают дело как акт саботажа и террористическое преступление, совершенное по поручению иностранной разведывательной службы. "Прокуратура подозревает, что преступники могли действовать по приказу российских спецслужб. Целью было нарушение работы системы связи Starlink в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы, - сказано в публикации. - Согласно полученным данным, причиной пожара стал поджог"."Разбирательство ведется по делу. До сих пор никому не предъявлено обвинение, – заявил пресс-секретарь краевой прокуратуры Пшемыслав Новак.При пожаре накануне на месте происшествия работали три пожарных расчета. Никто не пострадал.На территории базовой станции расположено около дюжины белых сферических антенн, каждая диаметром приблизительно 2 метра. Территория огорожена металлическим забором. "В результате этих действий инфраструктура Exatel не пострадала, и инцидент не повлиял на текущую работу сервисов или безопасность сети Exatel", — заявила компания.В нескольких сотнях метров от поврежденной станции находится военный центр радиоэлектронной разведки и поддержки, отметило польское издание.Накануне в новостях: В Польше сожгли оборудование Starlink, снабжающее Украину связьюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, восточная европа, поджог, starlink, связь, интернет, расследование, прокуратура