https://ukraina.ru/20260925/polskaya-prokuratura-podozrevaet-rossiyskie-spetssluzhby-v-podzhoge-stantsii-starlink-1083436039.html
Польская прокуратура подозревает "российские спецслужбы" в поджоге станции Starlink
Польская прокуратура подозревает "российские спецслужбы" в поджоге станции Starlink - 25.09.2026 Украина.ру
Польская прокуратура подозревает "российские спецслужбы" в поджоге станции Starlink
Польские следователи отрабатывают версию поджога наземной станции Starlink в населенном пункте Воля-Кробовская и причастность к этому российских спецслужб. Об этом 25 сентября сообщило издание rmf24.pl
2026-09-25T18:00
2026-09-25T18:00
2026-09-25T18:00
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восточная европа
поджог
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прокуратура
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Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 сентября Мазовии и стал поводом для расследования."Следователи предполагают поджог и рассматривают дело как акт саботажа и террористическое преступление, совершенное по поручению иностранной разведывательной службы. "Прокуратура подозревает, что преступники могли действовать по приказу российских спецслужб. Целью было нарушение работы системы связи Starlink в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы, - сказано в публикации. - Согласно полученным данным, причиной пожара стал поджог"."Разбирательство ведется по делу. До сих пор никому не предъявлено обвинение, – заявил пресс-секретарь краевой прокуратуры Пшемыслав Новак.При пожаре накануне на месте происшествия работали три пожарных расчета. Никто не пострадал.На территории базовой станции расположено около дюжины белых сферических антенн, каждая диаметром приблизительно 2 метра. Территория огорожена металлическим забором. "В результате этих действий инфраструктура Exatel не пострадала, и инцидент не повлиял на текущую работу сервисов или безопасность сети Exatel", — заявила компания.В нескольких сотнях метров от поврежденной станции находится военный центр радиоэлектронной разведки и поддержки, отметило польское издание.Накануне в новостях: В Польше сожгли оборудование Starlink, снабжающее Украину связьюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, восточная европа, поджог, starlink, связь, интернет, расследование, прокуратура
Новости, Польша, Восточная Европа, поджог, Starlink, связь, интернет, Расследование, Прокуратура
Польская прокуратура подозревает "российские спецслужбы" в поджоге станции Starlink
Польские следователи отрабатывают версию поджога наземной станции Starlink в населенном пункте Воля-Кробовская и причастность к этому российских спецслужб. Об этом 25 сентября сообщило издание rmf24.pl
Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 сентября Мазовии и стал поводом для расследования.
"Следователи предполагают поджог и рассматривают дело как акт саботажа и террористическое преступление, совершенное по поручению иностранной разведывательной службы.
"Прокуратура подозревает, что преступники могли действовать по приказу российских спецслужб. Целью было нарушение работы системы связи Starlink в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы, - сказано в публикации. - Согласно полученным данным, причиной пожара стал поджог".
"Разбирательство ведется по делу. До сих пор никому не предъявлено обвинение, – заявил пресс-секретарь краевой прокуратуры Пшемыслав Новак.
При пожаре накануне на месте происшествия работали три пожарных расчета. Никто не пострадал.
На территории базовой станции расположено около дюжины белых сферических антенн, каждая диаметром приблизительно 2 метра. Территория огорожена металлическим забором.
"В результате этих действий инфраструктура Exatel не пострадала, и инцидент не повлиял на текущую работу сервисов или безопасность сети Exatel", — заявила компания.
В нескольких сотнях метров от поврежденной станции находится военный центр радиоэлектронной разведки и поддержки, отметило польское издание.
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