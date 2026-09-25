https://ukraina.ru/20260925/aleksey-zubets-rossiya-obnulila-metallurgiyu-ukrainy-chtoby-sdelat-voynu-slishkom-dorogoy-dlya-evropy-1083434845.html

Алексей Зубец: Россия обнулила металлургию Украины, чтобы сделать войну слишком дорогой для Европы

Алексей Зубец: Россия обнулила металлургию Украины, чтобы сделать войну слишком дорогой для Европы - 25.09.2026 Украина.ру

Алексей Зубец: Россия обнулила металлургию Украины, чтобы сделать войну слишком дорогой для Европы

Наступил переломный этап, когда определяется политика каждого из игроков украинского конфликта. Россия будет дальше выбивать налоговую базу экономики Украины, потому что действия, которые были предприняты в последние месяцы, показали свою фантастическую эффективность. Кризис бюджета у Зеленского возник за пару месяцев.

2026-09-25T19:00

2026-09-25T19:00

2026-09-25T19:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали за одну из недель сентября, заявил представитель "Метинвеста" Александр Водовиз на форуме в Киеве. Кроме того, после ракетных ударов руководство компании ArcelorMittal приняло решение остановить работу завода в Кривом Роге до завершения войны. На фоне этого Зеленский заявил, что зимой с поставками дронов для ВСУ будут "серьезные проблемы", если Запад срочно не закроет дефицит оборонного бюджета в 27 миллиардов долларов.- Алексей Николаевич, что значат эти негативные тенденции для украинской экономики?- Металлопродукция есть, весь вопрос в том, как ее вывезти в условиях морской блокады. Кроме того, за последние месяцы были разрушены домны металлургических предприятий. А если доменную печь остановить, то внутри нее образуется чугун, и потом ее проще сломать, чем запустить заново. Это означает, что у Украины больше нет металлургической промышленности.Украинская экономика держалась на сельском хозяйстве и металлургии. От металлургии осталось только железорудное сырье. Украина занимает второе место в мире по запасам железной руды. Но на рынке руда стоит дешевле стали, и вновь возникает вопрос, как ее вывезти?Эпохальность этого события в том, что произошла деиндустриализация Украины. Обнулилось все, что Российская империя и СССР вложили в Украину. Это крайне важная веха. В украинском гимне есть слова - "покажем, що ми, браття, козацького роду".Теперь война, которая спровоцирована Украиной, привела к тому, что украинцы возвращаются в 17-18 века. Украина получает экономику, которая была у казаков.- Надо отметить, что у запорожских казаков была набеговая экономика.- Сельское хозяйство у них тоже было. Но как казаки добывали деньги набегами на соседей, так и сейчас Украина получает деньги за то, что воюет с Россией. За это ей платит Европа. Так что украинцы приблизились к идеалу собственного гимна. За что боролись, на то и напоролись.Если без шуток, то разрушенная промышленность это налоговая база. Это тот самый дефицит в 27 млрд долларов, о котором говорит Зеленский. Сокращение налоговой базы говорит о том, что денег у Зеленского больше нет. Без проведения необходимых реформ Европа денег Украине не даст. Но Зеленский будет эту систему торпедировать, потому что она предполагает лишение его власти путем реформирования правоохранительной системы.Дальнейшая поддержка Украины приведет к обвалу традиционной политической системы в Европе. Канцлер ФРГ Мерц хромая утка, во Франции приход к власти оппозиционных политиков это вопрос времени.Сейчас наступил переломный этап, когда определяется политика каждого из игроков. Понятно, что Россия будет дальше выбивать налоговую базу, потому что действия, которые были предприняты в последние месяцы, показали свою фантастическую эффективность. Кризис у Зеленского возник за пару месяцев.Поэтому нужно и дальше выносить налоговую базу украинской экономики и повышать цену этой войны для Европы, чтобы европейцы подумали могут ли они себе позволить найти лишние 30-40 млрд в условиях наступления оппозиции.- Руководство Украины сейчас судорожно пытается решить проблему экспорта зерна на фоне морской блокады черноморских портов. Зеленский и премьер Корецкий предложили украинским аграриями поставлять зерно в порты Румынии и Польши тяжелыми дронами. Эту идею подняли на смех, так как дрон может поднять максимум 300 килограммов груза.- Пусть попробуют перебросить так миллионы тонн зерна. Таким образом мы видим, что результат ударов по Украине — это удорожание войны для Европы в два раза. На следующий год гарантированного финансирования нет вообще. Возможно, его еще и пересмотрят. Если станет ясно, что Украина не сможет продержаться и около года, тогда встанет вопрос, зачем все это было нужно. Понятно, что Украина ничего не вернет.Так что я оптимистично оцениваю перспективы окончания войны до лета следующего года. Понятно, что могут реализоваться и другие сценарии. Например, демократы могут заставить Трампа после выборов вернуться к поддержке Украины. Тогда у Зеленского появится второе дыхание.То есть изначально главным спонсором Украины были США, потом Трамп отошел в сторону, и место Штатов заняли Германия и Евросоюз. Теперь возможен возврат назад. Если Трамп потерпит поражение, а скорее всего, он его потерпит, демократы заставят Америку снова стать спонсором Зеленского. Существует целый ряд сценариев, но вероятность завершения войны к лету следующего года становится гораздо более вероятной. Здесь речь идет об окончании острой фазы, а не конфликта в целом.- Как вы оцениваете возможность возобновления энергетического сотрудничества Европы и России на фоне успеха партии "Альтернатива для Германии" на земельных выборах?- Политические силы в Германии объединятся, чтобы не пустить "Альтернативу" к власти. Гораздо более интересные перспективы у Марин Ле Пен во Франции. Во Франции разразился топливный кризис, а Макрон ничего не меняет в своей политике.Кстати, снятие санкций с российских миллиардеров Михаила Фридмана и Алишера Усманова очень показательно. С Усмановым все понятно, он гражданин Узбекистана, одна из ключевых персон узбекистанской экономики.История Фридмана еще более интересна. Фридман был готов доказывать в европейских судах доказать, что на него санкции наложены незаконно. И тогда Европе пришлось платить штрафы. Поэтому Люксембург надавил на своих соседей, и с Фридмана сняли санкции. По этому же пути могут пойти и другие богатые россияне, которые попали под санкции. И это очень плохой знак для Европы, когда европейские суды идут навстречу пострадавшим.Говорить о новых санкциях в этих условиях невозможно. Так что к весне можно ждать серьезных изменений. Если Россия продолжит уничтожать украинскую экономику и не возникнет очередной дух Анкориджа. На Украине не будет денег, а Европа не захочет платить в условиях нарастания внутренней напряженности.- Как помешают этому процессу удары по российским НПЗ?- Социологические исследования показывают, что сегодня тема бензина точно не находится в топе российских раздражителей. Безусловно проблемы есть, но они далеки от прежних пиковых значений начала июля и августа. Пока не очень понятно, в какой степени повлияют на топливный рынок России последние удары по заводам в Перми и Новошахтинске.Скорее всего, влияние будет незначительным, потому что в конце сентября закрывается сельскохозяйственный и дачный сезон. Бензина нужно будет меньше. Россия как-то сумела адаптироваться к этим ударам. Ущерб есть, но терпимый. И понятно, что ради прекращения этих ударов Россия на мир с Украиной не пойдет.Что касается экспорта зерна, то переоборудуются мощности погрузки удобрений и угля в портах на Балтике. Это позволит перенаправить зерно в северо-западные порты. Будем надеяться, что у людей, которые за это отвечают, все получится.

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, европа, владимир зеленский, михаил фридман, дональд трамп, ес, нпз