Побег в Белоруссию с Западной Украины стоил €10 тыс - 25.09.2026 Украина.ру
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Побег в Белоруссию с Западной Украины стоил €10 тыс
Побег в Белоруссию с Западной Украины стоил €10 тыс - 25.09.2026 Украина.ру
Побег в Белоруссию с Западной Украины стоил €10 тыс
Суд рассмотрит уголовное дело об организации побега потенциального пополнения ВСУ с украинского заповедника в соседнюю Белоруссию. Об этом 25 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-25T18:48
2026-09-25T18:48
новости
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западная украина
сбу
вооруженные силы украины
мобилизация на украине
ситуация на украине
заповедник
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"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении чиновника Копыщанского природоохранного научно-исследовательского отделения Полесского природного заповедника Ровенской области и двух его сообщников. Они участвовали в схеме незаконной переправки мужчин в Белоруссию", - сказано в официальном сообщении. Установлено, что к схеме организации поббега с Украины в Белоруссию должностное лицо украинского заповедника присоединилось в мае 2026 года. Организаторами схемы указаны "находящиеся за рубежом лица". Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство."Организаторы подыскивали "клиентов", а трое фигурантов исполняли роли перевозчиков. Стоимость услуги составила 10 тысяч евро с человека, - рассказали в ГБР. - Желающие уехать самостоятельно прибывали в Ровно, где оставляли половину суммы одному из посредников. Подозреваемые доставляли беглецов в село на Житомирщине, граничащее с Белоруссией". Маршрут побега пролегал через Ровенскую и Хмельницкую области. Таким образом удавалось обходить блокпосты и решать другие вопросы. В конце маршрута украинским мужчинам выдавали инструкции, как пешим ходом пересечь границу двух постсоветских республик.Фигурантов задержали 1 июня в 2 км от государственной границы при получении дензнаков ЕС за свои услуги. "Все трое участников схемы признают вину и обязались совместно осуществить донат на ВСУ в размере 1,8 млн. грн", - сказано в публикации ГБР.Ранее в соцсетях набрал популярность видеоролик, в котором сбежавший в Белоруссию украинец благодарит белорусских пограничников за человеческое отношение и помощь.На ситуацию в другой части Союзного государства обратил внимание Никита Волкович в публикации Лукашенко налаживает контакты с Западом: что новая политика Белоруссии значит для РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, западная украина, сбу, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, ситуация на украине, заповедник, полесье, уклонисты, союзное государство
Новости, Украина, Западная Украина, СБУ, Вооруженные силы Украины, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, заповедник, Полесье, уклонисты, Союзное государство

Побег в Белоруссию с Западной Украины стоил €10 тыс

18:48 25.09.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© Фото : ГБР Украины
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Суд рассмотрит уголовное дело об организации побега потенциального пополнения ВСУ с украинского заповедника в соседнюю Белоруссию. Об этом 25 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении чиновника Копыщанского природоохранного научно-исследовательского отделения Полесского природного заповедника Ровенской области и двух его сообщников. Они участвовали в схеме незаконной переправки мужчин в Белоруссию", - сказано в официальном сообщении.
Установлено, что к схеме организации поббега с Украины в Белоруссию должностное лицо украинского заповедника присоединилось в мае 2026 года.
Организаторами схемы указаны "находящиеся за рубежом лица". Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство.
"Организаторы подыскивали "клиентов", а трое фигурантов исполняли роли перевозчиков. Стоимость услуги составила 10 тысяч евро с человека, - рассказали в ГБР. - Желающие уехать самостоятельно прибывали в Ровно, где оставляли половину суммы одному из посредников. Подозреваемые доставляли беглецов в село на Житомирщине, граничащее с Белоруссией".
Маршрут побега пролегал через Ровенскую и Хмельницкую области. Таким образом удавалось обходить блокпосты и решать другие вопросы. В конце маршрута украинским мужчинам выдавали инструкции, как пешим ходом пересечь границу двух постсоветских республик.
Фигурантов задержали 1 июня в 2 км от государственной границы при получении дензнаков ЕС за свои услуги.
"Все трое участников схемы признают вину и обязались совместно осуществить донат на ВСУ в размере 1,8 млн. грн", - сказано в публикации ГБР.
Ранее в соцсетях набрал популярность видеоролик, в котором сбежавший в Белоруссию украинец благодарит белорусских пограничников за человеческое отношение и помощь.
На ситуацию в другой части Союзного государства обратил внимание Никита Волкович в публикации Лукашенко налаживает контакты с Западом: что новая политика Белоруссии значит для России
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