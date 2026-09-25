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Побег в Белоруссию с Западной Украины стоил €10 тыс

Побег в Белоруссию с Западной Украины стоил €10 тыс - 25.09.2026 Украина.ру

Побег в Белоруссию с Западной Украины стоил €10 тыс

Суд рассмотрит уголовное дело об организации побега потенциального пополнения ВСУ с украинского заповедника в соседнюю Белоруссию. Об этом 25 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-25T18:48

2026-09-25T18:48

2026-09-25T18:48

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"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении чиновника Копыщанского природоохранного научно-исследовательского отделения Полесского природного заповедника Ровенской области и двух его сообщников. Они участвовали в схеме незаконной переправки мужчин в Белоруссию", - сказано в официальном сообщении. Установлено, что к схеме организации поббега с Украины в Белоруссию должностное лицо украинского заповедника присоединилось в мае 2026 года. Организаторами схемы указаны "находящиеся за рубежом лица". Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство."Организаторы подыскивали "клиентов", а трое фигурантов исполняли роли перевозчиков. Стоимость услуги составила 10 тысяч евро с человека, - рассказали в ГБР. - Желающие уехать самостоятельно прибывали в Ровно, где оставляли половину суммы одному из посредников. Подозреваемые доставляли беглецов в село на Житомирщине, граничащее с Белоруссией". Маршрут побега пролегал через Ровенскую и Хмельницкую области. Таким образом удавалось обходить блокпосты и решать другие вопросы. В конце маршрута украинским мужчинам выдавали инструкции, как пешим ходом пересечь границу двух постсоветских республик.Фигурантов задержали 1 июня в 2 км от государственной границы при получении дензнаков ЕС за свои услуги. "Все трое участников схемы признают вину и обязались совместно осуществить донат на ВСУ в размере 1,8 млн. грн", - сказано в публикации ГБР.Ранее в соцсетях набрал популярность видеоролик, в котором сбежавший в Белоруссию украинец благодарит белорусских пограничников за человеческое отношение и помощь.На ситуацию в другой части Союзного государства обратил внимание Никита Волкович в публикации Лукашенко налаживает контакты с Западом: что новая политика Белоруссии значит для РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, западная украина, сбу, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, ситуация на украине, заповедник, полесье, уклонисты, союзное государство