https://ukraina.ru/20240214/1053293164.html

Андрей Пинчук: Россия взяла паузу, чтобы добить ВСУ новым порохом по принципу "много, дешево и сердито"

Андрей Пинчук: Россия взяла паузу, чтобы добить ВСУ новым порохом по принципу "много, дешево и сердито" - 14.02.2024 Украина.ру

Андрей Пинчук: Россия взяла паузу, чтобы добить ВСУ новым порохом по принципу "много, дешево и сердито"

Я не могу сказать, что ВСУ выходились. Мне очень не нравится это шапкозакидательство и ура-подвывание. Если противник выдохся, где наша победа? Надо относиться к происходящему со всей ответственностью. Да, мы сбили наступательный потенциал Киева. Но это не значит, что он находится в сломленном состоянии.

2024-02-14T17:01

2024-02-14T17:01

2024-02-14T17:01

интервью

всу

россия

артиллерия

дроны

сво

запад

информационная война

рим

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Врага необходимо добивать, считает командир батальона "БАРС-13", полковник, первый министр госбезопасности ДНР Андрей ПинчукОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Андрей Юрьевич, как вы в целом оцениваете ход СВО и обстановку на вашем участке в частности?- Надо исходить из того, что Украина в конце ноября 2023 года сама заявила, что "контрнаступ" провалился и что она переходит к обороне. Даже если бы Киев этого не говорил, мы бы сами это увидели. Потому что наступление – процесс однозначный. Он подразумевает изменение линии фронта. Если линия фронта не меняется, никакого наступления нет. Это простые и очевидные вещи.Военное дело устроено таким образом, что между наступлениями, отступлениями и позиционными стояниями проходит определенные периоды. Они могут казаться стагнациями, но стагнации не существует в природе. На войне этот период означает перезагрузку и подготовку к очередному этапу.Я очень рассчитываю, что этот переходный процесс завершится нашим наступлением.Кто бы что ни говорил, наступление необходимо по целому ряду военных и политических причин.Нам необходимо перерезать логистические центры ВСУ, не дать противнику возможности маневрировать по территории, оставлять его без военной промышленности, а также лишать его мобилизационного ресурса. Чем больше мы контролируем территорий, тем меньше у киевского режима возможности набирать людей в армию.Я не могу сказать, что ВСУ выходились. Мне очень не нравится это шапкозакидательство и ура-подвывание. Если противник выдохся, где наша победа? Надо относиться к происходящему со всей ответственностью. Да, мы сбили наступательный потенциал Киева. Но это не значит, что он находится в сломленном состоянии. Врага необходимо добивать.- К слову о том, что противник якобы выдохся. Сейчас модно говорить, что ВСУ испытывают снарядный голод. Наблюдается ли он на фронте?- ВСУ стали применять проблемную для нас тактику. Там, где у них не хватает снарядов, они быстро перестраиваются и заменяют их FPV-дронами и "сбросами".Дрон-камикадзе – это гибкий барражирующий снаряд. Только в отличие от артиллерийского расчета, расчету БПЛА не нужны транспорт для буксировки орудия и сложные логистические пути подвоза боеприпасов. Это очень удобная система.И ВСУ, ощущая проблемы со снарядами, решают эту проблему за счет дронов-камикадзе различного типа.- Насколько прочно этот вид вооружения вошел в современное военное дело? Чем от них защищаться? Например, многие из этих дронов с тепловизорами. Хватит ли у нас термо-пончо?- Термо-пончо нужны. Я за ними обращаюсь к волонтерам, у которых есть выход на пошивочные цеха. Но это пассивные средства защиты. Пончо ты беспилотник не собьешь. Это защита в моменте, чтобы на тебя боеприпас не сбросили или фпвшка не ударила.В целом фактор дронов показал, что сейчас – это современный порох. Когда-то порох изменил всю структуру войн. Он прекратил культуру рыцарства и повлек за собой политические изменения в структуре мира. FPV находятся только на старте этих больших трансформаций в военном деле.Год назад беспилотники были тоже важны. В основном они поменяли структуру артиллерийской работы. Они превратили орудия в дальнобойные снайперские винтовки благодаря корректировке. Они изменили принципы разведывательной работы. А сейчас фактор FPV-дронов ("много, дешево, сердито") меняет возможности целевого поражения, заменяя артиллерийские орудия.На многие дроны стали уже устанавливать "морковки" от РПГ. Боец может спокойно выстрелить по опорнику и бронеобъекту.Другое дело, что у тебя должно быть очень много этих дронов. Несколько хороших дронов могут кого-то убить, но кардинально ситуацию на фронте это не изменит. А когда это у тебя есть сотни тысяч дронов, и когда структура их работы меняется, они приобретают новые качества: рой дронов, дроны, управляемые искусственным интеллектом, дроны, работающие по сложным алгоритмам, дроны с элементами природоподобноподных технологий.Все это – недалекое завтра. Фактор дронов еще пока только на стадии разбега. Но он уже качественно меняет картину на поле боя.- Вы упомянули о "контрнаступе". Украина за провал этой операции возложила вину на Залужного перед его уходом. Должны ли на волновать эти кадровые перестановки, если в целом политика и подход боевых действий со стороны киевского режима не меняются?- Волновать они нас должны.Победа на поле боя должна сопровождаться победами в информационно-политическом противоборстве. Только перехватывая инициативу в информационной войне можно обеспечить полноценную победу. Поэтому любые кадровые перестановки и политические события, которые сказываются на жизни противника, для нас должны быть важными.Да, на текущий момент эти замены непринципиальны для обстановки на театре военных действий. Но для общей конфигурации, которая должна привести к нашей победе, они важны.Просто этим должен заниматься не обыватель. Воздействовать на общественное мнение Украины и Запада должны специалисты. Например, мы должны проводить конфиденциальную работу с обиженной военной элитой противника. Если кто-то считает, что это неважно, он не понимает, о чем говорит.- А насколько для настроения на фронте важен общий новостной фон? Грубо говоря, обсуждают ли бойцы нашумевшее интервью Путина Такеру Карлсону?- Я вас уверяю, что ни один мобилизованный, доброволец или контрактник не скажет, что он пошел на войну просто потому, что хочет повоевать. Такие люди есть, но их меньшинство. Все остальные политически и идеологически заряжены. Это истинные патриоты России. Поэтому для простого солдата важно идеологическое обоснование произошедшего. И президент достойно это сделал в своем интервью. Это интервью еще важно в плане доведения своей позиции для украинской и западной аудитории. Это тот элемент информационной войны, о которой я говорил.- Как изменилось отношения общества к СВО за эти два года? Многие не понимали, что происходит. Громко звучали голоса тех, кто выступал против. Но сейчас, на мой взгляд, патриотический фон все же взял верх.- Голоса против звучали громко не потому, что они отражали настроения общества, а потому что у них были инструменты и ресурсы, чтобы громко звучать.А сейчас благодаря СВО трансформируется не только наша армия и территории, но и наше общество, элита и информационное пространство. Мы зачистили ресурсы, которые звучат гордо и громко, но не в интересах России. Так что общество изменилось.Но вообще любое общество (уж извините за сравнение с Римом) состоит из народа и плебса. Плебс в хорошем смысле живет своей жизнью и своими проблемами. А есть элита. У нас возникла проблема, когда в диссонансе находилась значительная часть информационной и политической элиты, потому что она была ориентирована на другую систему ценностей, а общество все понимало.И общество изменилось. От общества на фронт пошли добровольцы и мобилизованные. Никаких бунтов не было. А контрпротест звучал со стороны элиты. И элита должна быть частью своего, а не чужого общества. Так что изменения значительны.- В Древнем Риме были понятия Сената и Народа Рима. И говорят, что Москва – это Третий Рим. Насколько сейчас применимо это сравнение?- Да, есть Третий Рим, а четвертому – не бывать.Мы наследники Византии и Второго Рима. В этом смысле концепция Третьего Рима – это концепция удерживания христианства от сатанинской агрессии, которую в данном случае осуществляет Запад.Кто кроме нас с этим может справиться? Это тяжелое, но почетное бремя России.Мне сложно представить другой народ и цивилизацию с таким зарядом терпения и внутренней силы, которые бы пережили доставшиеся нам потрясения и выполняли бы эту функцию. И другая такая же цивилизация просто не появится. - Вы написали несколько книг о ситуации в ДНР и в зоне СВО без купюр. Этот взгляд отличается от официальных новостей и сводок. С учетом сюжета ваших книг, что будет дальше и в России, и на Западе?- СВО меняет и весь мир, и Россию. После нее будет другая Россия. Для меня другая Россия – это пересобранная Российская Империя как цивилизация. Россия поглотит или объединит Украину, а наш триединый народ вместе с Белоруссией объединится. Потому что русская цивилизация без исторических территорий и корней не может быть полноценной. После СВО у нас будет другое историческое и мировое пространство.- А как на это ответит Запад, учитывая, что Польша или Прибалтика будет готова воевать с Россией к 2034 году? Не приведет ли это к безумию в виде ядерного конца человечества?- Ядерный конец человечества невозможен по целому ряду объективных причин.Мне трудно сказать, как на это отреагирует Запад, потому что он уже реагирует на наши действия. Надо отдать ему должное, что он свою борьбу с Россией не откладывает на потом. Он уже сейчас реализует весь свой потенциал.Да, есть мнение, что НАТО обладает большим военным потенциалом, чем тот, который сейчас реализуется на Украине. Но у меня есть большие сомнения относительно того, способен ли Запад реализовать весь свой потенциал. В этом смысле значительная часть противодействия русской цивилизации выплескивается уже сейчас.Я не могу сказать, что Запад смиренно примет нашу победу. Но говорить о войне с НАТО не приходится. Это невозможно. Но не потому, что НАТО нас смертельно боится. А потому, что в этом случае фактор Китая как новой мировой цивилизации заиграет другими красками. Если Запад ввяжется в глобальный конфликт с Россией, он полностью окажется беззащитным перед Китаем. И на Западе это понимают.

https://ukraina.ru/20230209/1043422998.html

https://ukraina.ru/20240214/1053284944.html

https://ukraina.ru/20240214/1053275584.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, всу, россия, артиллерия, дроны, сво, запад, информационная война, рим