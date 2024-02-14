https://ukraina.ru/20240214/1053278062.html

Главное за ночь 14 февраля

Главное за ночь 14 февраля - 14.02.2024 Украина.ру

Главное за ночь 14 февраля

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-02-14T08:05

2024-02-14T08:05

2024-02-14T08:05

илон маск

поддержка

новости

украина

пво

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Система ПВО сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине, опасаясь российских дронов, об этом информационному агентству Associated Press рассказал 32-летний боевик с позывным Чечо.Вместо слов благодарности в адрес американского предпринимателя Илона Маска за помощь в условиях конфликта украинцы ответили ему упреками из-за "недостаточной" поддержки, об этом заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью журналисту Александру Шелесту*."Начнем с того, что Илон Маск – не гражданин Украины. Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: "Я вам ничего не должен", — заявил Рева.Финансовая помощь ЕС Украине превосходит средства, выделенные США в рамках "плана Маршалла", заявила глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Она также отметила, что Украина "получила 50% своего бюджета посредством внешней поддержки".*Лицо признанное иноагентом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

илон маск, поддержка, новости, украина, пво