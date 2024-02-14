Главное за ночь 14 февраля - 14.02.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 14 февраля
Главное за ночь 14 февраля - 14.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 14 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-14T08:05
2024-02-14T08:05
илон маск
поддержка
новости
украина
пво
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Система ПВО сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине, опасаясь российских дронов, об этом информационному агентству Associated Press рассказал 32-летний боевик с позывным Чечо.Вместо слов благодарности в адрес американского предпринимателя Илона Маска за помощь в условиях конфликта украинцы ответили ему упреками из-за "недостаточной" поддержки, об этом заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью журналисту Александру Шелесту*."Начнем с того, что Илон Маск – не гражданин Украины. Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: "Я вам ничего не должен", — заявил Рева.Финансовая помощь ЕС Украине превосходит средства, выделенные США в рамках "плана Маршалла", заявила глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Она также отметила, что Украина "получила 50% своего бюджета посредством внешней поддержки".*Лицо признанное иноагентом.
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Новости
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
илон маск, поддержка, новости, украина, пво
Илон Маск, поддержка, Новости, Украина, ПВО

Главное за ночь 14 февраля

08:05 14.02.2024
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Система ПВО сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
Колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине, опасаясь российских дронов, об этом информационному агентству Associated Press рассказал 32-летний боевик с позывным Чечо.
"Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни", — сказал он.
Вместо слов благодарности в адрес американского предпринимателя Илона Маска за помощь в условиях конфликта украинцы ответили ему упреками из-за "недостаточной" поддержки, об этом заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Начнем с того, что Илон Маск – не гражданин Украины. Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: "Я вам ничего не должен", — заявил Рева.
Финансовая помощь ЕС Украине превосходит средства, выделенные США в рамках "плана Маршалла", заявила глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Она также отметила, что Украина "получила 50% своего бюджета посредством внешней поддержки".
*Лицо признанное иноагентом.
 
Илон МаскподдержкаНовостиУкраинаПВО
 
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08:05Главное за ночь 14 февраля
05:54Инфраструктура "на ниточке", слухи о российском подкопе и митинги за мобилизацию. Что происходит в Днепре
05:20Эксперт раскрыл, как будут выкручиваться ВСУ, когда ВС РФ перерубят логистическое "Бревно" в Авдеевке
05:15России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского
05:10"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке
05:00Националистическая истерика на Украине. Украинские эксперты неожиданно правдиво о ситуации в стране
04:50Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска
04:40"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ
04:30Новомихайловку "профукали": военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"
04:25День Х приближается. Экстрадируют ли Ассанжа и будет ли криминализирована расследовательская журналистика
04:20"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ
04:00"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ
03:53"Никому не нужно его брать": Михаил Онуфриенко сообщил, какую важную задачу решили ВС РФ под Купянском
03:50Эксперт рассказал, как ВС РФ перережут важную "кишку" ВСУ, взорвав десятки дамб и мостов на Днепре
03:45День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес
03:30Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы
03:20Евгений Линин: Россия уже не дает ВСУ наступать и отступать, а потом бросит на них очень большую бомбу
03:00"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ
20:57Хватит с нас ухода из-под Киева. Владимир Мамонтов о том, зачем РФ вдруг подняла тему Минских соглашений
19:00Алексей Анпилогов: Россия накрыла ВСУ в Селидово, решая уравнение, которое подтвердит прозвище Сырского
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