https://ukraina.ru/20240214/1053278062.html
Главное за ночь 14 февраля
Главное за ночь 14 февраля - 14.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 14 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-14T08:05
2024-02-14T08:05
2024-02-14T08:05
илон маск
поддержка
новости
украина
пво
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Система ПВО сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине, опасаясь российских дронов, об этом информационному агентству Associated Press рассказал 32-летний боевик с позывным Чечо.Вместо слов благодарности в адрес американского предпринимателя Илона Маска за помощь в условиях конфликта украинцы ответили ему упреками из-за "недостаточной" поддержки, об этом заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью журналисту Александру Шелесту*."Начнем с того, что Илон Маск – не гражданин Украины. Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: "Я вам ничего не должен", — заявил Рева.Финансовая помощь ЕС Украине превосходит средства, выделенные США в рамках "плана Маршалла", заявила глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Она также отметила, что Украина "получила 50% своего бюджета посредством внешней поддержки".*Лицо признанное иноагентом.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
илон маск, поддержка, новости, украина, пво
Илон Маск, поддержка, Новости, Украина, ПВО
Главное за ночь 14 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Система ПВО сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
Колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине, опасаясь российских дронов, об этом информационному агентству Associated Press рассказал 32-летний боевик с позывным Чечо.
"Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни", — сказал он.
Вместо слов благодарности в адрес американского предпринимателя Илона Маска за помощь в условиях конфликта украинцы ответили ему упреками из-за "недостаточной" поддержки, об этом заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Начнем с того, что Илон Маск – не гражданин Украины. Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: "Я вам ничего не должен", — заявил Рева.
Финансовая помощь ЕС Украине превосходит средства, выделенные США в рамках "плана Маршалла", заявила глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Она также отметила, что Украина "получила 50% своего бюджета посредством внешней поддержки".
*Лицо признанное иноагентом.