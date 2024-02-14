https://ukraina.ru/20240214/1053277010.html

Эксперт рассказал, как ВС РФ перережут важную "кишку" ВСУ, взорвав десятки дамб и мостов на Днепре

Эксперт рассказал, как ВС РФ перережут важную "кишку" ВСУ, взорвав десятки дамб и мостов на Днепре - 14.02.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как ВС РФ перережут важную "кишку" ВСУ, взорвав десятки дамб и мостов на Днепре

ВС РФ нужно отрезать всю группировку ВСУ на Левобережье от снабжения. При этом вовсе необязательно уничтожать Днепрогэс. Можно уничтожить любую возможность автомобильного сообщения по этой дороге, не повредив дамбу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-14T03:50

2024-02-14T03:50

2024-02-14T03:50

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Я не вижу необходимости штурмовать украинские города. Нужно просто отрезать всю группировку ВСУ на Левобережье от снабжения. Для этого надо взорвать десяток мостов и дамб, рассказал обозреватель.При этом вовсе необязательно уничтожать Днепрогэс. Можно уничтожить любую возможность автомобильного сообщения по этой дороге, не повредив дамбу. Даже если бросить на нее 500-килограммовую бомбу, наводнения не будет, добавил он.ВСУ не смогут под Харьковом укрепиться так, как в Донбассе. И потом, для такой масштабной стратегической операции нужна 250-тысячная группировка. Если ее нет, то нет смысла рассматривать этот вариант. Но если такая группировка есть, у Украины точно не будет сил, способных ее сдержать, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240213/1053247377.html

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новости, днепр, днепрогэс, харьков, вс рф, всу, сво, наступление, мосты