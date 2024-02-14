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День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес

День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес - 14.02.2024 Украина.ру

День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес

По данным исследования портала SuperJob, опубликованного радио "Говорит Москва", собираются отмечать день Святого Валентина только 12% россиян, лишь 30% мужчин собираются дарить цветы женщинам, только 1% компаний собирается проводить связанные с праздником корпоративы

2024-02-14T03:45

2024-02-14T03:45

2024-02-14T03:45

эксклюзив

общество

любовь

праздники

14 февраля

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Не знаем, насколько можно доверять этим данным, но тенденция к снижению популярности этого праздника существовала и раньше. По данным Фонда "Общественное мнение" в 2004 году День святого Валентина отмечали 42% опрошенных, а в 2013 году – уже всего 38%. Скорее всего в последующие годы скорость разочарования в этом празднике ускорилась в разы.В чём проблема – понятно. День святого Валентина был занесён на постсоветское пространство вместе с другими обрывками западной поп-культуры в 90-е годы.В православной церковной традиции почитаются два святых Валентина – Римский (день памяти – 19 июля) и Интерамнский (12 августа). На 14 февраля приходится День св. Трифона (Трифон-мышегон – ему молились об избавлении от грызунов и иных вредителей) и канун Сретения Господня. Кроме того, этот день приходился на мясоед – период между окончанием рождественского и великим постами, когда можно было жениться (во время поста запрещено не только вкушать мясо, но и исполнять супружеский долг…) Правда именно ко дню Св. Трифона эта традиция привязана не была.В католической церкви с VII века день их памяти (кстати, неизвестно – точно ли это были два человека) отмечается 14 февраля и учреждён папой Римским Геласием в 469 году.О деяниях их известно не много, относятся они к числу не самых почитаемых даже у католиков. Упоминается об их гибели любви ради христианской, что подразумевает разнообразие смыслов, но вовсе не подразумевает именно чувственную, половую любовь.В сборнике житий "Золотая легенда" (XIII век) говорится только о том, что патриций Валентин Римский отказался отречься от Христа перед императором Клавдием (III в. н.э.) и был за это обезглавлен. Такое развитие событий в те времена выглядело совершенно естественным.Позже возникли две сходные легенды.По одной из них император Клавдий II запретил воинам жениться, дабы они не отвлекались от службы. Валентин тайно венчал желающих и за это был приговорён к смерти. Приводятся подробности о прощальном письме ("валентинке"), которое Валентин написал перед казнью слепой девушке (по другим вариантам — дочери тюремщика) и которое исцелило её.Извод этой легенды гласит, что император запрещал жениться именно воинам и Валентин освящал именно браки между воинами – гомосексуальные. На самом деле это бред вполне современного (не ранее второго десятилетия XXI века) происхождения, поскольку в древних Греции и Риме отношение к гомосексуализму было более чем терпимым, в то время как в христианстве (во всех его вариантах) оно терпимым не было никогда, вот буквально до самого последнего времени.По другой легенде Валентин сочетал христианским браком своих слуг, но казнен был, все же, за тайное христианство.В XIV век в поэме "Птичий парламент", написанной в честь помолвки Ричарда II с Анной Чешской, "отца английского литературного языка" Джефри Чосера было указано, что в этот день птицы начинают поиск своей пары. Учитывая специфику такого рода поэзии, надо думать ему надо было придумать какие-то сравнения, и он их придумал, вряд ли опираясь при этом на фенологические наблюдения или церковный календарь (тут уже скорее день святого Валентина был освящён этой помолвкой, чем наоборот).Главный вклад сделал, разумеется, популярный и по сегодняшний день Уильям Шекспир:"С рассвета в Валентинов деньЯ проберусь к дверямИ у окна согласье дамБыть Валентиной вам.Он встал, оделся, отпер дверьИ та, что в дверь вошла,Уже не девушкой ушлаИз этого угла".("Гамлет" в переводе Бориса Пастернака)А уже позже, в XVII веке, опираясь на нарождающуюся рационалистическую традицию, французский церковный историк Луи-Себастьян де Тиллемон предположил, что празднование дня святого Валентина увязалось с римским праздником женского плодородия – Луперкалиям. Вплоть до их отождествления, в духе того, что Луперкалии преобразованы в День всех влюблённых папским эдиктом. Сама по себе такая трактовка безграмотна – так не делалось и эта гипотеза считается, мягко говоря, недостаточно обоснованной. Однако она, по крайней мере объясняла негативное отношение церкви к народному празднику – дню влюблённых.Сам же день влюблённых как День святого Валентина вполне себе праздновался в католической Европе и в какой степени был даже усвоен российским образованным обществом начиная с XVIII века. К этому времени праздник был уже скорее светским, просто совпадающим с религиозным. Однако, назвать его популярным нельзя, на официальном уровне он не праздновался.После революции, понятное дело, о Дне святого Валентина забыли. Благо были новые праздники, хотя "дня любви" в советском календаре не было. Ближе всего к нему было празднование Международного женского дня 8 марта, которое было даже более предпочтительным, совпадая с началом весны.В 1969 году празднование дня памяти св. Валентина как общецерковного святого в католической церкви было прекращено по причине того, что о данном мученике нет никаких точных сведений, кроме личного имени и предания об усекновении головы мечом.В православной традиции понимания Дня святого Валентина как дня влюблённых не было вообще. К празднованию этого дня православные священники относятся с разной мерой негатива – в лучшем случае полагают, что лучше праздновать этот день в традиционные для православия сроки, хотя и не могут ответить на вопрос, о чём именно следует просить этого святого.В 1990-е годы праздник этот попал к нам в качестве: а) светского; б) коммерционализированного (так же как, например, католический День всех святых). По сути сводится он к появлению разного рода целевых подарков – валентинок, и скидок на них, что выглядит особенно забавно на фоне того, что во все другие дни календаря спрос на валентинки примерно нулевой и их можно раздавать бесплатно. Цена вопроса: согласно опросу Национальной федерации розничной торговли, в 2020-м в США планировали потратить только на одни валентинки $ 1,3 млрд, а в 2022 году на все подарки разом –$ 23,9 млрд.Коммерческий характер праздника особенно ярков виден на примере Японии, где он был внедрён в рамках рекламной кампании одной из марок шоколада и остался днём, в который принято дарить шоколад.В России и других постсоветских странах до такого не доходило и праздник был просто воспринят как нечто характерное для "цивилизованного общества" и забытое при большевиках. Популярность его начала сокращаться по мере понимания, что никакого "цивилизованного общества" в общем-то нет. А если есть, тогда мы ничуть не менее цивилизованы, чем итальянцы, например… В конце концов, у нас есть собственный праздник Петра и Февронии (8 июля), который, правда, коммерческой конкуренции Дню святого Валентина не составляет, но там и цели такой нет.Справедливости ради надо сказать, что за рубежом он тоже размывается. 13 февраля отмечается День подруг, а 15 февраля – День одиноких.А вообще, для любви никакого отдельного дня не надо – она плохо разбирается в календарях… Как пелось в популярной советской песне: "любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь".

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2024

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эксклюзив, общество, любовь, праздники, 14 февраля