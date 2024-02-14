https://ukraina.ru/20240214/1053270084.html

"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ

"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ - 14.02.2024 Украина.ру

"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ

Украину не волнуют потери, мобилизационный потенциал у нее еще есть. Конечно, новые бойцы будут плохо подготовлены, но они будут сопротивляться. Тут может сработать известный в военном деле психологический элемент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-14T04:20

2024-02-14T04:20

2024-02-14T04:20

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Кроме дороги через Орловку, на севере Авдеевки есть еще порядка трех дорог, которые ведут на Коксохим. Безусловно, они будут обстреливаться и по ним тяжело будет осуществлять снабжение ВСУ. Но когда ВС РФ перерезали дорогу в Артемовске, снабжение там все равно шло, добавил эксперт.Украину не волнуют эти потери, мобилизационный потенциал у нее есть. Конечно, новые бойцы будут плохо подготовлены, но они будут сопротивляться. Тут срабатывает известный в военном деле психологический элемент, добавил обозреватель.Поэтому ВСУ будут сдаваться только в той ситуации, когда попадут в окружение и у них закончатся патроны. Посмотрите на статистику Минобороны РФ: за неделю в российский плен сдались 30 человек. А на фронте ВС РФ противостоит полумиллионная украинская армия. Но кроме наемников и галичан, там воюют такие же русские люди, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240212/1053227610.html

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новости, авдеевка, днр, всу, мобилизация, плен, пленные, украина, украинская армия, сво, фронт