"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Украину не волнуют потери, мобилизационный потенциал у нее еще есть. Конечно, новые бойцы будут плохо подготовлены, но они будут сопротивляться. Тут может сработать известный в военном деле психологический элемент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Кроме дороги через Орловку, на севере Авдеевки есть еще порядка трех дорог, которые ведут на Коксохим. Безусловно, они будут обстреливаться и по ним тяжело будет осуществлять снабжение ВСУ. Но когда ВС РФ перерезали дорогу в Артемовске, снабжение там все равно шло, добавил эксперт.
Украину не волнуют эти потери, мобилизационный потенциал у нее есть. Конечно, новые бойцы будут плохо подготовлены, но они будут сопротивляться. Тут срабатывает известный в военном деле психологический элемент, добавил обозреватель.
"Ты (мобилизованные ВСУ. - Ред.) не хочешь идти на фронт. Ты отбиваешься, кусаешься. Тебя связывают. Потом тебя под угрозой расстрела привозят на передовую. И если тебя в первую неделю не убили, ты начинаешь нормально воевать. Ты воспринимаешь товарища слева и справа как своих побратимов", - подчеркнул Онуфриенко.
Поэтому ВСУ будут сдаваться только в той ситуации, когда попадут в окружение и у них закончатся патроны. Посмотрите на статистику Минобороны РФ: за неделю в российский плен сдались 30 человек. А на фронте ВС РФ противостоит полумиллионная украинская армия. Но кроме наемников и галичан, там воюют такие же русские люди, заключил собеседник Украина.ру.
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