"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ - 14.02.2024 Украина.ру
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"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ
"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ - 14.02.2024 Украина.ру
"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ
Украину не волнуют потери, мобилизационный потенциал у нее еще есть. Конечно, новые бойцы будут плохо подготовлены, но они будут сопротивляться. Тут может сработать известный в военном деле психологический элемент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-14T04:20
2024-02-14T04:20
новости
авдеевка
днр
всу
мобилизация
плен
пленные
украина
украинская армия
сво
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Кроме дороги через Орловку, на севере Авдеевки есть еще порядка трех дорог, которые ведут на Коксохим. Безусловно, они будут обстреливаться и по ним тяжело будет осуществлять снабжение ВСУ. Но когда ВС РФ перерезали дорогу в Артемовске, снабжение там все равно шло, добавил эксперт.Украину не волнуют эти потери, мобилизационный потенциал у нее есть. Конечно, новые бойцы будут плохо подготовлены, но они будут сопротивляться. Тут срабатывает известный в военном деле психологический элемент, добавил обозреватель.Поэтому ВСУ будут сдаваться только в той ситуации, когда попадут в окружение и у них закончатся патроны. Посмотрите на статистику Минобороны РФ: за неделю в российский плен сдались 30 человек. А на фронте ВС РФ противостоит полумиллионная украинская армия. Но кроме наемников и галичан, там воюют такие же русские люди, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240212/1053227610.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, днр, всу, мобилизация, плен, пленные, украина, украинская армия, сво, фронт
Новости, Авдеевка, ДНР, ВСУ, мобилизация, плен, Пленные, Украина, украинская армия, СВО, фронт

"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ

04:20 14.02.2024
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP / Alex Babenko
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Украину не волнуют потери, мобилизационный потенциал у нее еще есть. Конечно, новые бойцы будут плохо подготовлены, но они будут сопротивляться. Тут может сработать известный в военном деле психологический элемент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Кроме дороги через Орловку, на севере Авдеевки есть еще порядка трех дорог, которые ведут на Коксохим. Безусловно, они будут обстреливаться и по ним тяжело будет осуществлять снабжение ВСУ. Но когда ВС РФ перерезали дорогу в Артемовске, снабжение там все равно шло, добавил эксперт.
Украину не волнуют эти потери, мобилизационный потенциал у нее есть. Конечно, новые бойцы будут плохо подготовлены, но они будут сопротивляться. Тут срабатывает известный в военном деле психологический элемент, добавил обозреватель.

"Ты (мобилизованные ВСУ. - Ред.) не хочешь идти на фронт. Ты отбиваешься, кусаешься. Тебя связывают. Потом тебя под угрозой расстрела привозят на передовую. И если тебя в первую неделю не убили, ты начинаешь нормально воевать. Ты воспринимаешь товарища слева и справа как своих побратимов", - подчеркнул Онуфриенко.

Поэтому ВСУ будут сдаваться только в той ситуации, когда попадут в окружение и у них закончатся патроны. Посмотрите на статистику Минобороны РФ: за неделю в российский плен сдались 30 человек. А на фронте ВС РФ противостоит полумиллионная украинская армия. Но кроме наемников и галичан, там воюют такие же русские люди, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
12 февраля, 18:13
Ростислав Ищенко: Пока Евросоюз нападет на Россию с ручкой и ластиком, на Украине кто-то кого-то съестКогда та же Швеция заявляет: "Надо готовиться к войне, мы готовы послать в Латвию войска", – это серьезно. Да, это не такое уж мощное государство, но это угроза войны на нашей Балтике, потому что у них есть чем воевать. А у Урсулы воевать нечем – ручка, карандаш, ластик, рабочий стол, компьютер и несколько человек аппарата
 
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