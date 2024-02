https://ukraina.ru/20240213/1053264429.html

"Мясу даже позывные не присваивают". За что выпил 12 бутылок супердорого вина президент Зеленский

"Мясу даже позывные не присваивают". За что выпил 12 бутылок супердорого вина президент Зеленский - 13.02.2024 Украина.ру

"Мясу даже позывные не присваивают". За что выпил 12 бутылок супердорого вина президент Зеленский

Совершенно нелепая история произошла с американским музыкантом Моби. Говорят, что Моби показали фотографию: плакат на каком-то украинском митинге "За МОВУ!" ну, то есть, за украинский язык.

2024-02-13T14:16

2024-02-13T14:16

2024-02-13T14:19

украина

эксклюзив

мобилизация

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0d/1053266444_0:37:2960:1702_1920x0_80_0_0_55933033548b8f67e183ecb3d0fc0277.jpg

Он же решил, что это поддерживают его.И сделал пост "Даёшь Всемирную МОБИлизацию украинцев!", на английском, конечно:"Let's MOBYlize Ukrainians all over the world!"Что тут началось.Внимание, филологи! Изучаем украинские ругательства!Моби сходу получил такие прозвища от благодарных читателей - украинцев:Г..донП... орВы... ядок травоядныйЕщё его назвали "охляла дупа" - "тощая задница" - Моби действительно довольно субтилен. "Тупа тварына" - "тупое животное". "Пишов на... , довбо... В усьому свити???" - "по всему миру???"Моби понял, что что-то пошло не так и пост удалил. Наверное, до сих пор удивляется. Что могло так разозлить этих "Ukrainians"?Голоса, которые призывают украинцев: Вернитесь"!Но кстати, почему они так возмущаются?Ко всемирной мобилизации соотечественников совсем недавно призывал журналист Сергей Лещенко, прекрасно известный на Украине как "голос Сороса".Сергей Лещенко также призвал западные страныпрекратить помощь беженцам. С целью, конечно, возвращения упирающихся "ukrainians" домой, на Украину.И абсолютно серьёзно предлагал мобилизовать всех украинцев по всей планете. Так что зря напали на Моби. Скажите это Лещенко с Зеленским.Сам президент постоянно призывает украинцев: вернитесь, мы для вас уже и закон о мобилизации подготовили!При этом вполне откровенно он потребовал отдать ему деньги, которые идут на украинских беженцев в Германии.Дело в том, что в Германии для беженцев - самые лучшие условия среди всех стран Европы. Они получают пособия, помощь в оплате жилья.Зеленский был недоволен: деньги проходят мимо. Конечно, их надо отдать ему. А уже он, Зеленский, знает, как их правильно распределить.В этом как раз никто не сомневается. Ведь Зеленский за последние два года стал уже миллиардером.Президент лично обратился ко всем украинцам за рубежом. Возвращайтесь!Хотя бы налоги платите, ласково убеждает соотечественников Зеленский. Ну, может послужить где-то в тылу немного придётся, кое-кому, иногда.Не всем идти на фронт, далеко не всем, вкрадчивым голосом убеждает беженцев "комик-гомик" (одно из прозвищ, которые президенту дал уволенный генерал Залужный).Но почему-то ни Зеленскому, ни Лещенко украинцы не верят, возвращаться никто не торопится.Особенно теперь, после принятия нового закона о мобилизации. Все прекрасно понимают свои перспективы после.Украинский политолог Михаил Чаплыга, - написал с горечью в своём телеграм канале, где постоянно и ежедневно призывал не принимать новый украинский закон о мобилизации:"Мясу ж даже позывные не присваивают. Оно очень быстро заканчивается, очень."Ласковым призывам "вернитесь на родину", конечно, никто не верит. Но сама "всемирная мобилизация" может в недалёком будущем оказаться совершенно не шуткой.Авто, часы, квартиры и домаНародные избранники, кстати, тоже массово стремятся покинуть Верховную Раду. На это жаловался и глава фракции "Слуги народа" Арахамия: уже больше 20 депутатов написали заявления, и многие ещё собираются. Этих наоборот, не будут отпускать.Конечно, они хотят сбежать и желательно подальше, тоже за пределы Украины. Свои личные цели они уже выполнили.После анализа деклараций народных избранников выяснилось, что за время военных действий треть депутатов Верховной Рады приобрели себе новое жилье и/или автомобиль.И это проанализировали только декларации за 2022 год!Просто за 2023 ещё мало кто успел заполнить. Что же будет там? Как раз Украина получала наиболее весомую международную помощь в 2023. Контрнаступ готовили...Но уже сейчас некоторые "предметы роскоши" немного поражают воображение.Глава Николаева Виталий Ким, например, подарил своей супруге швейцарские часы марки Hublot всего лишь за 438 720 гривен. В октябре 2022 года. Нет, всё понятно, имеет право, хороший подарок, нужная вещь в хозяйстве. И стоит всего лишь половину официального дохода Кима за год, вот что интересно.Военком города Каменское будет побогаче губернатора Николаева. Он приобрел себе маленький самолетик, Cessna. Для личного пользования.Наверное, будет летать над Днепром, "уклонистов" в плавнях зорко высматривать.И такие интересные приобретения - если не у каждого, то через одного.Ну а квартиры и машины - это "такое", обычное явление, никто их уже не пересчитывает у народных избранников, чиновников и новой украинской элиты - военкомов.А как живет президент и его Офис? Только одним глазком, и то случайно, удаётся иногда народу заглянуть на кухню президента, в прямом и переносном смысле.Супервино для президента12 бутылок красного сухого вина было закуплено для празднования дня рождения президента Украины.Так прямо "на день рождения" не сказано, конечно.Но для чего еще Офис президента мог закупить 12 бутылок красного сухого вина на общую сумму 5 миллионов 397 тысяч 600 гривен?Объем каждой бутылки обычный: 0, 75 литра.Неужели "на каждый день"?Заказчик закупки - государственное предприятие "Гарант сервис," которое постоянно обеспечивает потребности Офиса президента Украины.Ранее такие закупки тоже были, но по гораздо более скромной цене: 7600 гривен за 12 бутылок.То есть раньше покупали по цене примерно 180 евро за бутылку.Теперь же по 11.000 евро?Наверное, решили заодно отметить увольнение Залужного и новый закон о мобилизации.А украинцам в Германии надо побеспокоиться. Не зря Зеленский завёл разговор об их пособиях, о том, как важно платить налоги. Да как их ждут в налоговой и в армии.Не расслабляйтесь! Следите за новостями.

https://ukraina.ru/20240125/1052888722.html

https://ukraina.ru/20231228/1052464050.html

https://ukraina.ru/20230919/1049504298.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, эксклюзив, мобилизация, владимир зеленский