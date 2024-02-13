https://ukraina.ru/20240213/1053258696.html

Мясник и предатель. Сырский ради выгод Зеленского приступил к утилизации неонацистов

Мясник и предатель. Сырский ради выгод Зеленского приступил к утилизации неонацистов - 13.02.2024 Украина.ру

Мясник и предатель. Сырский ради выгод Зеленского приступил к утилизации неонацистов

Вот и стало понятно, зачем фюрер украинского народа и президент Владимир Зеленский провел рокировку среди своих упырей в погонах и вместо главкома ВСУ Валерия Залужного назначил Александра Сырского. Зеленскому нужна украинская кровь в обмен на оружие.

2024-02-13T09:31

2024-02-13T09:31

2024-02-13T11:00

эксклюзив

украина

александр сырский

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Новый главком ВСУ Сырский с первого же дня на новой должности оказался в роли коровы из фильма "Особенности национальной охоты", которая раскорячилась в бомболюке, чтобы из него не выпасть. Потому как жить хотелось и ей, а "хочешь жить – и не так раскорячишься", философски заметили герои фильма.Сырскому же надо было утвердиться в новой роли и хоть как-то отмыться от неблаговидных погонял "Бахмутский мясник" и "Генерал 200", совершенно заслуженных им в ходе "мясных" штурмов и абсолютно бессмысленной с военной точки зрения и кроваво-тупорылой по количеству жертв обороне Бахмута (Артемовска), в которых он успешно перемалывал живую силу ВСУ. Потому как хотел заслужить благосклонность Зеленского и подсидеть в должности Залужного.И вот Сырский добился своего – стал главкомом, и новая должность заставила его выдавить из себя несвойственное: "Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии".Армии, может быть, и да, но только не Сырского же, что он и подтвердил, переполучив новое-старое задание Зеленского, – любой ценой удержать Авдеевку.Этот город нужен Зеленскому по нескольким причинам. Во-первых, из него ближе и легче всего обстреливать мирный Донецк и доказывать дончанам, что месть для кровавого клоуна – на одном из первых мест среди мотиваторов его жизни.Во-вторых, удержание Авдеевки поможет Зеленскому доказать западным кураторам, что на фронтах спецвоенной операции (СВО) дела у ВСУ не так уж и плохи, а значит, Запад должен дать и оружие, и деньги."Не секрет, что Украина очень сильно зависит от поддержки Запада, поэтому ее руководству нужно показать достижения на фронте. ВСУ уже потеряли Артемовск и провалили контрнаступление. Если будет потеряна Авдеевка, то Европа и США могут задуматься об еще большем сокращении помощи, чего в офисе Зеленского очень боятся", – заявил журналистам военный эксперт Михаил Онуфриенко.Зеленский же как раз сейчас, в преддверии очередной Мюнхенской конференции по безопасности, засобирался в Германии и Францию подтвердить свое американское реноме "королевы попрошаек".Вот Сырский, пообещав беречь жизни украинцев, сразу кинулся выполнять пожелание шефа и бросил на защиту Авдеевки 3-ю отдельную штурмовую бригаду (ошбр) — одну из лучших в ВСУ. Так, четко расставляя акценты этого решения, пишет журнал Forbes: "Залужный имеет репутацию человека, прибегающего к мобильной обороне, чтобы минимизировать потери среди украинцев. Сырский, напротив, характеризуется как офицер, готовый нести большие потери в упорных, статичных боях. Возможно, продвигая Сырского, Зеленский дал понять, что намерен бороться за Авдеевку даже по высокой цене".3-я ошбр в ВСУ – действительно "отдельная", ибо укомплектована самыми мотивированными неонацистами, прошедшими свой путь палачей и убийц, карателей и погромщиков в полку "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России). Там собраны реально отборные каратели. Они имеют собственную систему рекрутинга и подготовки, что делает это подразделение одним из наиболее боеспособных и крайне жестоких формирований ВСУ, которое обладает наиболее актуальным опытом ведения боевых действий в условиях прокси-войны в виде СВО.С декабря прошлого года она находится в резерве в Краматорске и все время занималась подготовкой к будущим карательным операциям, набирала новых людей и, по слухам, перевооружалась на американские БМП Bradley.И вот Сырский решил рискнуть -- начать карьеру главкома с очередной кровавой аферы и превратить 3-ю ошбр в пушечное мясо, лишь бы Зеленскому в Европе было хорошо. Как утверждают спецы, Сырский не хочет начинать свою карьеру с быстрой сдачи Авдеевки, поэтому будет тянуть время максимально долго, выстилая украинских своих солдат свою карьерную лестницу. "Залужный говорил, что отведение украинских войск из Авдеевки было бы целесообразным. Но Зеленскому важно удерживать Авдеевку, чтобы выпросить у США новый пакет финансовой помощи. Именно с этой целью перед новым главкомом ВСУ была поставлена задача – активизировать боевые действия и перебросить туда резервы", – уверен и завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.А то, что 3-ю ошбр ожидает именно такая участь, никто не сомневается. Новых и в достаточном количестве боеприпасов она в ближайшее время не получит, а без них решение удержать Авдеевку чревато большими потерями.И, конечно же, решение этой новой сладкой парочки Зеленского-Сырского, с одной стороны, осложнит задачи российских войск в СВО. Потому что увеличит неизбежные потери в боях за Авдеевку.Но это неизбежно, потому что, во-первых, Сырский – реально мясник. Но опытный генерал, еще советской школы. Кроме выполнения поставленных задач, даже дурацких, Сырский среди первостепенных задач ВСУ уже выделил четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений и частей с учетом потребностей ВСУ в новом оружии, которое поступает от западных партнеров.Также Сырский заявил, что для украинской армии важно введение новых технических решений и масштабирование успешного опыта. В качестве примера он привел применение беспилотных систем и использование современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При одном, разумеется, условии -- Запад продолжит помогать киевскому режиму.Работник Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в интервью газете "Взгляд" сказал: "Сейчас Зеленский всем будет говорить, что украинская армия удерживает этот населенный пункт и в состоянии обуздать ситуацию, но для этого нужны дополнительные средства, вооружение. При этом Сырский отличается исполнительностью, и приказ Зеленского будет исполняться до последнего. Однако нужно понимать, что удержание Авдеевки обойдется ВСУ куда дороже, чем это было в случае с Артемовском. Если украинское командование будет направлять в эту "мясорубку" все новые и новые силы, то потери с их стороны станут колоссальными".Но, во-вторых, Сырский и не может поступать иначе, то есть не ставить на Зеленского и не выполнять все его хотелки. Сырский – типичный патентованный уже и бесповоротный предатель, который предал все: бывшую Родину, прежний опыт, боевых товарищей и сослуживцев, родных и память о родственниках, который в свое время сражались с немецкими нацистами (дед Сырского погиб под Ленинградом, сражаясь с нацистами).И этот феномен чрезвычайной исполнительности неофитов давно известен: нет более рьяных атеистов, чем попы-расстриги, или самые сильные и изощренно-изуверские антикоммунисты – это бывшие поклонники Ленина-Сталина, обиженные тем, что им мяса не докладывали. Сырский погоны будет жевать в армейском нужнике, лишь бы его Зеленский и его западные покровители-хозяева заметили, поощрили и потом взяли в обоз и вывезли от суда за преступления против человечности и нарушения правил войны.Однако, как экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и тоже патентованный неонацист Георгий Тука, "наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте". И тут не поспоришь.Но есть и другая сторона вопроса: чем больше "Бахмутский мясник" утилизирует карателей, отправив их под Авдеевку, где их же ждет однозначный разгром, тем лучше – меньше политической и уголовной падали придется потом денацифицировать. Попытки отстоять Авдеевку будут осложнены острой нехваткой живой силы и вооружений в украинской армии и приведут к новым массовым потерям, признает и издание The Washington Post. И это тоже факт.

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эксклюзив, украина, александр сырский