https://ukraina.ru/20240212/1053245707.html
Зеленский продлил военное положение на Украине до мая
Зеленский продлил военное положение на Украине до мая - 12.02.2024 Украина.ру
Зеленский продлил военное положение на Украине до мая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении действия военного положения на Украине, говорится на сайте Верховной Рады
2024-02-12T13:14
2024-02-12T13:14
2024-02-12T13:14
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владимир зеленский
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президентские выборы
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12 февраля Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране до 13 мая. Документ направили президенту еще 6 февраля. Если бы не подпись главы государства, военное положение завершилось бы послезавтра, 14 февраля.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 6 февраля в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что при продлении действия военного положения президентские выборы весной проводить не будут.В начале ноября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, владимир зеленский, мобилизация, верховная рада, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, мобилизация, Верховная Рада, выборы, президентские выборы
Зеленский продлил военное положение на Украине до мая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении действия военного положения на Украине, говорится на сайте Верховной Рады