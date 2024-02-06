Весной выборов на Украине не будет - секретарь СНБО - 06.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240206/1053111203.html
Весной выборов на Украине не будет - секретарь СНБО
Весной выборов на Украине не будет - секретарь СНБО - 06.02.2024 Украина.ру
Весной выборов на Украине не будет - секретарь СНБО
Президентские выборы на Украине весной не будут проводить, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона
2024-02-06T10:51
2024-02-06T12:46
новости
украина
выборы
президентские выборы
владимир зеленский
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103179/38/1031793885_0:379:790:823_1920x0_80_0_0_919f5d26a55109b83949823e58c75ebc.jpg
Журналист напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения ещё на 90 дней. "Значит ли это, что можно поставить окончательную точку в проведении выборов этой весной?" - поинтересовался ведущий.В начале ноября прошлого года Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".
https://ukraina.ru/20240130/1052981574.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103179/38/1031793885_0:172:790:765_1920x0_80_0_0_36ae9d8e9624f740b2cb8ddd9e4f4331.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, выборы, президентские выборы, владимир зеленский, алексей данилов
Новости, Украина, выборы, президентские выборы, Владимир Зеленский, Алексей Данилов

Весной выборов на Украине не будет - секретарь СНБО

10:51 06.02.2024 (обновлено: 12:46 06.02.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаниловАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данилов
Читать в
Президентские выборы на Украине весной не будут проводить, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона
Журналист напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения ещё на 90 дней. "Значит ли это, что можно поставить окончательную точку в проведении выборов этой весной?" - поинтересовался ведущий.
"Выборы можно будет устроить, когда закончится военное положение, для этого нам нужно получить победу", - заявил Данилов.
В начале ноября прошлого года Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.
Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".
30 января, 15:06
"Теперь его танком не сдвинешь". Кто и зачем раскачивает конфликт Зеленский — ЗалужныйВечером в понедельник, 29 января, был разыгран яркий политический спектакль с увольнением главкома Валерия Залужного
 
НовостиУкраинавыборыпрезидентские выборыВладимир ЗеленскийАлексей Данилов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Почему не в ВСУ? На Украине отыскали 156 тысяч военнообязанных пенсионеров
14:57Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий
14:40ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня
14:40Буданов попросил для Украины 83 000 списанных авиационных ракет - СМИ
14:39Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиля
14:35Владислав Угольный: Россия распилит "Бревно" в Авдеевке, сожжет "Абрамсы" и прижмет ВСУ к удобной реке
13:29"Зловещий сигнал из загробного мира". Медведев объяснил видение Байдену покойного Миттерана
13:25"Министром обороны США быть весело": Медведев высмеял пропажу Остина
13:21Законопроект о продлении мобилизации и военного положения одобрил комитет Рады
13:19"Боксерское" восстание. Почему Зеленский отбирает деньги у Кличко, а Кличко это не нравится
13:18Лавров объяснил бизнесменам, чего ждать от Запада
13:00Атаки, нехватка боеприпасов, нападение на митрополита УПЦ. Главное на Украине на 13:00 6 февраля
12:44Личный тренер Зеленского открыл кофейню, украинские соцсети возмущены успехом
12:18"Обеспечить безопасность жизни и здоровья": в ДНР объяснили присутствие Росгвардии на выборах
12:17Что Такер Карлсон привёз Путину из США и что британцы готовы сделать с поляками и румынами - Кочетков
11:58Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а деньги отдаст "Украине или украинцам"
11:58"Приехали прощаться с Зе": Гончаренко* встретил очередных гостей в Киеве, украинцы не оценили
11:47Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую страну
11:44Немецкий или корейский сценарий. Новая стратегия для Украины от Atlantic Council
11:20Суд в Москве заочно арестовал Арестовича*
Лента новостейМолния