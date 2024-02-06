Весной выборов на Украине не будет - секретарь СНБО
10:51 06.02.2024 (обновлено: 12:46 06.02.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаниловАлексей Данилов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данилов
Президентские выборы на Украине весной не будут проводить, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона
Журналист напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения ещё на 90 дней. "Значит ли это, что можно поставить окончательную точку в проведении выборов этой весной?" - поинтересовался ведущий.
"Выборы можно будет устроить, когда закончится военное положение, для этого нам нужно получить победу", - заявил Данилов.
В начале ноября прошлого года Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.
Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".