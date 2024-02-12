https://ukraina.ru/20240212/1053241856.html
Дипломат из ЕС сравнил Трампа со школьным задирой после слов о НАТО
Дипломат из ЕС сравнил Трампа со школьным задирой после слов о НАТО - 12.02.2024 Украина.ру
Дипломат из ЕС сравнил Трампа со школьным задирой после слов о НАТО
Неназванный дипломат из Евросоюза сравнил бывшего президента США Дональда Трампа со школьным задирой после критических заявлений об отношениях Вашингтона с союзниками по НАТО, передает Politico
2024-02-12T11:50
2024-02-12T11:50
2024-02-12T11:50
дональд трамп
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евросоюз
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"Трамп фактически ведет себя как школьный задира. Поэтому с ним нужно обращаться так же, как вы бы вели себя с школьным задирой: вы серьезно относитесь к тому, к чему нужно относиться серьезно, чтобы сохранить деньги на обед. Но вам также нужно быть готовым к тому, чтобы ударить его прямо по носу, чтобы провести черту и заслужить уважение", - подчеркнул дипломат.При этом он уточнил, что высказался образно.До этого Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Он предупредил, что на посту президента не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения.
https://ukraina.ru/20240205/1053098440.html
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дональд трамп, новости, дипломаты, школьники, евросоюз, митинг, россия
Дональд Трамп, Новости, дипломаты, школьники, Евросоюз, митинг, Россия
Дипломат из ЕС сравнил Трампа со школьным задирой после слов о НАТО
Неназванный дипломат из Евросоюза сравнил бывшего президента США Дональда Трампа со школьным задирой после критических заявлений об отношениях Вашингтона с союзниками по НАТО, передает Politico
"Трамп фактически ведет себя как школьный задира. Поэтому с ним нужно обращаться так же, как вы бы вели себя с школьным задирой: вы серьезно относитесь к тому, к чему нужно относиться серьезно, чтобы сохранить деньги на обед. Но вам также нужно быть готовым к тому, чтобы ударить его прямо по носу, чтобы провести черту и заслужить уважение", - подчеркнул дипломат.
При этом он уточнил, что высказался образно.
До этого Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.
Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Он предупредил, что на посту президента не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения.