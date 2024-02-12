Главное за ночь 12 февраля - 12.02.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 12 февраля
Главное за ночь 12 февраля - 12.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 12 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-12T08:06
2024-02-12T08:06
ллойд остин
новости
украина
сша
россия
оон
владимир путин
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Глава Пентагона Ллойд Остин снова госпитализирован — видимо, перенервничал из-за успехов своих украинских протеже.Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров — об сообщила главный редактор медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.Илон Маск заявил, что "ни прямо, ни косвенно" не продает России терминалы "Старлинк".Украинского баскетболиста Владимира Ермакова зарезали за выкрик "Слава Украине" в Германии.Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 12 февраля.
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украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ллойд остин, новости, украина, сша, россия, оон, владимир путин
Ллойд Остин, Новости, Украина, США, Россия, ООН, Владимир Путин

Главное за ночь 12 февраля

08:06 12.02.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Глава Пентагона Ллойд Остин снова госпитализирован — видимо, перенервничал из-за успехов своих украинских протеже.

Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров — об сообщила главный редактор медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.

Илон Маск заявил, что "ни прямо, ни косвенно" не продает России терминалы "Старлинк".

Украинского баскетболиста Владимира Ермакова зарезали за выкрик "Слава Украине" в Германии.

Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 12 февраля.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
6 февраля, 13:25
"Министром обороны США быть весело": Медведев высмеял пропажу ОстинаЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 6 февраля в своем телеграм-канале иронично прокомментировал "пропажу" министра обороны США Ллойда Остина в начале года
 
Ллойд ОстинНовостиУкраинаСШАРоссияООНВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
09:41Минские соглашения снова на повестке дня. Главное на Украине на утро 12 февраля
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