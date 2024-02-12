https://ukraina.ru/20240212/1053237609.html

Главное за ночь 12 февраля

Главное за ночь 12 февраля - 12.02.2024 Украина.ру

Главное за ночь 12 февраля

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-02-12T08:06

2024-02-12T08:06

2024-02-12T08:06

ллойд остин

новости

украина

сша

россия

оон

владимир путин

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Глава Пентагона Ллойд Остин снова госпитализирован — видимо, перенервничал из-за успехов своих украинских протеже.Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров — об сообщила главный редактор медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.Илон Маск заявил, что "ни прямо, ни косвенно" не продает России терминалы "Старлинк".Украинского баскетболиста Владимира Ермакова зарезали за выкрик "Слава Украине" в Германии.Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 12 февраля.

https://ukraina.ru/20240206/1053115307.html

украина

сша

россия

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ллойд остин, новости, украина, сша, россия, оон, владимир путин