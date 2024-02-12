Главное за ночь 12 февраля
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Глава Пентагона Ллойд Остин снова госпитализирован — видимо, перенервничал из-за успехов своих украинских протеже.
Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров — об сообщила главный редактор медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.
Илон Маск заявил, что "ни прямо, ни косвенно" не продает России терминалы "Старлинк".
Украинского баскетболиста Владимира Ермакова зарезали за выкрик "Слава Украине" в Германии.
Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 12 февраля.
Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров — об сообщила главный редактор медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.
Илон Маск заявил, что "ни прямо, ни косвенно" не продает России терминалы "Старлинк".
Украинского баскетболиста Владимира Ермакова зарезали за выкрик "Слава Украине" в Германии.
Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 12 февраля.