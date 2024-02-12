Владимир Корнилов объяснил, почему ВСУ ждет катастрофа без помощи США и сколько еще продержится Украина - 12.02.2024 Украина.ру
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Владимир Корнилов объяснил, почему ВСУ ждет катастрофа без помощи США и сколько еще продержится Украина
Владимир Корнилов объяснил, почему ВСУ ждет катастрофа без помощи США и сколько еще продержится Украина - 12.02.2024 Украина.ру
Владимир Корнилов объяснил, почему ВСУ ждет катастрофа без помощи США и сколько еще продержится Украина
Мы не знаем, когда закончат свои разборки демократы и республиканцы в США. Но Украина должна продержаться до этого момента, у нее просто нет другого выхода. Если она не будет держаться, она может потерять все. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2024-02-12T04:50
2024-02-12T04:50
новости
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сша
демократическая партия
республиканская партия
военная помощь
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Президент Украины Владимир Зеленский прекрасно понимает, что ситуация на фронте целиком и полностью зависит от того, выделят американцы Украине деньги, оружие и боеприпасы, или не выделят. В этих условиях он будет ставить невыполнимые задачи для главнокомандующего ВСУ, рассказал обозреватель.Мы не знаем, когда закончат свои разборки демократы и республиканцы в США. Это может произойти завтра. Но Украина должна продержаться до этого момента, у нее просто нет другого выхода. Если она не будет держаться, она может потерять все, добавил он.Зеленский прямо говорит, что без американской помощи украинский фронт ждет катастрофа. Так что будем надеяться, что этот конфликт между демократами и республиканцами продлится как можно дольше, подчеркнул собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240209/1053180665.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, россия, украина, сво, сша, демократическая партия, республиканская партия, военная помощь
Новости, ВСУ, Россия, Украина, СВО, США, Демократическая партия, Республиканская партия, военная помощь

Владимир Корнилов объяснил, почему ВСУ ждет катастрофа без помощи США и сколько еще продержится Украина

04:50 12.02.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP / Vadim Ghirda
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Мы не знаем, когда закончат свои разборки демократы и республиканцы в США. Но Украина должна продержаться до этого момента, у нее просто нет другого выхода. Если она не будет держаться, она может потерять все. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Президент Украины Владимир Зеленский прекрасно понимает, что ситуация на фронте целиком и полностью зависит от того, выделят американцы Украине деньги, оружие и боеприпасы, или не выделят. В этих условиях он будет ставить невыполнимые задачи для главнокомандующего ВСУ, рассказал обозреватель.
Мы не знаем, когда закончат свои разборки демократы и республиканцы в США. Это может произойти завтра. Но Украина должна продержаться до этого момента, у нее просто нет другого выхода. Если она не будет держаться, она может потерять все, добавил он.
"Украинцы успокаивают друг друга, что вот-вот скоро все будет решено. Посол в США [Оксана] Маркарова именно так пытается преподнести кулуарные новости, которые ходят по американским информационным агентствам", - подчеркнул Корнилов.
Зеленский прямо говорит, что без американской помощи украинский фронт ждет катастрофа. Так что будем надеяться, что этот конфликт между демократами и республиканцами продлится как можно дольше, подчеркнул собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Онуфриенко интервью
9 февраля, 05:23
Михаил Онуфриенко: Россия после Авдеевки перережет важную "кишку", чтобы уничтожать ВСУ прямо на маршеСейчас сотни офицеров Генштаба считают, каково реальное соотношение потерь, сколько у противника резервов, сколько он может мобилизовать, сколько с Запада пришло пушек и снарядов, и сколько он потратил. До тех пор, пока подкрепления противника будут меньше, чем его потери, эта стратегия себя оправдывает
 
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