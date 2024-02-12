Владимир Корнилов объяснил, почему ВСУ ждет катастрофа без помощи США и сколько еще продержится Украина
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
© AP / Vadim Ghirda
Мы не знаем, когда закончат свои разборки демократы и республиканцы в США. Но Украина должна продержаться до этого момента, у нее просто нет другого выхода. Если она не будет держаться, она может потерять все. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Президент Украины Владимир Зеленский прекрасно понимает, что ситуация на фронте целиком и полностью зависит от того, выделят американцы Украине деньги, оружие и боеприпасы, или не выделят. В этих условиях он будет ставить невыполнимые задачи для главнокомандующего ВСУ, рассказал обозреватель.
Мы не знаем, когда закончат свои разборки демократы и республиканцы в США. Это может произойти завтра. Но Украина должна продержаться до этого момента, у нее просто нет другого выхода. Если она не будет держаться, она может потерять все, добавил он.
"Украинцы успокаивают друг друга, что вот-вот скоро все будет решено. Посол в США [Оксана] Маркарова именно так пытается преподнести кулуарные новости, которые ходят по американским информационным агентствам", - подчеркнул Корнилов.
Зеленский прямо говорит, что без американской помощи украинский фронт ждет катастрофа. Так что будем надеяться, что этот конфликт между демократами и республиканцами продлится как можно дольше, подчеркнул собеседник издания Украина.ру.
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