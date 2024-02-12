https://ukraina.ru/20240212/1053212250.html

Владимир Корнилов объяснил, почему ВСУ ждет катастрофа без помощи США и сколько еще продержится Украина

Владимир Корнилов объяснил, почему ВСУ ждет катастрофа без помощи США и сколько еще продержится Украина - 12.02.2024 Украина.ру

Владимир Корнилов объяснил, почему ВСУ ждет катастрофа без помощи США и сколько еще продержится Украина

Мы не знаем, когда закончат свои разборки демократы и республиканцы в США. Но Украина должна продержаться до этого момента, у нее просто нет другого выхода. Если она не будет держаться, она может потерять все. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-02-12T04:50

2024-02-12T04:50

2024-02-12T04:50

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Президент Украины Владимир Зеленский прекрасно понимает, что ситуация на фронте целиком и полностью зависит от того, выделят американцы Украине деньги, оружие и боеприпасы, или не выделят. В этих условиях он будет ставить невыполнимые задачи для главнокомандующего ВСУ, рассказал обозреватель.Мы не знаем, когда закончат свои разборки демократы и республиканцы в США. Это может произойти завтра. Но Украина должна продержаться до этого момента, у нее просто нет другого выхода. Если она не будет держаться, она может потерять все, добавил он.Зеленский прямо говорит, что без американской помощи украинский фронт ждет катастрофа. Так что будем надеяться, что этот конфликт между демократами и республиканцами продлится как можно дольше, подчеркнул собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053180665.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, украина, сво, сша, демократическая партия, республиканская партия, военная помощь