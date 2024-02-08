https://ukraina.ru/20240208/1053179990.html

Владимир Корнилов: ВСУ при новом главнокомандующем Сырском продолжат биться головой о стену

Владимир Корнилов: ВСУ при новом главнокомандующем Сырском продолжат биться головой о стену - 08.02.2024 Украина.ру

Владимир Корнилов: ВСУ при новом главнокомандующем Сырском продолжат биться головой о стену

Информация о том, что Зеленский якобы предлагал ему пост посла в Великобритании, у меня вызывает большие сомнения. Если Залужный вдруг окажется за границей и начнет там вещать, это будет самой большой проблемой для Зеленского.

2024-02-08T22:26

2024-02-08T22:26

2024-02-08T22:39

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И Зеленский сейчас предпримет максимум усилий, чтобы контролировать все поездки Залужного, а уж тем более – за границу, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КорниловВ четверг, 8 февраля, стало известно Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Его место занял Александр Сырский. Глава киевского режима поставил перед новым руководством армии следующие задачи: представить реалистичный и детальный план действий на 2024-й год, увеличить качество обучения солдат, решить проблемы с логистикой, организовать деятельную систему ротации солдат.- Владимир Владимирович, если перевести это заявление Зеленского на человеческий язык, чем по факту будет заниматься Сырский?- Даю перевод. Зеленский поставил Сырскому задачу и дальше биться головой об стену: держаться там, где можно держаться, но потом все равно отступать там, где придется. Эти задачи Зеленский мог бы поставить перед любым главкомом ВСУ. Он прекрасно понимает, что ситуация на фронте целиком и полностью зависит от того, выделят американцы Украине деньги, оружие и боеприпасы, или не выделят. В этих условиях он будет ставить невыполнимые задачи для любого главнокомандующего.- В нашем медийном сообществе стали смеяться над Сырским из-за того, что он провалил Артемовскую операцию, называя его мясником. Так ли на самом деле он плох?- Конечно, Сырский не идиот. Те, кто так считает, не правы.Да, он действительно жесткий командующий. Он уроженец России. Он оканчивал вузы, которые оканчивали наши военачальники. Он прекрасно знаком с тактикой и стратегией, которую используют наши офицеры.В конце концов, именно Сырский командовал операцией, в результате которой мы вынуждены были оставить ряд районов в Харьковской области. Как бы ее ни называли. Как бы мы не объясняли причины этого успеха ВСУ, но именно Сырский отвечал за этот участок. И Зеленский при назначении Сырского именно этот момент выделил.Я не могу сказать, что он глупый. Да, за ним закрепилась дурная слава. Он бросает своих солдат на любую точку, не считаясь с потерями. Он ставит перед бойцами невыполнимые задачи. Люди гибнут.Но, учитывая кадровый голод на Украине и провал по мобилизации, он столкнется с серьезными проблемами в этом отношении.- Вы сказали, что сейчас ситуация на фронте целиком зависит от военной помощи США. Сможет ли Украина продержаться до того момента, когда республиканцы и демократы завершат все свои разборки?- Мы не знаем, когда они закончат свои разборки. Это может произойти завтра. А у Украины просто нет другого выхода. Если она не будет держаться, она может потерять все.Украинцы успокаивают друг друга, что вот-вот скоро все будет решено. Посол в США Маркарова именно так пытается преподнести кулуарные новости, которые ходят по американским информационным агентствам. Но Зеленский прямо говорит, что без американской помощи украинский фронт ждет катастрофа.Так что будем надеяться, что этот раздрай продлится подольше.- Каковы теперь будут действия Залужного? Он уйдет в тень или пойдет в политику?- Это самый субъективный вопрос. То, что в голове у Залужного, знает только сам Залужный. И то он не до конца это понимает.Он озвучивал планы, что сначала подлечит здоровье, а потом займется преподаванием. Представить его в роли школьного учителя НВП будет сложно. Ходили разные кулуарные слухи, что он якобы сам не против свалить за границу, но я к этому скептически отношусь.Информация о том, что Зеленский якобы предлагал ему пост посла в Великобритании, у меня вызывает большие сомнения. Если Залужный вдруг окажется за границей и начнет там вещать, это будет самой большой проблемой для Зеленского. И Зеленский сейчас предпримет максимум усилий, чтобы контролировать все поездки Залужного, а уж тем более – за границу.Кстати, я не исключаю, что Залужный под предлогом лечения может поехать в Германию (а они туда ездят лечиться), останется там и начнет писать письма Курбского к Ивану Грозному.- Сохраняется ли опасность, что из-за всех этих кадровых перестановок украинское общество отвлечется от проблем и начнет лучше воевать с нами?- Украинское общество с нами не воюет. Оно штурмует машины, где, как они думают, сидят стукачи военкоматов. Те люди, которые прячутся от повесток, и дальше будут от них прятаться, какие бы мобилизационные законы киевский режим сейчас не принял.Конечно, медийное сообщество Украины сейчас встряхнулось. Оно еще долго будут обсуждать эту отставку. А самое главное, что увольнение Залужного сейчас будут активно использовать против Зеленского Порошенко и Тимошенко. Они уже начали это делать. Раскачивание лодки внутри Украины усилится. Причем я не исключаю, что это делается с одобрения США.Когда Порошенко в Верховной Раде призывал "отстать от Залужного", объяснил свой дальнейший план: срочно сформировать правительство национального единства и собрать лидеров фракций. Вот на что рассчитывают Порошенко, Тимошенко и их западные покровители.- Получается, любой раздрай на Украине нам выгоден?- Конечно. "Сожрите друг друга" - универсальная формула в отношении любого противника. Это написано во всех учебниках по военному искусству. Надо поощрять грызню в стане врага и по возможности вносить туда побольше раздрая.

https://ukraina.ru/20230215/1043607953.html

https://ukraina.ru/20240208/1053165877.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, владимир зеленский, валерий залужный, сша, александр сырский, петр порошенко, юлия тимошенко, фронт, мобилизация