https://ukraina.ru/20240212/1053205032.html

Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты"

Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты" - 12.02.2024 Украина.ру

Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты"

У нас есть опыт боевого применения FPV-дронов и мы учим этому на своих занятиях в центре подготовки. Инструкторы рассказывают, какие есть виды боеприпасов, как их правильно подготовить и активировать, как закрепить боеприпас на "птице". Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер

2024-02-12T04:00

2024-02-12T04:00

2024-02-12T04:00

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В отличие от гражданских курсов, в своем центре по управлению дронами мы ведем и техническую и инженерную подготовку. По технической части рассказываем, как починить дрон и т.д. А в инженерной - о том, как работать с боеприпасами, рассказал военный.Мы можем этому обучить, потому что у нас есть опыт боевого применения FPV-дронов. На занятиях инструкторы рассказывают, какие есть виды боеприпасов, как их правильно подготовить и активировать, как правильно закрепить груз на "птице", добавил специалист.А если человек не знает, как работает беспилотник, он не сможет починить. Может это понадобится или нет, но он должен знать как это делать, чтобы на месте устранить поломку и выполнить боевую задачу, это очень важно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053195487.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, спецоперация, дроны, бпла, обучение, управление, беспилотники, инструктор, разведка