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Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты"
Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты" - 12.02.2024 Украина.ру
Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты"
У нас есть опыт боевого применения FPV-дронов и мы учим этому на своих занятиях в центре подготовки. Инструкторы рассказывают, какие есть виды боеприпасов, как их правильно подготовить и активировать, как закрепить боеприпас на "птице". Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
2024-02-12T04:00
2024-02-12T04:00
2024-02-12T04:00
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В отличие от гражданских курсов, в своем центре по управлению дронами мы ведем и техническую и инженерную подготовку. По технической части рассказываем, как починить дрон и т.д. А в инженерной - о том, как работать с боеприпасами, рассказал военный.Мы можем этому обучить, потому что у нас есть опыт боевого применения FPV-дронов. На занятиях инструкторы рассказывают, какие есть виды боеприпасов, как их правильно подготовить и активировать, как правильно закрепить груз на "птице", добавил специалист.А если человек не знает, как работает беспилотник, он не сможет починить. Может это понадобится или нет, но он должен знать как это делать, чтобы на месте устранить поломку и выполнить боевую задачу, это очень важно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240209/1053195487.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, спецоперация, дроны, бпла, обучение, управление, беспилотники, инструктор, разведка
Новости, СВО, Спецоперация, дроны, БПЛА, обучение, управление, беспилотники, инструктор, разведка
Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты"
У нас есть опыт боевого применения FPV-дронов и мы учим этому на своих занятиях в центре подготовки. Инструкторы рассказывают, какие есть виды боеприпасов, как их правильно подготовить и активировать, как закрепить боеприпас на "птице". Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
В отличие от гражданских курсов, в своем центре по управлению дронами мы ведем и техническую и инженерную подготовку. По технической части рассказываем, как починить дрон и т.д. А в инженерной - о том, как работать с боеприпасами, рассказал военный.
Мы можем этому обучить, потому что у нас есть опыт боевого применения FPV-дронов. На занятиях инструкторы рассказывают, какие есть виды боеприпасов, как их правильно подготовить и активировать, как правильно закрепить груз на "птице", добавил специалист.
"Мыши на фронте – это бич, все знают, они грызут проводку. Настоящие диверсанты. У нас был случай, когда ребята приехали, привезли в коробках 5 "птиц", коробки вроде бы нормальные, одна только погрызена была. А когда сунулись туда, там погрызены были силовые провода, управление, как будто целенаправленно знали, что отгрызать", - подчеркнул Каспер.
А если человек не знает, как работает беспилотник, он не сможет починить. Может это понадобится или нет, но он должен знать как это делать, чтобы на месте устранить поломку и выполнить боевую задачу, это очень важно, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь