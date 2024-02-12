Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты" - 12.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240212/1053205032.html
Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты"
Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты" - 12.02.2024 Украина.ру
Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты"
У нас есть опыт боевого применения FPV-дронов и мы учим этому на своих занятиях в центре подготовки. Инструкторы рассказывают, какие есть виды боеприпасов, как их правильно подготовить и активировать, как закрепить боеприпас на "птице". Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
2024-02-12T04:00
2024-02-12T04:00
новости
сво
спецоперация
дроны
бпла
обучение
управление
беспилотники
инструктор
разведка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/06/1043305410_0:281:957:819_1920x0_80_0_0_0ca5542e160f22990252aa93c9641a1b.jpg
В отличие от гражданских курсов, в своем центре по управлению дронами мы ведем и техническую и инженерную подготовку. По технической части рассказываем, как починить дрон и т.д. А в инженерной - о том, как работать с боеприпасами, рассказал военный.Мы можем этому обучить, потому что у нас есть опыт боевого применения FPV-дронов. На занятиях инструкторы рассказывают, какие есть виды боеприпасов, как их правильно подготовить и активировать, как правильно закрепить груз на "птице", добавил специалист.А если человек не знает, как работает беспилотник, он не сможет починить. Может это понадобится или нет, но он должен знать как это делать, чтобы на месте устранить поломку и выполнить боевую задачу, это очень важно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240209/1053195487.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/06/1043305410_0:231:958:949_1920x0_80_0_0_cd4a39c570d302f4adb5165f146445af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, спецоперация, дроны, бпла, обучение, управление, беспилотники, инструктор, разведка
Новости, СВО, Спецоперация, дроны, БПЛА, обучение, управление, беспилотники, инструктор, разведка

Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты"

04:00 12.02.2024
 
© Фото : "Русский инженер" / Telegramукраинский коптер, сбросивший снаряд c БОВ
украинский коптер, сбросивший снаряд c БОВ - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : "Русский инженер" / Telegram
Читать в
У нас есть опыт боевого применения FPV-дронов и мы учим этому на своих занятиях в центре подготовки. Инструкторы рассказывают, какие есть виды боеприпасов, как их правильно подготовить и активировать, как закрепить боеприпас на "птице". Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
В отличие от гражданских курсов, в своем центре по управлению дронами мы ведем и техническую и инженерную подготовку. По технической части рассказываем, как починить дрон и т.д. А в инженерной - о том, как работать с боеприпасами, рассказал военный.
Мы можем этому обучить, потому что у нас есть опыт боевого применения FPV-дронов. На занятиях инструкторы рассказывают, какие есть виды боеприпасов, как их правильно подготовить и активировать, как правильно закрепить груз на "птице", добавил специалист.
"Мыши на фронте – это бич, все знают, они грызут проводку. Настоящие диверсанты. У нас был случай, когда ребята приехали, привезли в коробках 5 "птиц", коробки вроде бы нормальные, одна только погрызена была. А когда сунулись туда, там погрызены были силовые провода, управление, как будто целенаправленно знали, что отгрызать", - подчеркнул Каспер.
А если человек не знает, как работает беспилотник, он не сможет починить. Может это понадобится или нет, но он должен знать как это делать, чтобы на месте устранить поломку и выполнить боевую задачу, это очень важно, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
9 февраля, 11:44
Богдан Безпалько об интервью Путина Такеру Карлсона: Запад соскучился по альтернативной информацииТакер Карлсон - американский консервативный журналист. Он сторонник Трампа, но он никогда не был сторонником России, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько
 
НовостиСВОСпецоперациядроныБПЛАобучениеуправлениебеспилотникиинструкторразведка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:34Зима в Донецке. В ожидании социального расслабления
05:05"Все лишнее должно быть утилизировано". Украинские эксперты и политики о перспективах страны
05:00"Я просто выполняю свою задачу": сержант рассказал, как FPV-дроны уничтожают ВСУ и спасают жизни бойцов
04:50Владимир Корнилов объяснил, почему ВСУ ждет катастрофа без помощи США и сколько еще продержится Украина
04:39Олег Неменский: Польша жаждет разгрома России на Украине, чтобы воспользоваться "историческим шансом"
04:30От простого к сложному: разведчик объяснил, как в работе инструктора FPV-дронов помогает диплом педагога
04:14Как Евросоюз чуть не стал Шри-Ланкой: от чего спасли Европу бунтующие фермеры
04:00Инструктор по FPV-дронам раскрыл, почему тяжело чинить коптеры и как их уничтожают пушистые "диверсанты"
03:52Украина за неделю. Что предлагает Путин и предвестие гражданской войны на Западной Украине
03:50Разведчик Каспер рассказал, как и где зарождался боевой опыт FPV-дронов и чему бойцы учили судоплатовцев
03:30"За ним закрепилась дурная слава": Владимир Корнилов о том, какую репутацию заработал новый главком ВСУ
03:20Инструктор раскрыл, как создавался центр "дроноведения" и зачем бойцы разбирают трофейные коптеры ВСУ
03:00Разведчик "Каспер" рассказал, почему сменил профессию педагога на работу инструктора FPV-дронов
19:00Бунты против мобилизации. Итоги 11 февраля на Украине
17:53"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию
17:43Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко
17:27Генштаб ВСУ оправдался за биографию Сырского
15:57Украинский генерал узнал об увольнении из СМИ
15:23Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине
14:30"Превышает рейтинги мировых вещателей": в Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону
Лента новостейМолния