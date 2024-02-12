https://ukraina.ru/20240212/1053198131.html
Разведчик Каспер рассказал, как и где зарождался боевой опыт FPV-дронов и чему бойцы учили судоплатовцев
Разведчик Каспер рассказал, как и где зарождался боевой опыт FPV-дронов и чему бойцы учили судоплатовцев - 12.02.2024 Украина.ру
Разведчик Каспер рассказал, как и где зарождался боевой опыт FPV-дронов и чему бойцы учили судоплатовцев
Мы начали получать боевой опыт использования FPV-дронов, когда на фронте их практически не было. Наши знания по пилотированию аккумулировались и собирались, во время общения с судоплатовцами мы делились своим опытом. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
2024-02-12T03:50
2024-02-12T03:50
2024-02-12T03:50
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дроны
беспилотники
сво
спецоперация
бригада
обучение
инструктор
бпла
фронт
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Когда мы обучались пилотированию дронов, то подводили все под военную тематику и развивали техническое понимание, как работают беспилотники, чтобы применять их возможности на фронте, сообщил военный.На совместном обучении мы делали выносные антенны и пробовали ретрансляторы, при этом пытались усилить их сигнал. Спортсмены используют на дронах не очень мощные видеопередатчики, потому что они не летают на большую дальность, добавил инструктор.Примерно в это же время там работали и судоплатовцы (бойцы добровольческого батальона ВС РФ имени Павла Судоплатова. - Ред.). Это подразделение только зарождалась параллельно с нами. Наши знания аккумулировались, собирались, появлялись другие специалисты и расчеты, рассказал сержант."И в какой-то момент к нам пришли [судоплатовцы] и сказали, что хотят создать FPV-подразделение, попросили научить. Мы и взялись. Отучили одних, пришли другие с такой же просьбой, так начало формироваться что-то более серьезное и направленное", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240209/1053130774.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дроны, беспилотники, сво, спецоперация, бригада, обучение, инструктор, бпла, фронт
Новости, дроны, беспилотники, СВО, Спецоперация, бригада, обучение, инструктор, БПЛА, фронт
Разведчик Каспер рассказал, как и где зарождался боевой опыт FPV-дронов и чему бойцы учили судоплатовцев
Мы начали получать боевой опыт использования FPV-дронов, когда на фронте их практически не было. Наши знания по пилотированию аккумулировались и собирались, во время общения с судоплатовцами мы делились своим опытом. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
Когда мы обучались пилотированию дронов, то подводили все под военную тематику и развивали техническое понимание, как работают беспилотники, чтобы применять их возможности на фронте, сообщил военный.
На совместном обучении мы делали выносные антенны и пробовали ретрансляторы, при этом пытались усилить их сигнал. Спортсмены используют на дронах не очень мощные видеопередатчики, потому что они не летают на большую дальность, добавил инструктор.
"И когда вернулись на фронт, наше первое применение было на Водяном. Не сказать, что это было прям удачно, но мы начали получать уже боевой опыт использования FPV-дронов, когда их на фронте практически не было", - подчеркнул Каспер.
Примерно в это же время там работали и судоплатовцы (бойцы добровольческого батальона ВС РФ имени Павла Судоплатова. - Ред.). Это подразделение только зарождалась параллельно с нами. Наши знания аккумулировались, собирались, появлялись другие специалисты и расчеты, рассказал сержант.
"И в какой-то момент к нам пришли [судоплатовцы] и сказали, что хотят создать FPV-подразделение, попросили научить. Мы и взялись. Отучили одних, пришли другие с такой же просьбой, так начало формироваться что-то более серьезное и направленное", заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь