https://ukraina.ru/20240212/1053198131.html

Разведчик Каспер рассказал, как и где зарождался боевой опыт FPV-дронов и чему бойцы учили судоплатовцев

Разведчик Каспер рассказал, как и где зарождался боевой опыт FPV-дронов и чему бойцы учили судоплатовцев - 12.02.2024 Украина.ру

Разведчик Каспер рассказал, как и где зарождался боевой опыт FPV-дронов и чему бойцы учили судоплатовцев

Мы начали получать боевой опыт использования FPV-дронов, когда на фронте их практически не было. Наши знания по пилотированию аккумулировались и собирались, во время общения с судоплатовцами мы делились своим опытом. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер

2024-02-12T03:50

2024-02-12T03:50

2024-02-12T03:50

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дроны

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инструктор

бпла

фронт

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Когда мы обучались пилотированию дронов, то подводили все под военную тематику и развивали техническое понимание, как работают беспилотники, чтобы применять их возможности на фронте, сообщил военный.На совместном обучении мы делали выносные антенны и пробовали ретрансляторы, при этом пытались усилить их сигнал. Спортсмены используют на дронах не очень мощные видеопередатчики, потому что они не летают на большую дальность, добавил инструктор.Примерно в это же время там работали и судоплатовцы (бойцы добровольческого батальона ВС РФ имени Павла Судоплатова. - Ред.). Это подразделение только зарождалась параллельно с нами. Наши знания аккумулировались, собирались, появлялись другие специалисты и расчеты, рассказал сержант."И в какой-то момент к нам пришли [судоплатовцы] и сказали, что хотят создать FPV-подразделение, попросили научить. Мы и взялись. Отучили одних, пришли другие с такой же просьбой, так начало формироваться что-то более серьезное и направленное", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053130774.html

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новости, дроны, беспилотники, сво, спецоперация, бригада, обучение, инструктор, бпла, фронт