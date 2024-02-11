Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко - 11.02.2024 Украина.ру
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Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко
Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко - 11.02.2024 Украина.ру
Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал успешное рассечение украинской группировки под Авдеевкой и рассказал о сложностях, связанных с этим процессом, а также о том, почему нет смысла "раскочегаривать" весь ВПК и о том, почему сегодня перед российской армией не стоит задача по освобождению территорий
2024-02-11T17:43
2024-02-11T17:43
видео
михаил онуфриенко
авдеевка
всу
вс рф
россия
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00:50 – Последние новости из Авдеевки: оценка действительности;09:59 – Сравнение боёв за Авдеевку и за Артёмовск;13:25 – Об использовании бронетехники и FPV-дронов российской армией и ВСУ;19:27 – Что изменит освобождение Авдеевки?24:50 – Что России даёт гибкая оборона?
авдеевка
россия
украина
днр
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видео, михаил онуфриенко, авдеевка, всу, вс рф, россия, украина, сво, спецоперация, днр, рэб, дроны, снаряды, бпла, беспилотники, белгородская область, белгород, харьков, видео
Видео, Михаил Онуфриенко, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, ДНР, РЭБ, дроны, снаряды, БПЛА, беспилотники, Белгородская область, Белгород, Харьков

Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко

17:43 11.02.2024
 
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал успешное рассечение украинской группировки под Авдеевкой и рассказал о сложностях, связанных с этим процессом, а также о том, почему нет смысла "раскочегаривать" весь ВПК и о том, почему сегодня перед российской армией не стоит задача по освобождению территорий
00:50 – Последние новости из Авдеевки: оценка действительности;
09:59 – Сравнение боёв за Авдеевку и за Артёмовск;
13:25 – Об использовании бронетехники и FPV-дронов российской армией и ВСУ;
19:27 – Что изменит освобождение Авдеевки?
24:50 – Что России даёт гибкая оборона?
 
ВидеоМихаил ОнуфриенкоАвдеевкаВСУВС РФРоссияУкраинаСВОСпецоперацияДНРРЭБдроныснарядыБПЛАбеспилотникиБелгородская областьБелгородХарьков
 
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