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Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко
Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко - 11.02.2024 Украина.ру
Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал успешное рассечение украинской группировки под Авдеевкой и рассказал о сложностях, связанных с этим процессом, а также о том, почему нет смысла "раскочегаривать" весь ВПК и о том, почему сегодня перед российской армией не стоит задача по освобождению территорий
2024-02-11T17:43
2024-02-11T17:43
2024-02-11T17:43
видео
михаил онуфриенко
авдеевка
всу
вс рф
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спецоперация
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00:50 – Последние новости из Авдеевки: оценка действительности;09:59 – Сравнение боёв за Авдеевку и за Артёмовск;13:25 – Об использовании бронетехники и FPV-дронов российской армией и ВСУ;19:27 – Что изменит освобождение Авдеевки?24:50 – Что России даёт гибкая оборона?
авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Михаил Онуфриенко, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, ДНР, РЭБ, дроны, снаряды, БПЛА, беспилотники, Белгородская область, Белгород, Харьков
Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал успешное рассечение украинской группировки под Авдеевкой и рассказал о сложностях, связанных с этим процессом, а также о том, почему нет смысла "раскочегаривать" весь ВПК и о том, почему сегодня перед российской армией не стоит задача по освобождению территорий
00:50
– Последние новости из Авдеевки: оценка действительности;09:59
– Сравнение боёв за Авдеевку и за Артёмовск;13:25
– Об использовании бронетехники и FPV-дронов российской армией и ВСУ;19:27
– Что изменит освобождение Авдеевки?24:50
– Что России даёт гибкая оборона?