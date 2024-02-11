https://ukraina.ru/20240211/1053233552.html

Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко

Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко - 11.02.2024 Украина.ру

Почему Россия не освобождает территории и что кардинально решит нашу главную задачу - Онуфриенко

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал успешное рассечение украинской группировки под Авдеевкой и рассказал о сложностях, связанных с этим процессом, а также о том, почему нет смысла "раскочегаривать" весь ВПК и о том, почему сегодня перед российской армией не стоит задача по освобождению территорий

2024-02-11T17:43

2024-02-11T17:43

2024-02-11T17:43

видео

михаил онуфриенко

авдеевка

всу

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украина

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днр

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00:50 – Последние новости из Авдеевки: оценка действительности;09:59 – Сравнение боёв за Авдеевку и за Артёмовск;13:25 – Об использовании бронетехники и FPV-дронов российской армией и ВСУ;19:27 – Что изменит освобождение Авдеевки?24:50 – Что России даёт гибкая оборона?

авдеевка

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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