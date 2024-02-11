"Станет буферной зоной": Орбан рассказал о будущем Украины
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Украина в лучшем случае станет буферной зоной между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. Пишет газета Die Presse
"Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом", — сказал Орбан.
По мнению венгерского лидера, если Украина не согласится с таким вариантом, то она потеряет страну.
Советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress рассказал, как европейские лидеры в частных разговорах угрожали навредить экономике Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву.
10:48Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политически изнасиловали"В частных разговорах европейские лидеры угрожали навредить экономике Венгрии из-за отказа выделять Украине очередной денежный транш, заявил советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress