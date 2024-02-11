"Станет буферной зоной": Орбан рассказал о будущем Украины - 11.02.2024 Украина.ру
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"Станет буферной зоной": Орбан рассказал о будущем Украины
"Станет буферной зоной": Орбан рассказал о будущем Украины - 11.02.2024 Украина.ру
"Станет буферной зоной": Орбан рассказал о будущем Украины
Украина в лучшем случае станет буферной зоной между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. Пишет газета Die Presse
2024-02-11T13:44
2024-02-11T13:44
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По мнению венгерского лидера, если Украина не согласится с таким вариантом, то она потеряет страну.Советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress рассказал, как европейские лидеры в частных разговорах угрожали навредить экономике Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, венгрия, украина, россия, киев
Новости, Венгрия, Украина, Россия, Киев

"Станет буферной зоной": Орбан рассказал о будущем Украины

13:44 11.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украина в лучшем случае станет буферной зоной между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. Пишет газета Die Presse
"Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом", — сказал Орбан.
По мнению венгерского лидера, если Украина не согласится с таким вариантом, то она потеряет страну.
Советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress рассказал, как европейские лидеры в частных разговорах угрожали навредить экономике Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву.
флаг Венгрия
10:48
Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политически изнасиловали"В частных разговорах европейские лидеры угрожали навредить экономике Венгрии из-за отказа выделять Украине очередной денежный транш, заявил советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress
 
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