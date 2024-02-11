https://ukraina.ru/20240211/1053232249.html

"Станет буферной зоной": Орбан рассказал о будущем Украины

"Станет буферной зоной": Орбан рассказал о будущем Украины - 11.02.2024 Украина.ру

"Станет буферной зоной": Орбан рассказал о будущем Украины

Украина в лучшем случае станет буферной зоной между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. Пишет газета Die Presse

2024-02-11T13:44

2024-02-11T13:44

2024-02-11T13:44

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По мнению венгерского лидера, если Украина не согласится с таким вариантом, то она потеряет страну.Советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress рассказал, как европейские лидеры в частных разговорах угрожали навредить экономике Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву.

https://ukraina.ru/20240211/1053229478.html

венгрия

украина

россия

киев

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новости, венгрия, украина, россия, киев